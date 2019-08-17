«Не хотела в Японию»: как Загитова чуть не осталась без золота

Российская фигуристка и чемпионка Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане Алина Загитова могла остаться без золотой медали мирового первенства, прошедшего в марте в японской Сайтаме. В ходе тяжелого постолимпийского сезона 17-летняя россиянка всерьез раздумывала взять небольшую паузу в своей карьере и пропустить чемпионат мира. Об этом сообщил один из членов тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренер национальной сборной Виктор Кудрявцев.

«Да, это обсуждалось. Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Алина не хотела ехать. И только решение тренера заставило ее передумать.

И благодаря переданному воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери Тутберидзе ее сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер», — цитирует Кудрявцева «Спорт-Экспресс».

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Причина, по которой Загитова едва не снялась с главного первенства всего сезона, стала банальная усталость и проблема с психологией. Прошедший сезон начался для новоявленной олимпийской чемпионки удачно: два золота на двух этапах Гран-при. Но затем пошел спад. И если второе место на финале Гран-при в Ванкувере, где Загитова уступила дебютантке из Японии Рике Кихире, расценивалось как неудачное стечение обстоятельств, то дальнейшие результаты россиянки вызывали все больше опасений в том, что карьера фигуристки может пойти под откос.

Пятое место на чемпионате России, а затем упущенное золото первенства Европы в Минске, где во время произвольной программы Загитова допустила массу грубых ошибок и падений, стали поводом для разговоров в отношении фигуристки, а именно — что ей необходимо взять паузу.

«Проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. При этом возрастной переход может стать для нее успешным. Разные фигуристы по-разному его проходят. Но на чемпионате мира она выдержала. Хотя было мнение, что посылать ее не надо», — отметил Кудрявцев.

Думала об этом и сама Загитова, изъявившая своему тренерскому штабу твердое намерение пропустить чемпионат мира в Сайтаме. А ведь мировой турнир был главной целью Алины и последним, где она еще к тому моменту не побеждала. Держала Загитова в голове и результат, показанный в прошлом сезоне в Милане, когда в статусе олимпийской чемпионки юная россиянка заняла только пятое место. Впрочем, за несколько дней до старта чемпионата в Сайтаме Этери Тутберидзе вместе со своими ассистентами сумели уговорить Загитову все-таки поехать в Японию.

«Очень тяжело морально шла подготовка. Мы вообще хотели сняться с соревнований за три дня до старта, но не сделали этого. Решение принимали вместе с Алиной и федерацией. Решили, что все-таки едем и боремся»,

— сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Чем в итоге завершился турнир в Сайтаме среди девушек-одиночниц, известно всем. В произвольной программе Загитова чисто исполнила два двойных акселя, тройной сальхов, каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также свой фирменных каскад тройной лутц + тройной риттбергер, дополнив его сольным флипом в три оборота и каскадом тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер.

В общей сумме фигуристка получила от судей 237,5 балла, обойдя свою казахстанскую партнершу по «Хрустальному» Элизабет Турсынбаеву почти на 13 баллов, тем самым завоевав первую в карьере золотую медаль чемпионата мира и став первой в истории отечественной фигуристкой, выигравшей вообще все турниры, в которым можно принять участие.

7-9 сентября Алина Загитова примет участие в предсезонных контрольных прокатах в «Лужниках», где продемонстрирует свои новые номера. Короткая программа олимпийской чемпионки поставлена под музыку Yasmin Levy - «Me Voy», а в произвольной программе 17-летняя фигуристка будет выступать в образе Клеопатры. 1-3 ноября россиянка вместе с Аленой Косторной и Марией Сотсковой выступит на этапе Гран-при во Франции, а с 22 по 24 ноября примет участие в японском этапе в компании Косторной и Софьи Самодуровой.