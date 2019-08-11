«Наркоманы, мошенники, убийцы»: кто окружает Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также 19-летний брат бывшего нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин не испытывают трудностей с пребыванием в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области.

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После футбольного товарищеского матча команды заключенных учреждения «Золотой лев» против клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют», в котором победу номинальным хозяевам поля принес хет-трик Мамаева, начальник колонии Сергей Плясов рассказал, что на игроков будет предоставлена положительная характеристика, когда суд начнет рассматривать их ходатайства об условно-досрочном освобождении. По словам Плясова, заключенные не были замечены за нарушением режима.

«Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику»,

— приводит слова главы колонии «СЭ».

Напомним, что 10 августа на территории ИК №4 Кокорин и Мамаев приняли участие в матче против белгородского «Салюта». Хавбек «Краснодара» получил символический приз лучшему бомбардиру встречи, а Кокорин, больше года испытывающий проблемы с коленом после травмы, был признан самым ценным игроком матча. «Золотой лев», в составе которого сыграл и младший брат экс-форварда сине-бело-голубых, одержал победу со счетом 4:2.

Инициатива о проведении поединка принадлежала самим футболистам, которые не выходили на поле с октября прошлого года, когда были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаев в феврале успел сыграть зимний матч в «Бутырке», поэтому в игре заключенных был лидером своей команды. После встречи он рассказал, что ничего страшного в «этой жизни» (в неволе — «Газета.Ru») нет, и, по его словам, в СИЗО и колонии «порядочных людей больше, чем на свободе».

Несмотря на то, что в исправительной колонии общего режима по закону не могут находиться опасные преступники, такой контингент там, как оказалось, все же присутствует. Плясов отметил, что никаких привилегий у Кокорина и Мамаева нет, поэтому они отбывают наказание в отряде, в котором есть даже убийцы.

«По каким статьям сидят заключенные с ними? Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осужденные, переведенные из детско-воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят в сюда, в наш общий режим»,

— поведал Плясов.

В основном же, по словам представителей колонии, заключенные, сидящие рядом с Кокориным и Мамаевым, отбывают сроки за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков.

Быт у футболистов такой же, как и у всех других осужденных. Они живут в общежитии, которое представляет собой двухэтажное здание, вместе с другими ходят в столовую, работают на швейном производстве и все свободное время посвящают либо игре в футбол, либо работе в тренажерном зале. Благодаря этому, как рассказал Кокорин-старший, его колено болит меньше.

«Кокорин и Мамаев не допускали нарушений. За то время, что они находятся у нас, мы можем о них сказать только положительное. Они активно принимают участие в общественной жизни, они работают. Они — упаковщики на швейном участке, упаковывают одноразовые костюмы, которые шьют в колонии», — пояснил начальник колонии.

Напомним, что Кокорин и Мамаев отбывают наказание по обвинениям в «хулиганстве» и «нанесении побоев». До этапирования в колонию они более полугода находились в СИЗО, когда шло расследование их дела. 8 мая их признали виновным. Братья Кокорины получили 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий, тоже принимавший участие в драках, — 1 год и 5 месяцев.

Ввиду того, что один день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии, Кокорины выйдут на свободу в начале декабре, а Мамаев и Протасовицкий – в начале ноября.

Оба спортсмена некоторое время назад подали прошение об условно-досрочном освобождении. В том случае, если ходатайство об УДО удовлетворено не будет, то спортсмены выйдут на свободу в ноябре и декабре этого года.