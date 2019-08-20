Загитова бьет грушу: как готовят фигуристов у Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с группой Этери Тутберидзе, раскрыл секреты работы в группе российского специалиста, которые, по его мнению, оказывают прямое влияние на результаты спортсменов. В частности, он упомянул, что в команде Тутберидзе практически отсутствует «изнурительная общая физическая подготовка (ОФП)», которая подразумевает работу в тренажерном зале и наращивание мышц.

Реклама

Фигуристы из группы Тутберидзе отличаются своей пластичностью и гибкостью, а также низким весом и миниатюрным телосложением. Из мужской части «Хрустального» можно отметить лишь высокого грузинского одиночника Мориса Квителашвили, который выглядит более атлетичным на фоне других фигуристов. Тутберидзе предпочитает работать со спортсменами, которые от природы обладают стройным телосложением, поскольку у них больше шансов при изучении сложных элементов, включая четверные прыжки. Один из ярчайших таких представителей в команде Тутберидзе — казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, рост которой в 19 лет не достигает и 150 см.

Если посмотреть на других ребят из «Хрустального», то и они не отличаются высоким ростом и весом.

«В группе Этери Тутберидзе давно нет изматывающей ОФП, но есть полный спектр хореографических классов, которые включают в себя различные виды и направления танца.

Спортсменам ее группы можно поставить любую программу под любой образ, — это и есть универсальность, которую обожает публика. Надеюсь, что нам не придется еще несколько десятилетий ждать, когда все наши тренеры поймут, что только хореография способна вырастить из их воспитанников универсальных фигуристов», – написал Железняков в журнале «Московский фигурист».

Хореограф уверен, что основу подготовки профессиональных фигуристов составляет танцевальная работа.

«Все необходимые качества — прыжок, скорость, силу, выносливость, гибкость, координацию, красоту тела — танцовщики приобретают исключительно средствами хореографии. Мой опыт работы с фигуристами говорит мне, что они также могут достигнуть вышеперечисленных качеств, в том числе и существенно прокачать все группы мышц тела, с помощью хореографии», — считает Железняков.

Многие болельщики восприняли слова хореографа из группы Тутберидзе как призыв к отказу от ОФП.

Некоторые приводили в пример работу тренера Алексея Мишина. Если посмотреть на его подопечных, то чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Елизавета Туктамышева, владеющая тройным акселем, выглядят атлетичнее, чем большинство учениц Тутберидзе (по крайней мере, внешне). В качестве аргументов фанаты приводили цитаты из книги Мишина, в которой он рассказывает о том, что двигательные навыки спортсменов развиваются именно за счет ОФП.

После такой реакции Железняков в своих социальных сетях опубликовал сообщение, в котором заявил, что вовсе не пытался совершенно обесценить значение общей физической подготовки.

«На самом деле, я считаю, что для спортсменов ОФП — это основа всего. Правда, я думаю, что ОФП для штангиста может и должна отличаться от ОФП для фигуриста. Уверен, что для фигуриста ОФП достаточно в объеме разминки и заминки перед и после ледовой тренировки», — отметил хореограф.

Одна из главных причин его недовольства подготовкой фигуристов заключается в том, что по части ОФП с ними часто занимаются специалисты из других видов спорта, которые могут «перекачать» одиночников, не понимая, что у них особую важность несут только спина и ноги.

«Наши тренеры по фигурному катанию достаточно часто приглашают для проведения ОФП легкоатлетов, которые, не понимая специфики фигурного катания, дают

фигуристам избыточные нагрузки — особенно в тренажерных залах с железом. На самом деле фигуристам достаточно упражнений с собственным весом для получения результата. А с помощью класса хореографии спортсмен может выйти не только на свою максимальную силу, но и на взрывную силу, которая ему нужна для исполнения прыжков и всех остальных элементов», — добавил Железняков.

К слову, одна из учениц Тутберидзе Алена Косторная в общении с болельщиками подтвердила, что большую часть времени фигуристы из «Хрустального» проводят непосредственно на льду, а не в тренажерном зале.

«Какое у нас ОФП? Чисто ледовая подготовка, максимальное количество прокатов программ»,

— писала Косторная в своем профиле на сайте ask.fm.

close

При этом нельзя отрицать, что спортсмены из команды Тутберидзе двигают фигурное катание вперед, в том числе диктуя новые тренды в подготовке, даже если они выглядят в некоторой степени спорными.

Железняков говорит о преимуществе хореографии над физическими нагрузками, поскольку ученики Тутберидзе наглядно показывают, что мышечная масса — не обязательно решающий фактор для успеха фигуриста.

«За 15 лет работы с фигуристами я видел, как в уважаемых школах Москвы тренеры с помощью ОФП превращали фигуристов в качков. Они становились «летающими табуретками».

Действительно, откуда возьмутся легкость, линии, грация, компоненты, если фигурист не ощущает свое тело, которое настолько закачано и закрепощено, что просто паровоз под откос», — отметил специалист.

Тем не менее определенные нагрузки на мышцы фигуристы из группы Тутберидзе в любом случае получают. Так, вскоре после начала дискуссии по поводу мнения Железнякова, олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в инстаграме фото с тренировки, где она поднимает вес, качает пресс и даже бьет в боксерских перчатках по груше. Так что о практически полном отказе от ОФП речь в команде явно не идет.