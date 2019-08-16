Ставка на «Спартак»: как России сохранить три клуба в ЛЧ

Еврокубковый сезон-2019/20 среди прочих интриг пройдет под знаком борьбы России и Португалии за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФ, что дает возможность выставить в Лиге чемпионов три команды.

Уже пару лет на шестой позиции располагается Российская премьер-лига, а потому чемпион и вице-чемпион страны попадают сразу же в групповую стадию главного клубного турнира Европы, а бронзовый призер играет в квалификации.

Так, в этом году сразу с группы начнут санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а «Краснодар» ведет бой за попадание в групповую стадию и уже обыграл как раз вице-чемпиона Португалии «Порту», во что особо не верилось ни изначально, ни после первой части противостояния.

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В итоге в ЛЧ от Португалии выступит только лиссабонская «Бенфика», которая, как и «Зенит», на правах чемпиона одного из семи лучших чемпионов будет посеяна в первой корзине.

После того как у РПЛ в таблице коэффициентов УЕФА сгорели евроочки за весьма качественный сезон-2014/15, отставание португальцев от нашего чемпионата сократилось до жалкого 1,734 балла.

Для понимания, в прошлом евросезоне португальские клубы превзошли россиян на 3,317 очка. Так что при имеющейся динамике в сезоне-2021/22 (на следующий сезон места уже распределены) Россия лишится третьей команды в ЛЧ.

Правда, надо понимать, что последний сезон был для команд из РПЛ откровенно провальным — ни одна из них не прошла дальше 1/8 финала Лиги Европы, где «Краснодар» очень обидно в добавленное время упустил перевес в борьбе с испанской «Валенсией», до того так героически прошел «Байер» из Леверкузена.

Все предшествующие сезоны, сохраняющиеся в таблице коэффициентов, Российская премьер-лига имела над португальцами перевес, благодаря чему хоть какой-то отрыв все еще сохранился.

При этом удельный вес каждой победы португальских команд выше российского, так как наши очки делятся на шесть, а их на пять — по числу команд-участниц еврокубков от страны.

Причем в случае с этим сезоном шестая команда стала для России исключительно обузой, поскольку дебютировавший в Европе тульский «Арсенал» умудрился вылететь, дважды проиграв азербайджанскому «Нефтчи», и вообще ничего не принес в национальную копилку.

Важным было, конечно же, противостояние «Краснодара» с «Порту», хотя больших дивидендов даже итоговая победа российской команды в таблице коэффициентов стране не принесла.

Действительно серьезный бонус РПЛ получит, если «быки» пройдут еще и греческий «Олимпиакос», на котором смогут заработать баллов и в матчах, и — главное — получат пять бонусных очков за место в группе.

Если у нас на групповой стадии будет сразу три команды, то после окончания квалификационных соревнований в российскую копилку упадут 15 очков, в то время как Португалия получит лишь пять. То есть РПЛ разом оторвется в таблице от преследователя еще на 1,5 балла.

При этом вылет «Порту» из Лиги чемпионов — момент в целом для нас не слишком приятный, потому что во втором по значимости евротурнире «драконы» будут получать за победы те же очки, что в ЛЧ, вот только викторий у них там будет наверняка больше.

«Порту» вообще выглядит одним из главных фаворитов второго еврокубка. Приличные баллы наверняка наберет и лиссабонский «Спортинг», а «Бенфика», будучи представителем первой корзины, получит группу поприятнее, чем, например, «Локомотив» из своей четвертой.

Уже по ходу этого сезона в квалификационных матчах, где очки считаются по уменьшенному тарифу, португальцы все равно отыграли в таблице 0,367 балла. Так что теперь перевес РПЛ исчисляется всего в 1,367 очка.

Есть, конечно, надежда, что румынская «Стяуа» не пустит чудом попавшую в еврокубки «Викторию» из Гимарайнша, но в конечном счете очень многое будет зависеть от противостояния «Спартака» и «Браги» в раунде плей-офф.

В группе ЛЕ сыграет либо команда Олега Кононова, либо коллектив Рикарду Са Пинту, в то время как для неудачников евросезон закончится.

Если Россия лишится еще и «Спартака», то в группах останутся только «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар», чьи успехи будут делиться на шестерых, включая уже двух мертвых душ.

Учитывая, как наши клубы выступают в последние годы в Лиге чемпионов, рассчитывать в этом раскладе на сохранение шестой позиции в таблице коэффициентов просто не приходится.

Но в случае если «Спартак» выбьет «Брагу» из турнира, то обуза появится уже у португальцев, и тогда задача сохранения трех команд от России в Лиге чемпионов на сезон-2021/22 станет вполне реальной.