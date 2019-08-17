«Сбылась моя мечта»: Туктамышева представила новую программу

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила произвольную программу будущего соревновательного сезона.

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На данный момент Лиза находится на тренировочных сборах в эстонском Тарту, где занимается группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Видео проката в торговом центре было опубликовано оттуда.

Интересно, что программу российской фигуристке поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. В качестве музыкального сопровождения Туктамышева выбрала композицию группы The Hot Sardines «Caravan».

«Когда фигурист чувствует программу изнутри, это сразу видно. Возможно, вы не поймете, как это касается вас, но вы это видите», — объясняла Бурн свой принцип работы с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. Теперь пришла очередь Туктамышевой прочувствовать свою программу, музыку и стиль внутри себя.

«Наконец-то сбылась моя мечта. Я давно хотела с ней поработать. Я смотрела ее программы и думала: «Она делает настоящие шедевры! Я послала ей несколько композиций, которые мне нравятся, чтобы она знала, какое направление мне ближе. Думаю, ей достаточно посмотреть мои программы, чтобы понять, что я за человек. Я хочу что-то новое, но я хочу, чтобы это было частью меня», — рассказывала Туктамышева о Бурн в июле.

Песня включает в себя элементы блюза, что может сыграть на руку россиянке. Ее уже не раз показанный образ роковой красавицы вкупе с единым звучанием саксофона и скрипки должен покорить не только любителей фигурного катания, но и, самое главное, — судей!

Добавим, что короткая программа, тоже поставленная Бурн, будет под песню «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine.

«Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счету на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции, как сейчас, еще никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой», где участников делили на два племени. Мы с командой сделали промовидео нового сезона со всеми участницами Гран-при в стиле заставки этого проекта», — именно так подписала Туктамышева видео в своем инстаграм-аккаунте, в котором представлены все спортсменки сборной России на сезон-2019/20.

Стоит сказать пару слов о предварительном календаре Туктамышевой на новый сезон.

В новом сезоне Елизавета выступит на этапах Гран-при в США и Китае. Она также планирует выступить в турнире серии Challenger — Lombardia Trophy, который пройдет в итальянском городе Бергамо (одном из самых популярных авианаправлений для россиян в Европу) с 13 по 15 сентября.

Предстоящий соревновательный год будет чрезвычайно важным для Туктамышевой. Елизавета неоднократно отмечала в интервью, что ждет очень много от этого сезона, особенно на крупных стартах. В минувшем сезона она стала третьей в финале Гран-при. В новом, судя по всему, целью станет первое место.

Что касается других российских фигуристов, то чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр Алина Загитова в новом сезоне будет выступать в образе Клеопатры. Исполнять ее девушка будет, в том числе, под музыку Питера Гэбриэла из драмы Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Об этом хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз написал на своей странице в Instagram.

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам — Ramses», — говорилось в сообщении.

Короткая же программа Алины поставлена под песню израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy».

Короткую программу для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой под песню Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3» поставил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. Произвольная программа 19-летней россиянки будет поставлена под музыку из фильма «Мемуары Гейши». Характерно, что хореографом программы выступит Ше-Линн Бурн.

12 июля Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте анонсировала контрольные прокаты спортсменов. В женском одиночном катании свои новые программы покажут Загитова, Медведева, Туктамышева и Софья Самодурова. Среди пар примут участие Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Мероприятие пройдет 7 и 8 сентября в Москве в «Лужниках». В первый день будут представлены короткие программы, во второй — произвольные.