«20 лет в очереди на жилье»: ученик Тутберидзе рассказал о планах

14-летний российский фигурист Даниил Самсонов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о бедственном положении своей семьи.

«У меня есть мечта, чтобы когда-нибудь на призовые деньги наша семья смогла бы улучшить свои жилищные условия, потому что вот уже больше 20 лет мы стоим в очереди на жилье», — цитирует спортсмена «Московский фигурист».

По словам юного фигуриста, он хочет добиться успеха в своем любимом деле. Самсонов отметил, что если бы не любил фигурное катание, то вряд ли продолжил бы им заниматься и, скорее всего, никаких особенных результатов у него не было бы. Также Даниил добавил, что хочет войти в историю фигурного катания, чтобы у него были фанаты, которым нравилось бы то, что он делает.

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«Мы с братом и с папой любим смотреть футбол или хоккей. Папа бывший футболист, поэтому я, сколько себя помню, смотрю футбол. Еще я люблю собирать пазлы. Особенно если они большие. Мне на Новый год подарили две коробки, в одной мозаика состоит из 5 тысяч пазлов. Но мы ее только наполовину пока собрали. Я понимаю, что успех может стать хорошим стартом в дальнейшей жизни», — рассказал юный Самсонов о своей семье.

14-летний фигурист тренируется в Москве под руководством прославленного тренера Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне он стал победителем юниорского чемпионата России, однако не выступил на чемпионате мира среди юниоров из-за несоответствия возрастному лимиту. Ожидается, что на международном юниорском уровне он дебютирует в этом году.

Помимо Тутберидзе, Самсонова тренируют Даниил Глейхенгауз, Наталия Дубинская, Ольга Левина и Валерий Мешков.

«Наш Даня совсем юный, и нам хочется, чтобы он еще долго радовал нас своим катанием. Да и вся страна ждет таких фигуристов, как Ягудин и Плющенко. Он для нас до сих пор загадка — не особо разговорчивый, собранный, очень требовательный к себе, стремится быть лучше день ото дня. Да, характер непростой, но ведь в этом и есть смысл нашей работы — понимать друг друга», – так Глейхенгауз отозвался после первенства России о своем ученике.

На данный момент у Самсонова сложнейший контент, который могут из взрослых одиночников повторить немногие. Уже

к 13-ти годам он полностью выучил четверные лутц, флип, сальхов и тулуп, которые включает в каскад с риттбергером, а также тройной лутц.

В Перми на чемпионате России Даниил откатал на 249.33 балла. Это выше, чем результат членов сборной России Андрея Лазукина и Дмитрия Алиева на чемпионате страны. Самсонов уже в этом году мог бы бороться за место в тройке сильнейших по взрослым, но, опять же, его сдерживал возрастной ценз.

А вот как сам фигурист рассказывает о своих планах:

«Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по полной, чтобы не разочаровать тех болельщиков, которые на меня надеются. Их надежда не раздражает, а только подстегивает. Я понимаю, что все заждались побед в нашем мужском одиночном катании, поэтому такое внимание ко мне и ко всем ребятам вообще. Этот интерес связан с надеждой, что мы сможем вернуться в мировую элиту».

К сожалению, это уже не первая проблема российских фигуристов, связанная с деньгами. Ранее с финансовыми проблемами при подготовке к новому сезону столкнулась российская фигуристка Анастасия Тараканова.

В июле Тараканова призналась, что ищет деньги на новый соревновательный сезон.

«Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих, по стечению ряда обстоятельств, она очень серьезная, и вложить им еще более трех миллионов, которые нужны мне на новый сезон, не представляется возможным», — заявила Тараканова «Газете.Ru».

Анастасия поделилась, что за 12 лет карьеры в нее вложили около 20 млн рублей. При этом теперь родители оказались не в состоянии поддержать Тараканову финансово.

Из-за проблем с финансированием Тараканова не смогла попасть на сборы к Рафаэлю Арутюняну. Для этой поездки необходимо было собрать достаточно большую сумму, однако у семьи фигуристки это не вышло.

Ожидается, что теперь спортсменка будет работать со Светланой Пановой, у которой тренировалась до перехода к Тутберидзе.