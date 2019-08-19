УДО или штраф: когда отпустят Кокорина и Мамаева

6 сентября суд Белгородской области рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего — Кирилла, которые были осуждены за пьяные драки в центре Москвы.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алексеевского районного суда, заседание состоится утром. Прошение Александра рассмотрят в 9 часов утра, прошение его брата — в 10 часов, Мамаева — в 11.

Напомним, все трое стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года — с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а также с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Футболистам и их друзьям вменяли совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам заключения в колонии, Мамаев получил год и пять месяцев.

Отметим, что прошение четвертого фигуранта дела — Александра Протасовицкого, также направлено в суд. Он отбывает наказание в колонии в Брянской области. Дата рассмотрения этого ходатайства пока не определена.

Футболисты были этапированы в колонию 4 июля, после того как провели больше полугода в СИЗО. С учетом проведенного в «Бутырке» времени, Мамаев должен выйти из колонии в начале ноября, а Кокорины — в начале декабря.

Как ранее сообщал начальник колонии, жалоб на спортсменов у администрации исправительного учреждения нет. Заключенные, по его словам, исправно делают зарядку, ходят на работу, посещают местный храм и проводят свободное время в библиотеке и играют в футбол за местную команду. У Кокорина и Мамаева даже в тюрьме есть зарплата — не такая высокая, как в их клубах, но все же больше, чем при срочной службе в армии – 11000 рублей.

Содержание всех фигурантов дела о хулиганстве продлевалось неоднократно. Также не раз все просили об УДО, однако каждый раз просьбы их отклонялись. И вот новое рассмотрение. Отпустят ли экс-игроков сборной России по футболу или дадут «спокойно» досидеть свой срок — мы узнаем через 18 дней. Наиболее вероятным, по мнению юриста Евгения Корчаго, является не УДО, а замена оставшейся части срока на штраф.

«Неделю назад был в «Бутырке» — ходили на проверку с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Там были люди, которые остались в СИЗО уже после суда и отбывали срок в хозотряде. Спросил человека, проводившего мероприятие: «Каким образом решается вопрос с УДО»? Он говорит: «УДО — практически нет, но очень нередко бывает замена на штраф», — приводит слова юриста «Матч ТВ».

А пока можем смело порассуждать о будущем Кокорина и Мамаева на долгожданной для них воле.

«После того, как в «Зените» ко мне отнеслись, я готов за них завершить карьеру бесплатно», — ранее заявлял Кокорин.

Почти все время вне воли его мучает больное колено. Разумеется, привычные для футболистов операции в Германии Кокорину запрещены. Вот и лечил он свое колено, как мог, в тюремном лазарете. Все это время в «Зените», в составе которого он, находясь в СИЗО и тюрьме, стал чемпионом России, заявляли, что Александра не бросят и контракт с ним разрывать никто не собирается.

Главный вопрос — в какой форме он выйдет из колонии в Белгородской области. Всем уже известны фотографии Кокорина из зала суда этой весной, на которых отчетливо видно, что игрок хорошенько «поднабрал» в весе и выход на футбольное поле (не тюремное) ему грозит нескоро. Залечивать футбольные болячки в местах не столь отдаленных — совсем не то же самое, что в клинике. Поэтому, ожидать возвращения Александра на поле даже спустя полгода после выхода кажется весьма поспешным.

У Мамаева ситуация несколько иная. Физическая форма его, безусловно, на несколько порядков выше, чем у Кокорина. Однако «Краснодар», за который он выступал до посиделок в Москве, контракт с ним все-таки расторг. Произойти это должно было почти сразу же после того, как новость о задержании зажгла все российское медиа-пространство. Однако тогда, как сообщали источники в клубе, этому мешали юридические сложности.

«Да, «Краснодар» практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым. У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать. Я не хочу влиять на судьбу Павла своими словами. Поэтому все, что мы можем сделать, — это молчать до того момента, пока не определится с решением суд. Наши отношения с Павлом — это наши отношения с Павлом. Да, я принял решение о том, что нужно разорвать с Мамаевым контракт», — говорил в апреле владелец «быков» Сергей Галицкий.

Сейчас же, если это применительно к отбывающему срок футболисту, Мамаев находится в статусе свободного агента. У обоих были «предложения» из «Ахмата» и «Урала». Однако, все понимают, что эксцентричные руководители этих клубов – Рамзан Кадыров и Григорий Иванов – скорее всего, просто хотели поддержать парней в их непростой ситуации.

Почти сразу после информации о дате слушания по УДО появился комментарий жены Мамаева – Аланы.

«Правда ли, что Паша будет играть за «Ростов»? Давайте он вернется, а там будем думать», — сказала Мамаева в эфире в инстаграме.

Что ж, у наших одиозных футболистов, в любом случае, будет много времени обдумать, что же делать дальше. Кто виноват, они уже поняли.