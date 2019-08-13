Потери перед «Спартаком»: ЦСКА лишился атакующих лидеров

Московский ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против дебютанта чемпионата «Сочи» потерял не только очки, но и лишился двух атакующих лидеров команды. Из-за травм на неопределенное время выбыли нападающий Федор Чалов и полузащитник Арнор Сигурдссон. Армейский клуб пока не назвал сроков восстановления футболистов.

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Исландский игрок выбыл уже в середине первого тайма. На 28-й минуте игры хавбек был вынужден покинуть поле из-за проблем с голеностопом – в игровом моменте он столкнулся с защитником «Сочи» Никитой Калугиным. Для московского клуба, у которого в атаке все складывается не самым лучшим образом, эта потеря стала достаточно существенной. Наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко в срочном порядке пришлось перестраивать игру. На замену исландцу вышел Константин Кучаев, только недавно восстановившийся после травмы.

На этом серьезные потери для армейцев не закончились. Уже в самом конце матча в штрафной «Сочи» произошел достаточно скандальный эпизод. Защитник гостей Иван Миладинович локтем ударил Чалова по лицу. У форварда оказался разбит нос, началось обильное кровотечение. Однако арбитр встречи Виталий Мешков оставил без внимания этот эпизод – не показал игроку ни желтую, ни красную карточку, не назначил пенальти. Впоследствии это вызвало достаточно серьезную волную негодования в стане армейцев.

Гончаренко, подводя итоги поединка, отметил, что для ЦСКА – это стандартная ситуация, когда на армейских футболистах фолят, и они получают серьезные травмы, но за это их противники не получают должного наказания.

После игры Миладинович заявил, что не видит в инциденте с Чаловым ничего серьезного и не считает, что заслужил хоть какой-то штраф за это.

«Не знаю, случайно вышло. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти. Я сразу извинился», — сказал защитник.

На следующий день после матча стало ясно, что в Российском футбольном союзе этот эпизод без внимания не оставили. Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент на заседании, которое пройдет 14 августа. По его итогам будет решено, получит ли дисквалификацию Миладинович и будут ли применены какие-либо санкции к главному судье матча.

По результатам медицинского обследования у Чалова выявили перелом костей носа с небольшим смещением, а у Сигурдссона — повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Сроки восстановления пока не ясны, но понятно, что в шестом туре российского чемпионата против «Спартака» хавбек сыграть точно не сможет. Выход Чалова же остается под большим вопросом.

Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением.



У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного суставаhttps://t.co/cV4swPXsZy pic.twitter.com/orvtB9LAFW — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2019

Лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона может сыграть против принципиального соперника в дерби в маске. Однако бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков высказал мнение, что в случае с Чаловым футболиста лучше поберечь, потому что он не сможет нормально восстановиться к матчу, который будет сыгран уже 19 августа.

«Сейчас футболисты играют в масках после таких травм. Если матч со «Спартаком» через неделю, то трудно сказать, успеют ли они подготовить маску. Там ведь еще отек. Он должен спасть. Маску можно надевать только тогда, когда отек спадет. Я думаю, что такого футболиста нужно поберечь, не выпускать со «Спартаком», и маску накладывать только через 10-15 дней», — приводит слова специалиста Sport24.

Обе потери в составе ЦСКА становятся еще более ощутимыми с учетом того, что впереди армейцев ждет самое принципиальное дерби – со «Спартаком». Пусть красно-белые переживают сейчас не самые лучшие времена, из команды ушли Зе Луиш, Фернандо и Луис Адриано. Однако пришел чемпион мира Андре Шюррле. В чемпионате России «Спартак» после пяти туров идет седьмым, набрав восемь очков. ЦСКА располагается на третьей строчке с десятью баллами.

Красно-белые уже стартовали в Лиге Европы. В первом матче третьего квалификационного раунда они чуть было не упустили победу над швейцарским «Туном». В первом тайме российская команда повела со счетом 2:0, а во втором отрезке времени за семь минут швейцарцы счет сравняли. Дело шло к ничей, однако «Спартак» спас Зелимхан Бакаев, который оформил дубль.

Стоит сказать, что в пятом туре Бакаев снова забил два мяча, на этот раз в ворота «Ахмата». Игрок является воспитанником академии «Спартака», а прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Еще один гол в матче с клубом из Грозного оформили новички – забил Андре Шюррле с передачи Гуса Тиля.

Вывод напрашивается пока один – перед дерби у «Спартака» есть кому забивать, у ЦСКА – нет.

В заявке армейского клуба всего три форварда – Чалов, японец Такума Нисимура и малиец Лассана Н'Диайе. Игрок страны восходящего солнца хоть и выходит на поле, но в основном – на замены. Встать на место Чалова на весь матч форвард вряд ли сможет, то же самое касается и африканца. Раньше в пару к Федору выдвигался Сигурдссон, но перед дерби Виктору Гончаренко придется сильно поломать голову над составом на игру.

В 2019 году ЦСКА и «Спартак» встречались дважды. 6 апреля в рамках 22-го тура чемпионата России армейцы на стадионе «Открытие Арена» одолели противников со счетом 2:0. Примечательно в этом матче то, что дубль на свой счет записал именно Сигурдссон. Вторая игра состоялась на турнире Кубок Пари-матч Премьер в Австрии. Тогда сильнее оказался «Спартак» - 3:1, но стоит учесть, что весь второй тайм армейцы провели в меньшинстве после удаления Кирилла Набабкина.

Гончаренко и тренерский штаб ЦСКА тогда предприняли попытку договориться, чтобы команды сыграли в равных составах, несмотря на удаление, однако судья остался непреклонен и не стал рисковать своей лицензией.

Матч «Спартак» — ЦСКА станет главной встречей шестого тура РПЛ. Он пройдет 19 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.