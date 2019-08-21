Штраф и дисквалификация: Семак наказан за оскорбление судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам своего планового заседания 21 августа вынес решение о дисквалификации главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака на один матч чемпионата страны. Кроме того, наставник чемпионов России получил за оскорбление арбитров встречи 6-го тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата», закончившейся нулевой ничьей, еще и один матч условной дисквалификации.

Поединок с «Ахматом» на домашней арене сине-бело-голубых получился напряженным и скандальным. Уже на 7-й минуте встречи судья Алексей Матюнин удалил капитана гостей Ризвана Уциева.

Правда, после фола грозненца мяч подхватил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который помчался к воротам Евгения Городова и забил. Вот только свисток Матюнина прозвучал раньше.

Реклама

Позднее многие эксперты говорили, что арбитр мог дать доиграть эпизод и засчитать гол, ограничившись лишь желтой карточкой капитану «Ахмата», но при этом также отмечалось, что Матюнин поступил по букве правил.

А вот в эпизоде во второй половине игры, когда из-за офсайда был отменен гол аргентинского полузащитника сине-бело-голубых Эмилиано Ригони, бригада Матюнина допустила ошибку, так как футболист был в правильном положении.

По окончании встречи к Матюнину и его ассистентам подбежали с претензиями помощники Семака, а сам главный тренер, также подойдя к эпицентру событий, бросил своим сотрудникам: «Не надо разговаривать с этими козлами».

Позже Семак извинился за своим слова в специальном письме в адрес Матюнина, однако это не помогло специалисту избежать наказания.

«Сегодня мы рассматривали эпизод. Сергей Богданович лично присутствовал на заседании. Вы знаете, что он обратился к руководителю департамента судейства с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину. Он сказал, что пытался несколько раз позвонить Матюнину, но тот не брал трубку. Судейский корпус и сам Матюнин приняли извинения. Тем не менее проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча, — рассказал «Р-Спорту» глава КДК Артур Григорьянц.

По словам функционера, извинения главного тренера «Зенита» повлияли на принятое решение, но за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц специалиста все равно было решено дисквалифицировать на две игры РПЛ.

При этом матч с «Уфой» Семак пропустит, а вторая игра будет условной с испытательным сроком до конца сезона, благодаря чему специалист сможет вернуться на тренерскую скамейку уже в 8-м туре, где «Зенит» сразится в принципиальном поединке с московским «Спартаком».

Также КДК вынес наставнику питерской команды денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», — писал Семак на следующий день после игры с «Ахматом» в своем инстаграме.

При этом Матюнин принял извинения специалиста, сказав, что тот поступил правильно, поскольку является верующим человеком. При этом арбитр также отметил, что часто претензии к работе судей предъявляются из-за незнания футболистами и тренерами правил.

«Зенит», несмотря на потерю двух очков в противостоянии с командой из Грозного, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на один балл «Краснодар» и московский «Локомотив».

В последние дни «Зенит» регулярно оказывается в центре скандальных событий. Так, на том же заседании клуб был оштрафован за драку своих фанатов с сотрудниками ОМОНа во время того же поединка с «Ахматом», за что на один матч условно был дисквалифицирован стадион клуба.

Кроме того, набирает обороты история с переходом в стан сине-бело-голубых бывшего полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина, который летом вроде бы оформил траснфер в «Рубин», о чем казанский клуб успел объявить официально, но в итоге все же перебрался в Санкт-Петербург после вмешательства руководства «Газпрома», как сообщил «Бизнес Online».

Самым же удивительным моментом оказалась итоговая цена игрока. По информации того же издания, «Рубин» договорился по покупке Сутормина за 2 млн евро, заложив 1 млн еще и как агентскую выплату, однако в итоге переход в казанский клуб, а затем оттуда в «Зенит» обошелся в 50 тысяч рублей каждому из покупателей.