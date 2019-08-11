Лыжи за свой счет: чем СБР пригрозил Логинову

Будущее биатлониста Александр Логинов остается в подвешенном состоянии из-за отказа спортсмена подписывать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Согласно ранее появившейся информации в прессе, основные разногласия Логинова с организацией заключаются в финансовом вопросе — спортсмен не согласен с руководством федерации по условиям спонсорства.

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Однако в том случае, если Логинов не подпишет соглашение, то все равно сможет выступать за сборную России. Ситуацию прояснил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, заявив, что биатлонист при таком раскладе будет обеспечивать себя самостоятельно.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но — без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец»,

— приводит слова Голикова РИА «Новости».

Напомним, что с этого года каждый член главной команды страны обязан заключить с федерацией специальный договор. Многие лидеры сборной России уже поставили подписи под контрактами, однако некоторые другие биатлонисты после ситуации с Логиновым начали откладывать свое окончательное решение.

«В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить», — добавил Голиков.

Голиков в качестве примера привел ситуацию в теннисе, где каждый атлет оплачивает свое участие на турнирах самостоятельно, а национальная федерация берет расходы на себя лишь на некоторых соревнованиях.

«Они нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты. Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие. Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Все остальное – за свой счет. И это нормально», – подчеркнул он.

Как стало известно СМИ, четырехкратный чемпион мира не согласен с позицией СБР по поводу размещения спонсорских логотипов. В частности, федерация рассчитывает занять изображениями своих спонсоров главные позиции на экипировке спортсмена, а именно — на винтовке, правом плече и правой стороне шапки. По некоторым данным, это поможет федерации заработать от 30 до 50 млн рублей в год.

СБР в предложенном контракте предлагает биатлонистам для их личных спонсоров одно место, когда как некоторые спортсмены рассчитывают на три. Логинов при задействовании своих спонсоров сможет получать до 3 млн рублей в год.

С позицией СБР, как сообщалось ранее, свое несогласие выразил не только Логинов, но и некоторые другие члены сборной России. Одним из таких оказался олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, который якобы выступил перед организацией от лица всех протестующих биатлонистов.

Как отмечается, помимо Логинова и Малышко недовольства выражают Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

Кроме того, финансовый вопрос не единственный, который беспокоит биатлонистов. Некоторые спортсмены оказались недовольны условиями проведения командных сборов, а именно: организацией, обеспечением и их логистикой. Отмечается, что атлеты отправили коллективное письмо на имя президента СБР Владимира Драчева, в котором поставили его в известность, что выдвигают федерации ультиматум.

В том случае, если сторонам не удастся прийти к соглашению, то спортсмены якобы готовы разорвать уже подписанные контракты с СБР в одностороннем порядке.

Позицию бунтующих биатлонистов поддержал их бывший коллега Антон Шипулин. Олимпийский чемпион 2014 года считает, что своими действиями СБР с каждым днем только усугубляет уже и без того сложную ситуацию.

«Думаю, что решение Логинова не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права», — цитирует Шипулина Sports.ru.

В своем заявлении он отметил, что полностью на стороне биатлонистов. Шипулин уверен: СБР составил контракты таким образом, чтобы спортсмены оказались «рабами».

«Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются»,

— отметил экс-биатлонист.

Правление Союза биатлонистов России обсудит нежелание Логинова подписывать контракт, а переговоры с биатлонистом, длящиеся с июля, будут продолжены. Если же сторонам не удастся достичь компромисса, то это может серьезным образом повлиять на подготовку российских биатлонистов к новому сезону.