Четыре победы подряд: кто ведет «Спартак» к золоту

После невнятного начала сезона, где была нулевая ничья с «Динамо» и сенсационное поражение от «Тамбова» (0:2), московский «Спартак» кардинально изменил мнение о себе, одержав четыре победы подряд.

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Жертвами красно-белых стали швейцарский «Тун», выбитый из Лиги Европы с общим счетом 5:3, грозненский «Ахмат», пострадавший в чемпионате России (3:1), а теперь и один из принципиальных соперников — столичный ЦСКА (2:1).

Настойчивые слухи о неизбежной отставке главного тренера «Спартака» Олега Кононова тут же прекратились — серию из четырех побед вряд ли можно назвать случайностью.

Однако как же из команды, раздираемой скандалами и освистываемой собственными болельщиками, красно-белые превратились в коллектив, который без тени сомнений бежит праздновать голы к фанатской трибуне?

Судя по всему, масштабные перестановки, затеянные руководством клуба в летнее трансферное окно, оказались вполне оправданным риском, который теперь начал приносить результат.

Так, взятый в аренду полузащитник Андре Шюррле, который в последние сезоны больше лечился, чем играл, в «Спартаке» сразу стал лидером и с начала сезона забил два мяча и сделал две передачи — в том числе ассист в случае с первым голом в ворота ЦСКА.

Голландский новичок команды Гус Тиль также вышел на дерби в стартовом составе и, несмотря на отсутствие своей фамилии в итоговом протоколе, оказал серьезное влияние на игру, постоянно создавая угрозу в атаке за счет жесткого прессинга соперников.

Именно Тиль разогнал первую голевую атаку «Спартака», отдав пас на Шюррле, который выполнил подачу на голову Самуэлю Жиго, открывшему счет.

Похоже, что адаптация новичков в команде проходит довольно быстро: так, после матча с ЦСКА Шюррле уже забирался полуголым на стол в раздевалке и скандировал фамилию автора дубля — Жиго…

… а Тиль признавался в интервью, что даже в Нидерландах, где футбол возведен в культ, не встречал такой обстановки, как на московском дерби.

«В Нидерландах нет такой атмосферы — даже у известных команд. Никогда раньше не испытывал такого, — цитирует полузащитника пресс-служба «Спартака». — Также отмечу, что первые 45 минут встречи получились не очень качественными в исполнении обеих команд — в основном мы делали забросы вперед.

В перерыве тренер злился, потому что подобные забросы — это не наш стиль игры. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже.

Кононов сказал, что нужно начинать играть в наш футбол, что мы и сделали. У нас было много коротких передач, мы создали множество моментов и заслужили победу».

Также Тиль пообещал стать таким же успешным, как его тезка — тренер Гус Хиддинк, при котором сборная России взяла бронзу чемпионата Европы — 2008.

«Надеюсь, что смогу продлить славную традицию Гусов и с достоинством поддерживать это имя в России», — подытожил игрок.

На фоне таких новичков и, наверное, во многом благодаря уходу представителей чемпионской команды сезона-2016/17, которые уже потеряли изрядную долю мотивации, стали по-другому раскрываться и молодые игроки «Спартака».

Так, Зелимхан Бакаев превратился в мощную атакующую силу, записав на свой счет четыре гола за два матча (с «Туном» и «Ахматом»), и вполне мог отличиться и в дерби, если бы не великолепная игра Игоря Акинфеева.

Юный голкипер Александр Максименко, получивший шанс в основном составе красно-белых, несмотря на выздоровление Александра Селихова и присутствие в команде Артема Реброва, продолжает совершать одно спасение за другим.

И, конечно, нельзя не отметить Самуэля Жиго. Он не относится ни к новичкам «Спартака», ни к молодежи, которая начинает раскрываться в этом сезоне, — потенциальные возможности француза были известны и раньше. Однако вдохновенная игра защитника, который забил уже три мяча в чемпионате России и обогнал в гонке бомбардиров таких людей, как Федор Смолов и Сердар Азмун, тоже в какой-то степени объясняется переменами в команде.

В этом сезоне «Спартак» укрепил свой медицинский штаб бывшим главным врачом ЦСКА — Михаилом Бутовским. И пока что это кадровое решение показывает себя с лучшей стороны: к дерби красно-белые подошли без потерь.

В том числе себя спокойно чувствует и Жиго, который ранее — в начале своей карьеры в клубе — получил разрыв крестообразных связок и лечился семь месяцев, а теперь играет во всех матчах по 90 минут, успевая плодотворно работать не только в обороне, но и в атаке.

Недаром после победы над ЦСКА француз подарил свою футболку тренеру «Спартака» по физподготовке, который помогал ему восстанавливаться от травмы.

В общем, на данный момент кадровая революция красно-белых себя оправдывает. Насколько успешно будет развиваться эта модель в дальнейшем, сохранят ли свой уровень вдохновленные переездом новички и продолжит ли прогрессировать молодежь, зависит теперь от Кононова. Но команда находится на верном пути, следствием чего и стали четыре победы подряд.

«С каждой победой я ощущаю, что команда становится увереннее, — это чувствует каждый футболист, — отмечал Кононов после матча. — Раньше нас мощно критиковали?

Это «Спартак», и мы должны выигрывать. А если нет – будет давление на игроков и тренера. Я тоже хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет. Я хочу выигрывать любую встречу».

В настоящее время красно-белые занимают четвертую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11-ю очками, отставая от «Локомотива» и «Краснодара» лишь на два балла, а от лидирующего «Зенита» — на три.

В раунде плей-офф Лиги Европы подопечных Кононова ждет португальская «Брага» — соперник, которого «Спартак» при такой игре просто обязан проходить.