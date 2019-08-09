Закупки в Бундеслиге: «Динамо» пополнили Нойштедтер и Филипп

9 августа бело-голубые в очередной раз взорвали спортивное медиапространство России, совершив два громких перехода из Бундеслиги. Сперва динамовцы заполучили немецкого защитника сборной России Романа Нойштедтера.

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Разговоры о переезде русского немца в РПЛ начались сразу же после первого вызова в национальную команду страны. Тогда многие, если не все, задавали вопросы главному тренеру сборной Леониду Слуцкому, кто такой Нойштедтер, действительно ли он нужен команде? С тех пор прошло три года, Роман сменил «Шальке» на «Фенербахче» и вот теперь оказался в «Динамо».

«Динамо» — клуб с богатой историей. Так получилось, что почти все команды, за которые я играл ранее, могут похвастаться славными традициями. Здесь меня привлекли амбиции клуба, тот интересный проект, который здесь затевается. Хочу помочь развивать его», - цитирует игрока пресс-служба клуба.

В целом, эти штампованые фразы говорят почти все футболисты и представители других видов спорта при переходе в другую команду. Но в ситуации с Нойштедтером характерны две детали.

Первая – амбиции клуба. В еврокубках в этом году «Динамо» выступать не будет. Старт сезона в РПЛ, если не был провален, то сильно усложнил задачу эти самые амбиции развивать. Да, прошло всего четыре тура, но десятое место при столь высоких амбициях…

Вторая – проект. Вот здесь, действительно, интересно. В «Динамо» в очередной раз вложили гигантское количество денег. На этот раз это сделал генеральный спонсор команды – ВТБ. Новая арена, громкие трансферы, улучшение работы со СМИ: на бумаге все это выглядит очень мощно. Если бы не одно «но».

Это бело-голубые уже проходили, и даже не раз. Первое, что приходит на ум – португальская терапия от Алексея Федорычева в 2005 году. Тогда команду усилили Дерлей, Данни, Нуну Фрешо, Жорже Рибейру, Луис Лоурейру, Сисеру, Тьяго Силва, Манише, Коштинья, Юркас Сейтаридис, Джозеф Энакархире, Нуну. Имена более чем известные, яркие и громкие. Результат – восьмое место в РФПЛ, вылет в 1/8 финала Кубка России от «Крыльев» и полное непонимание «как же так произошло».

Второй проект пришелся на 2014-й, когда состав пополнился Кевином Кураньи, Матье Вальбуэна, Балажем Джуджаком и Александром Бюттнером. Тогда кампания была рассчитана под выступление в Лиге Европы, где бело-голубые проявили себя на высшем уровне – прошли квалификацию, выиграли шесть матчей из шести в группе и потерпели обидное поражение в Неаполе в 1/8 финала. В чемпионате заняли четвертое место. Однако общим

итогом второго проекта стала дисквалификация от УЕФА за невыполнение норм Финансового фэйр-плей, как следствие — неучастие в еврокубках и позорное 15-е место в РПЛ с последующим вылетом в ФНЛ.

Но вернемся к 9 августа 2019 года. Спустя час после трансфера Нойштедтера «Динамо» публикует информацию об еще одном переходе из Бундеслиги. Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп стал бело-голубым официально. Сумма трансфера не раскрывается, однако, по информации ряда СМИ, московский клуб выплатит немецкому порядка 20 млн евро.

«Для меня было особенным играть за дортмундскую «Боруссию». Я хотел бы поблагодарить черно-желтую семью за поддержку в течение последних двух лет. В моем возрасте иметь как можно больше игровой практики — это главный приоритет, поэтому я с нетерпением жду новых испытаний», — заявил 25-летний немец.

15 матчей в Бундеслиге и 20 во всех турнирах – ровно столько провел Филипп на поле в прошлом сезоне. .

Забил Максимилиан по одному голу в чемпионате и в Кубке страны. Статистика данного форварда задает много вопросов и к игроку, и к селекционной службе «Динамо», но не стоит забывать, что действует Филипп все же не на острие, а на фланге.

При этом контракт с ним заключен на четыре года. Другой немец Кураньи выступал за «Динамо» на протяжении пяти сезонов и, несмотря на удручающие порой результаты клуба, четырежды становился лучшим бомбардиром команды. Филипп сегодня попросил с Кевином себя не сравнивать, мол, позиции в нападении у них с соотечественником разные. Но ждать от новичка будут именно голов, хоть на острие атаки, хоть в оттяжке.

К чему приведет очередная затея руководства клуба, ВТБ и лично Романа Орещука, отвечающего за селекцию, очень интересно. Тем более, что первым же соперником после этих двух трансферов у «Динамо» будет их «заклятый друг» – действующий чемпион России из Санкт-Петербурга «Зенит».