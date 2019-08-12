Поверить в сказку: Рибери ждут в «Локомотиве»

Французский полузащитник Франк Рибери попал в сферу интересов сразу нескольких российских клубов. 12 августа агент француза, по информации СМИ, в очередной раз подтвердил интерес со стороны московского «Локомотива».

Реклама

5 мая Рибери заявил о том, что по окончании сезона-2018/19 покинет «Баварию», за которую успешно выступал с 2007 года. Слово свое игрок сдержал и 18 мая под овации «Альянц Арены» сыграл свой последний матч за мюнхенский клуб.

«Было тяжело, но самое главное, что мы стали чемпионами. Это мой последний большой момент здесь на «Альянц Арене» вместе с моими товарищами по команде и болельщиками. Ведь я здесь был не два-три года, а 12 лет. Я пережил здесь много замечательных моментов»,

— заявил он после матча.

24 трофея – именно столько титулов Лицо со шрамом (прозвище Рибери — «Газета.Ru») выиграл в составе клуба. Статистка более чем достойная, учитывая довольно частые травмы француза. Разумеется, сразу после его заявления об уходе в очередь за хавбека выстроилось приличное количество клубов, в том числе и с приставкой топ. Из России к футболисту свой интерес обозначили «железнодорожники».

«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда»,

— заявил Sport24 агент игрока Жан-Пьер Берне.

За день до этого «Локо» в Черкизово обыграл «Урал» со счетом 4:0. На послематчевой конференции главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин не мог остаться без вопроса о 36-летнем французе.

«Жду ли я Рибери? Вы верите в сказки? Я — нет»,

— был непреклонен специалист.

Что ж, действительно ли переходит столь топового футболиста кажется сказкой? Отнюдь, ведь, даже учитывая звездный статус Рибери, он далеко не молод, а это значит, что цена на его приобретение (зарплата, агентские и бонусы) вряд ли будут космическими.

Совсем недавно в «Спартак» приехал чемпион мира 2014 года Андре Шюррле, уже успевший отметиться незабитым пенальти в Лиге Европы и голом «Ахмату». Состав «Зенита» пополнил дорогостоящий бразилец Малком, приобретенный у «Барселоны».

Поэтому в приходе Рибери в «Локо» нет абсолютно ничего невозможного.

Трудовое соглашение на один сезон «Локо», надо полагать, вполне по карману.

Дело еще и в том, что, с одной стороны, клуб остро нуждается в нападающем. Джефферсон Фарфан в этом году точно не сыграет. Эдер, конечно, форвард, но точно не забивной. Возможно, ситуация разрешится приобретением Луки Джорджевича, который вот-вот должен подписать контракт с клубом.

С другой, полузащита «Локо» укомплектована хорошо и тут возникает вопрос, где же тогда играть Франку. Если Антон Миранчук уйдет с левого фланга, а Мацей Рыбусь будет заточен больше под оборону, тогда Рибери, учитывая его потрясающие умения в атаке, будет самое место в нападении команды. Тем более, что в этом сезоне «Локомотиву» снова играть на три фронта.

Кроме того, в клубе всерьез рассчитывают выступить намного лучше в Лиге чемпионов, чем это было в предыдущем розыгрыше.

По информации L'Equipe, в начале лета Рибери интересовался другой российский клуб — «Краснодар». Как уверены во Франции, Рибери будет принимать решение в конце августа. Краснодарский клуб – очень амбициозный проект, который вполне мог бы заинтересовать француза, если бы не две детали – поражение «быков» в первом матче квалификации Лиги чемпионов от «Порту» (соответственно, возможный вылет из турнира) и его возраст.

В 36 лет ждать еще один сезон, чтобы выступить в Лиге чемпионов, Рибери точно не будет, а борьбой за Кубок России его вряд ли можно заманить. Помимо прочего, Рибери заинтересовались в лондонском «Арсенале», ПСВ, «Фиорентине», а также неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на вопрос о потенциальном трансфере Рибери заявил, что до 2 сентября никаких комментариев давать не будет. Сам футболист подтвердил, что его будущее может решиться под закрытие трансферного окна.

«Я отлично себя чувствую. Но решение о моем будущем еще не принято. В ближайшие две недели все решится. Я получил много хороших предложений из команд по всей Европе. Но я должен думать в первую очередь о семье», — ранее заявил сам Рибери.

Важно отметить, что если Рибери все же переберется в «Локо», то его трансфер обойдется «железнодорожникам» бесплатно, поскольку Франк после ухода из «Баварии» находится в статусе свободного агента.