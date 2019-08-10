«В этой жизни нет ничего сложного»: Кокорин и Мамаев о колонии

10 августа стало одним из самых примечательных дней для бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. На территории исправительной колонии №4, располагающейся в городе Алексеевка в Белгородской области, они совместно с другими заключенными и сотрудниками колонии организовали товарищеский матч, на который также был приглашен белгородский «Салют» из Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Встреча прошла в формате пять на пять и завершилась победой со счетом 4:2 в пользу команды арестантов — «Золотого льва», — в составе которой Мамаев даже отметился хет-триком. Вместе с Александром Кокориным хавбек «Краснодара» провел полные два тайма по 20 минут каждый.

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После исторического матча едва ли не самые медийные российские футболисты последнего года пообщались с журналистами, поделившись впечатлениями не только от игры, но и своего пребывания на зоне. Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вместе с младшим братом экс-форварда сборной России Кириллом и их общим другом Александром Протасовицким в октябре прошлого года были арестованы по обвинению в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Компания на время расследования находилась под стражей в Бутырском следственном изоляторе Москвы, а 8 мая 2019 года над ними состоялся суд.

Пресненский суд столицы признал обвиняемых виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев. Позднее защита осужденных подала на данный приговор апелляцию, которая была рассмотрена 13 июня в Мосгорсуде. По итогам заседания решение Пресненского суда было отменено, однако новый вердикт в точности повторил прежний по части сроков, лишь несколько изменив квалификацию действий обвиняемых. В начале июля братья Кокорины и Павел Мамаев были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевку, а Александр Протасовицкий был отправлен отбывать свое наказание в колонию в Брянской области.

В ИК-4 футболисты содержатся в так называемом «общежитии». По словам Мамаева, камер в колонии не имеется, а заключенные проживают в специальных комнатах, в которых расположены четыре спальные секции. За весь период отбывания наказания осужденные уже несколько раз встречались со своими родными. Как отметил хавбек «Краснодара», первая встреча с супругой Аланой и детьми выдалась «очень эмоциональной».

«Давно же их не видел. Благодарен им за поддержку за все это время. Еще ко мне отец приезжал, товарищ», — приводит слова Мамаева сайт «Матч ТВ».

Что касается своего нахождения в заключении, то футболист посетовал на желание вернуться на свободу.

«Свободы не хватает. В этой жизни нет ничего сложного — просто все по распорядку. Но свободы не хватает. Нормально все. Ничего страшного в этом нет. Что сделаю первым, как вернусь домой? Здесь не думаешь об этом. Просто ждешь. Главное, что есть уже дата выхода. Уже легче.

В СИЗО хуже — там в неведении находишься, даже не знаешь, сколько тебе осталось. С каждым днем мы становимся ближе к выходу», — заявил полузащитник «быков», подчеркнув, что жизнь в колонии во многом изменила его мировоззрение в позитивном ключе.

При этом сам Мамаев выразил мнение, что у большинства людей складывается не самое правильное впечатление о жизни за решеткой. Так, экс-игрок сборной России намекнул на то, что у некоторых граждан, проживающих на свободе, дела складываются даже хуже, чем у заключенных.

«Мы не упали вниз, а сделали шаг вперед. Мы остались уже на десять месяцев без футбола, но у каждого в жизни должно быть испытание. Это — наше. Мы стали мужчинами. Каждый день в колонии хороший — надо вставать и радоваться жизни. Здесь есть храм. У меня есть здоровье. Это — самое главное. Много людей страдают гораздо больше, чем мы. Тут у ребят есть сроки гораздо больше, чем у нас. На воле люди без рук и ног живут. Кроме того, здесь очень много порядочных людей. Думаю, даже больше, чем на свободе», — высказался он.

Александр Кокорин в свою очередь поддержал позицию Павла Мамаева и подчеркнул, что жизнь в колонии помогла ему посмотреть на жизнь под иным углом. При этом экс-форвард российской сборной не упустил возможность нелестно вспомнить сотрудников «Бутырки».

«Как меня изменила тюрьма? Ну, смотря о чем говорить. В СИЗО сложно было — там ты сидишь, а твоя вина еще не доказана, а твои действия трактуют под ту статью, которую хотят.

Там большинство заключенных закрывают по беспределу. Люди стараются доказать свою невиновность, а оговорить можно любого человека. Непонятно, чему может научить СИЗО.

А в исправительной колонии все понятно — здесь есть распорядок. Побудка, завтрак, обед, ужин — все по расписанию. Работа. Вечером спорт. У тебя есть отбой. Это учит дисциплине. Это порядок. Это характер», — рассказал Александр.

Вспомнив условия пребывания в СИЗО, Кокорин также рассказал и о состоянии своего здоровья. В марте 2018 года футболист во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, выступая за петербургский «Зенит» против немецкого «РБ Лейпциг», получил тяжелую травму, повредив крестообразные связки колена, после чего выбыл на долгий срок. Находясь под стражей в СИЗО, Кокорин неоднократно жаловался на боль в ноге, а в один момент он и его адвокаты рассказывали о риске получить инвалидность. Впрочем, сам футболист отметил, что данная информация не являлась преувеличенной.

«Нет, это не преувеличение. Если бы я мог, я бы показал, что с ногой. Никто не знает, что там в итоге с коленом могло быть. Элементарное вроде дело — допустить врача в СИЗО — он же не фигурант дела. Нужно было элементарно помощь оказать, в которой я нуждался», — пожаловался Кокорин.

К слову, в ИК-4 футболисту регулярно оказывают медицинские услуги для реабилитации. Так, в колонии в его распоряжении имеются необходимые аппараты для проведения ультрафареза, который ему назначили врачи из «Зенита», несмотря на то, что контракт с петербургским клубом у 28-летнего форварда истек еще в июле.