Нехватка нападающих: почему ЦСКА продолжает проигрывать

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Победу красно-белым принес дубль французского защитника Самуэля Жиго. Однако не все согласны с тем, что армейцы выглядели хуже. В частности, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал на большое количество нереализованных моментов.

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«Если ребенок попадает на такой матч впервые, он останется на стадионе навсегда. Жаль, что Федор Чалов не смог реализовать моменты. И вообще мы смотрелись лучше, но снова проиграли», — заявил белорусский специались.

Обратившись к статистике, можно увидеть, что ЦСКА большую часть встречи доминировал. Но «Спартак», пусть и с уже годами привычными ошибками в собственной обороне, одержал заслуженную победу. Красно-белые чаще и активнее атаковали, когда как армейцы по этому показателю лидировали короткий отрезок игры, создали большее количество моментов, а новичок команды Андре Шюррле наиграл на звание лучшего игрока матча.

«Надо отметить, что получилось настоящее дерби. Была бескомпромиссная борьба. Это не первый наш матч, где мы играем лучше соперника, но не можем выиграть. Нам нужно прибавлять в характере», — добавил тренер ЦСКА.

К главному арбитру встречи Серею Карасеву, который не допустил грубых ошибок, без претензий не обошлось. Второй гол армейцы пропустили после перерыва, вызванного дымом из-за пиротехники. Наставник ЦСКА уверен, что в таких условиях матч нельзя было продолжать.

«Для меня удивительно, что игру прервали, дымовая занавеса не пропала, а потом возобновили. Судья сказал, что VAR (система видеоповторов — «Газета.Ru») не видит поле. Но, как его не было видно до остановки, так и не видно после. Из-за этого был потерян темп игры», — пожаловался Гончаренко.

Безусловно, ситуация с остановкой матча из-за дыма, всегда является внештатной. Однако дым мешал обеим командам, а победу в конечном итоге одержали спартаковцы.

После этого поражения активно пошли разговоры о возможном увольнении наставника красно-синих. После шести сыгранных туров ЦСКА имеет в своем активе десять очков и находится на шестом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

Однако в игре у армейцев наблюдаются очевидные проблемы.

В первую очередь, с атакой. В шести матчах армейцы забили лишь пять раз — меньше всех из команд первой шестерке турнирной таблицы. Да, есть забивной форвард Чалов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата в прошлом сезоне. Но на этом, по сути, все.

Кроме того, в матче со «Спартаков» получил серьезную травму полузащитник Дмитрий Ефремов. Лидер команды Никола Влашич пока не показывает себя образца прошлого сезона, а Ильзат Ахметов свой последний мяч забил в товарищеской игре против «Мольде» в январе. Иван Обляков, проводящий в каждом матче по 90 минут, отметился лишь двумя желтыми карточками.

«Моменты были у Чалова, но, если не используешь их, очень сложно рассчитывать на положительный результат. Видимо, сначала придется набить больше шишек. Сегодня мы позволили слишком легко «Спартаку» забить второй мяч. Если ты говоришь, что у соперника есть сильная сторона – стандартные положения, но всё равно пропускаешь после них, после этого очень сложно разговаривать с командой», — подчеркнул Гончаренко.

Что ж, времени на раскачку и разговоры с игроками у него остается все меньше. Совсем не за горами групповой этап Лиги Европы и первые матчи в Кубке России.

Не остался в стороне от ситуации в ЦСКА бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он подчеркнул, что основная проблема армейцев — отсутствие в команде лидеров, которых за последние годы армейцы продавали много и часто.

«Евгений Гинер всех лидеров продал и думает «вылезти» на этих молодых ребятах? Не получится. У них нет почерка. Вся надежда на Федора Чалова, который сыграл бездарно. Но его можно понять, он недавно сломал нос. Кроме него никого нет», — заявил он.

Важно отметить, что наставнику «Спартака» Олегу Кононову после бесхарактерного поражения в гостях от «Тамбова» (0:2) руководство красно-белых, согласно информации из прессы, дало на исправление ситуации пять матчей.

Матч против ЦСКА стал как раз пятым в этом ультиматуме. Как итог – наставник москвичей останется в команде как минимум до зимнего перерыва РПЛ. Под руководством Кононова красно-белые победили в четырех матчах из пяти (еще была нулевая ничья с «Динамо»), поднялись на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а также вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграют с португальской «Брагой».

Стоит отметить еще один интересный факт: в стартовых составах обеих команд было 15 игроков с российским паспортом (14 полевых – кроме Игоря Акинфеева), а на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Примечательно, что из всех 14 футболистов единственным, кто смог отличиться, стал натурализованный бразилец Марио Фернандес.