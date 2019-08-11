Ключевая потеря: как «Ливерпуль» будет играть без Алиссона

Решение проблем

Переход Алиссона год назад из римской «Ромы» стал для «Ливерпуля» ключевым трансфером. У Юргена Клоппа уже была прекрасная команда, которая пусть и заняла четвертое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), но дошла до финала Лиги чемпионов.

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Изменения в составе полевых игроков, когда на смену выбравшему продолжение карьеры в «Ювентусе» опорнику Эмре Джану пришли Наби Кейта из «РБ Лейпциг» и Фабиньо из «Монако», были косметическими.

Главной же проблемой «красных» оставалась вратарская линия, где некогда очень перспективный бельгиец Симон Миньоле растерял всю уверенность в себе и проиграл конкуренцию даже не хватающему звезд с неба соотечественнику Клоппа Лорису Кариусу.

Вратарские ошибки отобрали у «Ливерпуля» немало очков в национальном чемпионате, но, учитывая попадание в Лигу чемпионов на будущий год, это было не критично, а вот перфоманс Кариуса в финале самого главного клубного турнира Европы, где он подарил два гола мадридскому «Реалу» (1:3), лишил команду трофея.

Алиссон был главной трансферной целью англичан, и самого голкипера такой вариант, конечно же, прельстил, и сделка была оформлена.

Трансфер голкипера стал самым дорогим для игроков его амплуа в истории. «Ливерпуль» заплатил за Алиссона €62,5 млн, а еще €10 млн были заложены в сделку в качестве возможных бонусов.

«Красный» апгрейд

Надо сказать, что вряд ли мерсисайдцы хоть раз пожалели о своем решении. Алиссон с ходу влился в команду и стал демонстрировать свой безусловный класс, напоминая, что еще в Риме его некоторые специалисты прозвали «Месси среди вратарей».

За год в «Ливерпуле» основной голкипер сборной Бразилии серьезно ошибся лишь раз, проведя все 38 матчей в АПЛ от звонка до звонка, пропустив в них лишь 22 мяча и отыграв на ноль больше половины — 21.

В чемпионате Англии во многом игра Алиссона позволила «Ливерпулю» добиться мощного прогресса и набрать невероятные 96 очков. Правда, «Ман Сити» взял на балл больше и оставил «красных» позади.

Зато в Лиге чемпионов команда Клоппа снова добралась до финала, совершив невероятный камбэк в противостоянии с «Барселоной» в полуфинале (0:3, 4:0), и на этот раз обошелся без провалов в главном матче, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Алиссон дал своим приходом команде не только надежную игру на ленточке и выходах, но и возможность лучшего розыгрыша мяча, поскольку бразилец прекрасно действует ногами.

Нельзя ошибаться

Травма, полученная Алиссоном на старте сезона, ставит «Ливерпуль» в непростое положение. Основной страж ворот команды «сломался» на ровном месте, выбивая мяч от ворот, и получил повреждение мышцы.

Речь идет о надрыве или разрыве, и теперь Алиссон пропустит от четырех до шести недель и уже точно не сыграет в Суперкубке Европы против «Челси».

Но это полбеды. В конце концов, Суперкубок — это всего лишь один матч за трофей, который одновременно и достаточно престижен, и второстепенен. Особенно, если сравнивать с чемпионатом и Лигой чемпионов.

В главном еврокубке травма Алиссона тоже вряд ли представляет проблему. Вратарь пропустит одну-две игры групповой стадии, но в плей-офф англичане должны выходить при любых раскладах.

А вот если команда растеряет очки в национальном чемпионате из-за травмы бразильца, это будет критично. По прошлому сезону и сам «Ливерпуль», и «Ман Сити» показали, что каждая осечка в их борьбе может стать решающей. И осечек этих много не будет. Новый сезон оба клуба начали с крупных побед.

В августе «Ливерпулю» предстоят в АПЛ выезды к «Саутгемптону» и «Бернли» и домашняя игра с лондонским «Арсеналом», а после сентябрьской паузы на игры сборных команде Клоппа играть дома с «Ньюкаслом» и на «Стэмфорд Бридж» с «Челси».

Вероятно, Алиссон пропустит все эти поединки.

Кто такой Адриан

Таким образом, роль пришедшего летом в команду испанского голкипера Адриана становится особенно важной.

Опытный 32-летний голкипер сразу после трансфера заявил, что готов оказать давление на Алиссона и побороться с ним за статус первого номера. Это, конечно, вряд ли в перспективе, но ответственность на вратаре сейчас будет серьезная.

Испанец, воспитанник севильского «Бетиса», хорошо знает английский футбол, так как шесть лет провел в составе лондонского «Вест Хэма», при этом вратарь не может похвастать образцовой стабильностью, из-за чего нередко уступал место в составе в борьбе разным конкурентам.

Сначала Адриан боролся с финном Юсси Яскелайненом и победил опытного финна. Когда же тому пришел на смену ирландец Даррен Рэндолф, испанский вратарь уже на второй сезон конкурента отыграл меньше игр.

В сезоне-2017/18 за место в воротах «молотобойцев» с Адрианом конкурировал вратарь сборной Англии Джо Харт. Оба много ошибались, уступая друг другу место в старте, но в итоге отыграли поровну — по 19 встреч.

Зато в прошлом сезоне в «Вест Хэм» пришел великолепный поляк Лукаш Фабиански, и Адриан осел на скамейке запасных, не сыграв в чемпионате ни минуты, зато, например, получив четыре мяча от «Уимблдона» из нижнего дивизиона в Кубке Англии...

Как бы испанец ни храбрился, сравнить его по классу с Алиссоном просто невозможно. При этом речь идет о голкипере хорошего уровня. Вот только будет ли он достаточен для задач «Ливерпуля»? Сомнения есть.

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