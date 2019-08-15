Ван Дейк, Месси или Роналду: кого могут признать лучшим в Европе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал номинантов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19.

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Среди них — нападающий и капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, награду лауреату вручат 29 августа в Монако на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Тогда же свою награду получит и лучшая футболистка Старого света.

Шорт-лист на мужские награды составляло специальное жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА прошлого сезона, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Члены жюри выбрали трех, по их мнению, лучших игроков, первый из которых получал пять очков, второй — три и третий — одно. При этом тренерам не разрешалось голосовать за игроков из собственной команды.

Помимо Месси, Роналду и ван Дейка, в список из десяти игроков попали голкипер Алиссон Беккер («Ливерпуль» и Бразилия), нападающие Садио Мане («Ливерпуль» и Сенегал), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Эден Азар («Челси» / «Реал» и Бельгия), защитник Маттис де Лигт («Аякс» / «Ювентус» и Нидерланды), полузащитник Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона» и Нидерланды) и форвард Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» и Англия).

Кроме того, было создано отдельное жюри, определившее шорт-лист для представительниц женского футбола. В жюри женской награды вошли тренеры 12 лучших женских сборных рейтинга УЕФА (в их числе девять европейских сборных, участвовавших в недавнем чемпионате мира-2019), тренеры четвертьфиналистов женской Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 и 20 отобранных ESM журналистов, специализирующихся на женском футболе.

В итоге список из трех номинанток выглядит следующим образом: Амандин Анри (Франция), Люси Бронз (Англия) и Ада Хегерберг (Норвегия). Примечательно, что все три футболистки — игроки французского «Лиона» — действующего победителя женской Лиги чемпионов и самого титулованного клуба в истории турнира (шесть титулов).

Остановимся на трех главных претендентах среди мужчин.

Месси в прошлом сезоне в десятый раз выиграл чемпионат Испании в составе «Барсы», а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов. В полуфинале турнира его команда уступила будущему победителю — «Ливерпулю». Роналду выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии и впервые в карьере стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Ван Дейк — победитель Лиги чемпионов сезона-2018/18. Голландец был признан лучшим игроком финала с «Тоттенхэмом» (2:0).

Стоит отметить, что все трое также попали в шорт-лист из десяти футболистов на звание лучшего игрока мира от ФИФА (церемония награждения состоится 23 сентября в известном миланском театре Ла Скала).

Так кто же обладает наибольшими шансами на награду? Вирджил ван Дейк поразил многих любителей футбола своей сверхнадежной игрой в защите как на клубном уровне, так и на уровне сборной. Его «Ливерпуль» провел потрясающий сезон, до последнего тура АПЛ ведя борьбу с «Манчестер Сити» за чемпионство. Ван Дейк выгрызал бессчетное количество мячей около своей штрафной, а также блестяще действовал внутри нее на втором этаже. Кроме того, за «красных» в том сезоне он забил шесть мячей во всех турнирах, прибавив еще три за сборную своей страны (два — Германии и один — Белоруссии).

Месси же провел очередной статистически невероятный сезон. Аргентинец в 51 матче за «Барсу» забил 52 мяча. Да, он в очередной раз не смог выиграть со своей сборной Кубок Америки, взяв бронзу турнира. Но, кажется, уже все смирились, что Месси в «Барсе» и Месси в сборной Аргентины — два абсолютно разных футболиста.

Роналду в своем первом же сезоне в «Ювентусе» стал чемпионом Италии. Однако уровень конкуренции в Серии А оставляет желать лучшего, о чем говорят восемь подряд чемпионств «Юве» — в 45 матчах за клуб португалец отличился 30 раз.

Скорее всего, награду в очередной раз получит Месси, который в очередной раз в своей великой карьере оформил голов больше, чем провел матчей на поле.

Второе место должен занять ван Дейк. К слову, последним защитником, признанным лучшим футболистом мира, является итальянец Фабио Каннаваро, получивший награду в уже далеком 2006 году.

Ну а бронза достанется Роналду.