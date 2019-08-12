Из Петербурга в Москву: «Локомотив» купил игрока «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич стал футболистов столичного «Локомотива». На момент официального объявления подробные условия сделки не разглашаются. Однако, как сообщил Sport24 агент игрока Игорь Глушевич, трудовое соглашение «железнодорожников» с форвардом рассчитано на четыре года.

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«Переговоры с «Локомотивом» были очень сложными. Но мы все рады, что так все получилось. Контракт заключен на четыре года», — сказал Глушевич.

По сообщению же «СЭ»,

трансфер форварда обошелся «железнодорожникам» в €2,5 млн. Заработная плата в московской команде, как отмечается, составит €1,1 млн за сезон. Плюс ко всему, в контракте предусмотрены различные бонусы. .

Карьеру Джорджевич начинал в черногорском «Могрене», в составе которого стал чемпионом страны. В июне 2012-го Лука перешел в «Зенит», который несколько раз отдавал его в аренду нидерландскому «Твенте», итальянской «Сампдории» и испанскому «Понферрадине».

25-летний черногорский футболист последние два сезона на правах аренды провел в тульском «Арсенале», сыграл в 45 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 14 мячей.

Шансом проявить себя назвал переход Джорджевича в «Локо» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Также он добавил, что в Петербурге никогда не забудут его гол в ворота «Локомотива» в прошлом сезоне, который фактически сделал «Зенит» чемпионом.

Джорджевичу год за годом было тяжело конкурировать с теми, кто играет в основе «Зенита». Однако в «Локо» ситуация для него сложилась очень привлекательная.

«Железнодорожники» остро нуждаются в забивном нападающем. Джефферсон Фарфан в этом году точно не сыграет. Эдер, конечно, форвард, но точно не забивной. На данный момент в активе главного тренера Юрия Семина из опытных «наконечников» только Федор Смолов. Есть молодые Роман Тугарев и Тимур Сулейманов, пока еще не проявившие себя на взрослом уровне. Поэтому, приобретением Луки Джорджевича «Локо», в некоторой степени, упростил себе игру в атаке.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив. Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве»,

— цитирует черногорца пресс-служба красно-зеленых.

Джорджевич действительно нужен «Локо». Тем более, что в этом сезоне клубу снова играть на три фронта. Кроме того, руководство и сами игроки всерьез рассчитывают выступить намного лучше в Лиге чемпионов, чем это было в предыдущем розыгрыше.

После объявления о переходе Луки главный тренер «Локо» Юрий Семин заявил, что по-прежнему ждет усиления, намекнув на российского нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Однако, по словам председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова, требования российского нападающего по условиям контракта выходят за пределы разумного.

«Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды», – отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Трансферная кампания для «Локо» точно не закончена: помимо Комличенко, в Черкизово активно сватают французского лидера «Баварии» Франка Рибери, этой весной объявившего об уходе из клуба.

«Всегда положительно оцениваю приход в команду обученных и амбициозных игроков, которые хотят играть за «Локомотив» и у которых, на наш взгляд, есть потенциал роста и развития. Многие факторы играют роль при приглашении футболиста, у «Локомотива» хорошая аналитическая служба, которая дает заключение по тем или иным игрокам», — заявил в интервью РИА «Новости» Мещеряков.

Главный вопрос – каково место форварда в игровой схеме Семина. В два форварда «Локо». Если и играет, то крайне редко. Те нечастые попытки Юрий Палыча заиграть Смолова вместе в Эдером принесли команде 2-3 гола за весь прошлый сезон. В воскресном матче против «Динамо» наставник «Локо» может снова попробовать воспользоваться атакующим дуэтом.

Под форвардами привычно расположатся братья Антон и Алексей Миранчуки, а центр поля будет отдан на откуп Дмитрию Баринову и Гжегожу Крыховяку. Таким образом, группа атаки, при, разумеется, надежной игре защитной линии может составить одну из самых грозных сил в лиге.