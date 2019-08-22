В копилку Украины: фигуристка из России исполнила тройной аксель

Скандально известная фигуристка Анастасия Шаботова с нового соревновательного сезона может включить в свой контент один из самых тяжелых прыжковых элементов — тройной аксель, входящий в разряд «ультра-си». Уроженка России, с июня этого года выступающая за украинскую сборную, показала исполнение прыжка на тренировке перед прокатами национальной команды.

Напомним, что в мире не так много фигуристок-одиночниц, способных прыгать этот элемент. По ценности он уступает только четверным прыжкам, которые женщины начали прыгать недавно. Из наиболее известных фигуристов, владеющих тройным акселем, можно вспомнить россиянок Елизавету Туктамышеву и Алену Косторную, а также японку Рики Кихиру.

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13-летняя Шаботова получила широкую известность благодаря заявлению о «пользе» допинга. Эту фразу спортсменка произнесла во время онлайн-общения со своими подписчиками в инстаграме. По ее словам, для достижения результата допинг необходим. Более того, фигуристка тогда пояснила, что допинг якобы принимают и в группе российского специалиста Этери Тутберидзе, где занимаются Алина Загитова, Александра Трусова и многие другие успешные спортсмены.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Мне интересно, в «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют»,

— сказала Шаботова тогда.

Эти слова вызвали шквал критики в адрес Шаботовой. В частности, наказания для юной фигуристки потребовали представители школы «Самбо-70», в структуру которой входит отделение «Хрустальный». Подвергли обструкции спортсменку и многие именитые фигуристы и тренеры, говоря о важности воспитания молодых спортсменов. В конечном итоге на заявление Шаботовой отреагировал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, пообещавший провести разъяснительную беседу с атлеткой.

«Я сказала глупость. Может, потому, что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — позже извинялась Настя.

Когда об этих словах узнала Тутберидзе, то, как признавалась позднее, была разочарована тем, что Шаботова воспринимает допинг как единственный ключ к успеху.

«Мне очень жаль слышать такие слова от 13-летней девочки, а также жаль всю ту часть поколения, которые считают, что формула успеха — применение допинга. То есть, она не считает, что надо выйти на лед, где будет работать сильнее.

Когда прочитала это, сразу сказала: «Удачи тебе в поиске «правильного допинга»,

— сказала Тутберидзе в программе «Познер» на Первом канале.

Свою карьеру в фигурном катании Шаботова начала в школе «Москвич», где ее первым тренером была Ирина Страховая. Перед началом сезоне-2017/18 фигуристка перебралась в столичный клуб «Снежные барсы» и занималась в группе известного специалиста Светланы Пановой. Самыми известными действующими ученицами Пановой являются Алена Канышева и Александра Панина, а раньше Панова работала с Елизаветой Худайбердиевой, Марией Сотсковой и Анастасией Таракановой.

Тренер, к слову, оправдала свою подопечную, объяснив, что она неправильно истолковала для себя понятие «допинга».

«Мне звонят и спрашивают: «Она больная или дура?» Но понимаете, есть дети, которые уже взрослые, и опережают свой паспортный и биологический возраст. А Настя — залюбленный ребенок и воспитывается именно как дитя. Ей даешь Витамин C от кашля, а девочка считает, что это допинг», — приводил слова Пановой «СЭ».

На заседании президиума московского отделения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в июне этого года стало известно, что Шаботова подала прошение о разрешении ей сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Украины. Тогда же сообщалось, что Совет Федерации фигурного катания Москвы одобрил это заявление единогласно.

Таким образом, с сезона-2019/20 юная фигуристка будет представлять на международной арене команду Украины.

Максимальный результат Шаботовой, показанный сезоне-2018/19, достиг планки в 195,93 балла. В общей сложности юная фигуристка каталась на 160-170 баллов. Это не те показатели, которые позволили бы ей рассчитывать на попадание в юниорскую сборную России, где спортсмены катаются и на 230 баллов. Тем более, перспективы Шаботовой относительно сборной России не выглядели оптимистично еще и из-за того, что она не отличалась умением прыгать тяжелые элементы.