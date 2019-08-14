Шанс для Клоппа: «Ливерпуль» и «Челси» поспорят за Суперкубок

Английский футбол в прошлом сезоне доминировал на евроарене – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» между собой разыграли кубок Лиги чемпионов, который в итоге достался «красным», а «Челси» в финальном поединке второго по значимости турнира – Лиги Европы – обыграл лондонский «Арсенал».

14 августа на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором «Ливерпуль» и «Челси» определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Главным открытием прошлого сезона стал «Ливерпуль» Юргена Клоппа. «Красные» во второй раз подряд вышли в финал Лиги чемпионов, да еще и в полуфинале громко прихлопнув «Барселону». В финале скаузеров ждал уже привычный по чемпионату Англии соперник – «Тоттенхэм». Как и ожидалось, солидное преимущество в матче было на стороне «красных».

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Уже на второй минуте игры «красные» вышли вперед благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти, а под самый конец игры окончательный счет установил Дивок Ориги – 2:0 в пользу «Ливерпуля». Скаузеры выиграли свою первую Лигу чемпионов за 14 лет, а Вирджил ван Дейк и Салах улучшили свои шансы на завоевание «Золотого мяча».

Однако, несмотря на победу в Лиге чемпионов, у «Ливерпуля» все же остался осадок от сезона. «Красные» выдали уникальный для себя результат в Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав рекордные 97 очков при одном поражении. Но этого, как оказалось, было мало для чемпионства. «Манчестер Сити» набрал лишь на один балл больше «красных», во второй раз подряд выиграв национальное первенство.

Что касается «Челси», то у «синих» прошлый сезон получился еще более неоднозначным. Под руководством итальянского специалиста Маурицио Сарри команда показала относительно неплохой результат в чемпионате Англии, заняв третье место, а в финале Лиги Европы не оставили шансов «Арсеналу».

Однако эта победа фактически означала, что из команды совершенно точно летом уйдет главный лидер – полузащитник Эден Азар. Летом так и случилось: бельгиец за €100 млн был продан в мадридский «Реал». Победа в Лиге Европы уже давно перестала считаться престижным титулом для топ-клубов, а для «синих» и вовсе стала лишь небольшим утешением из-за того, как команду лихорадило по ходу сезона.

К Суперкубку УЕФА команды подходят практически без серьезных изменений. Но есть несколько моментов, которые могут сделать этот финал особенным.

Летом «Челси» со скандалом расстался с Сарри, поставив ему на замену легенду клуба Фрэнка Лэмпарда, до этого рулившего «Дерби Каунти». Недостаток опыта бывшего хавбека сборной Англии был заметен и на предсезонных сборах, и уже в первом матче сезона, когда в стартовом туре АПЛ «синие» потерпели разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед».

Ко всему прочему, в команде больше нет Азара, который зачастую делал разницу на поле. Также под самое закрытие трансферного окна клуб покинул многолетний защитник Давид Луиз, перебравшись как раз в «Арсенал». Единственным приобретением «Челси» стал полузащитник Матео Ковачич, выкупленный у «Реала» по истечении срока аренды.

Но «синие» сами себя загнали в такую ситуацию, получив трансферный запрет от УЕФА.

Надо сказать, что у «красных» хоть и нет бана на трансферы, но определенные финансовые трудности все же наблюдаются. Скаузеры подчистили зарплатную ведомость, распрощавшись с балластом команды – Дэниэлем Старриджем, Альберто Морено и нескольким молодыми футболистами, а также с концами продав вратаря Симона Миньоле.

Последнему скаузеры сразу на замену приобрели 32-летнего испанского голкипера Адриана, который до этого защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед». Сложно было такое предположить, но именно он может стать ключевой фигурой матча с «Челси». Основный вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму и выбыл на месяц, поэтому ворота «красных» придется защищать испанцу, который болельщикам скаузеров доверия, мягко говоря, не внушает.

Несмотря на мощную атаку, огромная часть успеха «Ливерпуля» принадлежит именно Алиссону и его надежной игре. А «Челси» Лэмпарда последние годы зависел от Азара. Обе команды сыграют в матче Суперкубок в относительно обескровленном состоянии. «Синим» после поражения от «МЮ» нужно срочно побеждать, чтобы не скомкать начало сезона. «Красным» же – доказывать, что отсутствие топ-трансферов не помешает команде продолжать побеждать.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» начнется 14 августа в 22.00 по московскому времени.