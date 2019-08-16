«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»

15 августа московский «Спартак» и в ответной встрече с «Туном» одержал победу в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. После виктории в Швейцарии красно-белых было достаточно не проиграть с разницей более чем в один мяч, и казалось, что предпосылок для развития данного сценария не было никаких. Однако уже в первом тайме подопечные Олега Кононова изрядно потрепали нервы своим болельщикам.

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Штефан Гларнер на седьмой минуте матча открыл счет, получив мяч в штрафной и нанеся мощный удар в дальний угол. Александр Максименко в данном эпизоде оказался бессилен.

Отыграться хозяевам поля удалось только во второй половине встречи. Сначала Эсекьель Понсе подкараулил ошибку голкипера «Туна» Гийома Февра, отбившего мяч после удара Андре Шюррле точно на ногу аргентинцу, а затем свою фамилию на табло записал и сам немецкий новичок «Спартака».

Резиуан Мирзов выполнил классный проход в штрафную к вратарской, оставив не у дел сразу трех защитников, а затем попытался нанести удар в дальний угол. Выстрел у 26-летнего вингера не удался, зато получился своеобразный прострел вдоль вратарской, который спокойно замкнул Шюррле.

Таким образом, по сумме двух матчей — 5:3 — красно-белые обеспечили себе выход в квалификационный раунд плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы, где сыграют с португальской «Брагой», без проблем разобравшейся с «Брондбю» из Дании (4:2, 3:1).

Комментируя победу, которая стала для «Спартака» уже третьей кряду во всех турнирах, Олег Кононов выразил мнение, что первая половина ответной встречи с «Туном» для его команды получилась неудачной из-за того, что игроки «передерживали мяч и не успевали комбинировать с флангами». При этом наставник красно-белых выразил уважение швейцарскому клубу.

«Надо отдать должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная. Для нас первый тайм был сложным, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом»,

— сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

Коллега главного тренера «Спартака», рулевой «Туна» Марк Шнайдер также отметил успешное начало у своих подопечных, однако впоследствии швейцарцы стали допускать большое количество ошибок, которые привели к двум пропущенным мячам.

«Команды уровня «Спартака» не прощают. Что и произошло дважды, а могло случиться и большее количество раз. К концу матча наши футболисты устали. «Спартак» закономерно идет дальше», — подытожил 39-летний специалист.

О тяжелой победе над «Туном» высказался и автор первого гола в составе красно-белых Эсекьель Понсе, подчеркнувший, что команде не хватало двух новичков — Гуса Тиля и Джордана Ларрсона. Оба футболиста на квалификационном этапе Лиги Европы не могут быть заявлены за «Спартак» в связи с тем, что уже заиграны в европейском турнире за свои бывшие клубы «АЗ» и «Норрчепинг» соответственно.

«Жаль, что не смогли с первого тайма начать игру как следует. Понадобилось время для раскачки. Тем не менее волевая победа, результат радует, благодарны болельщикам за поддержку. Это только начало пути. Все впереди», — сказал аргентинец.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в свою очередь отметил большую роль Александра Максименко в добытой победе.

В первом тайме голкипер красно-белых совершил два классных сейва, сначала отразив опасный удар Свена Йосса и нейтрализовав выход один на один Симоне Раппа. Во второй 45-минутке 21-летнему вратарю также пришлось неоднократно выручать свою команду, несколько раз удачно сыграв на выходе.

«Пожалуй, первый гол наши планы сбил. Но потом мы успокоились, собрались и забили два мяча. Мы выиграли и прошли в следующий раунд, своей цели мы добились. Мы были уверены, что пройдем дальше. Все было под контролем. Максименко нас спас несколько раз, так что ему большая благодарность. Он молодец», — заявил Джикия, отметив и грядущее дерби с ЦСКА в рамках чемпионата России.

По мнению капитана красно-белых, времени на восстановление у команды предостаточно, хотя игра состоится уже 19 августа, спустя три дня после встречи с «Туном». Важность предстоящего дерби отметил и другой центральный защитник «Спартака» Самюэль Жиго, заявивший, что на данный момент в команде не думают о встрече с «Брагой», а настроены исключительно на игру с принципиальнейшим соперником.

«У нас в понедельник состоится важный игра с ЦСКА. Только после нее будем думать о Лиге Европы, хотя с «Брагой», конечно, будет нелегко», — подчеркнул француз.

Первый матч в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» проведет на выезде. 22 августа красно-белые сыграют в Браге на местном стадионе «Мунисипал-ди-Брага», а спустя неделю, 29 августа примут португальцев на «Открытие Арене».