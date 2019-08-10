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«В этой жизни нет ничего сложного»: Кокорин и Мамаев о колонии

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии Алексеевки, где спортсмены отбывают наказание. По итогам встречи осужденные футболисты поделились своими впечатлениями от пребывания на зоне.

10 августа стало одним из самых примечательных дней для бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. На территории исправительной колонии №4, располагающейся в городе Алексеевка в Белгородской области, они совместно с другими заключенными и сотрудниками колонии организовали товарищеский матч, на который также был приглашен белгородский «Салют» из Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Встреча прошла в формате пять на пять и завершилась победой со счетом 4:2 в пользу команды арестантов — «Золотого льва», — в составе которой Мамаев даже отметился хет-триком. Вместе с Александром Кокориным хавбек «Краснодара» провел полные два тайма по 20 минут каждый.

После исторического матча едва ли не самые медийные российские футболисты последнего года пообщались с журналистами, поделившись впечатлениями не только от игры, но и своего пребывания на зоне. Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вместе с младшим братом экс-форварда сборной России Кириллом и их общим другом Александром Протасовицким в октябре прошлого года были арестованы по обвинению в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Компания на время расследования находилась под стражей в Бутырском следственном изоляторе Москвы, а 8 мая 2019 года над ними состоялся суд.

Пресненский суд столицы признал обвиняемых виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев. Позднее защита осужденных подала на данный приговор апелляцию, которая была рассмотрена 13 июня в Мосгорсуде. По итогам заседания решение Пресненского суда было отменено, однако новый вердикт в точности повторил прежний по части сроков, лишь несколько изменив квалификацию действий обвиняемых. В начале июля братья Кокорины и Павел Мамаев были этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевку, а Александр Протасовицкий был отправлен отбывать свое наказание в колонию в Брянской области.

В ИК-4 футболисты содержатся в так называемом «общежитии». По словам Мамаева, камер в колонии не имеется, а заключенные проживают в специальных комнатах, в которых расположены четыре спальные секции. За весь период отбывания наказания осужденные уже несколько раз встречались со своими родными. Как отметил хавбек «Краснодара», первая встреча с супругой Аланой и детьми выдалась «очень эмоциональной».

«Давно же их не видел. Благодарен им за поддержку за все это время. Еще ко мне отец приезжал, товарищ», — приводит слова Мамаева сайт «Матч ТВ».

Что касается своего нахождения в заключении, то футболист посетовал на желание вернуться на свободу.

«Свободы не хватает. В этой жизни нет ничего сложного — просто все по распорядку. Но свободы не хватает. Нормально все. Ничего страшного в этом нет. Что сделаю первым, как вернусь домой? Здесь не думаешь об этом. Просто ждешь. Главное, что есть уже дата выхода. Уже легче.

В СИЗО хуже — там в неведении находишься, даже не знаешь, сколько тебе осталось. С каждым днем мы становимся ближе к выходу», — заявил полузащитник «быков», подчеркнув, что жизнь в колонии во многом изменила его мировоззрение в позитивном ключе.

При этом сам Мамаев выразил мнение, что у большинства людей складывается не самое правильное впечатление о жизни за решеткой. Так, экс-игрок сборной России намекнул на то, что у некоторых граждан, проживающих на свободе, дела складываются даже хуже, чем у заключенных.

«Мы не упали вниз, а сделали шаг вперед. Мы остались уже на десять месяцев без футбола, но у каждого в жизни должно быть испытание. Это — наше. Мы стали мужчинами. Каждый день в колонии хороший — надо вставать и радоваться жизни. Здесь есть храм. У меня есть здоровье. Это — самое главное. Много людей страдают гораздо больше, чем мы. Тут у ребят есть сроки гораздо больше, чем у нас. На воле люди без рук и ног живут. Кроме того, здесь очень много порядочных людей. Думаю, даже больше, чем на свободе», — высказался он.

Александр Кокорин в свою очередь поддержал позицию Павла Мамаева и подчеркнул, что жизнь в колонии помогла ему посмотреть на жизнь под иным углом. При этом экс-форвард российской сборной не упустил возможность нелестно вспомнить сотрудников «Бутырки».

«Как меня изменила тюрьма? Ну, смотря о чем говорить. В СИЗО сложно было — там ты сидишь, а твоя вина еще не доказана, а твои действия трактуют под ту статью, которую хотят.

Там большинство заключенных закрывают по беспределу. Люди стараются доказать свою невиновность, а оговорить можно любого человека. Непонятно, чему может научить СИЗО.

А в исправительной колонии все понятно — здесь есть распорядок. Побудка, завтрак, обед, ужин — все по расписанию. Работа. Вечером спорт. У тебя есть отбой. Это учит дисциплине. Это порядок. Это характер», — рассказал Александр.

Вспомнив условия пребывания в СИЗО, Кокорин также рассказал и о состоянии своего здоровья. В марте 2018 года футболист во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, выступая за петербургский «Зенит» против немецкого «РБ Лейпциг», получил тяжелую травму, повредив крестообразные связки колена, после чего выбыл на долгий срок. Находясь под стражей в СИЗО, Кокорин неоднократно жаловался на боль в ноге, а в один момент он и его адвокаты рассказывали о риске получить инвалидность. Впрочем, сам футболист отметил, что данная информация не являлась преувеличенной.

«Нет, это не преувеличение. Если бы я мог, я бы показал, что с ногой. Никто не знает, что там в итоге с коленом могло быть. Элементарное вроде дело — допустить врача в СИЗО — он же не фигурант дела. Нужно было элементарно помощь оказать, в которой я нуждался», — пожаловался Кокорин.

К слову, в ИК-4 футболисту регулярно оказывают медицинские услуги для реабилитации. Так, в колонии в его распоряжении имеются необходимые аппараты для проведения ультрафареза, который ему назначили врачи из «Зенита», несмотря на то, что контракт с петербургским клубом у 28-летнего форварда истек еще в июле.