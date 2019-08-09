Олимпийская карта: Япония приписала Курилы себе

Организаторы летних Олимпийских игр — 2020 в Токио спровоцировали очередной скандал, присвоив себе принадлежащую России группу островов Южных Курил. На официальном сайте Игр оргкомитет соревнований разместил маршрут, по которому пройдет эстафета олимпийского огня.

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На общей карте российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группа островов Хабомаи японцы отнесли к префектуре Хоккайдо — одной из 47-ми, вошедших в маршрут огня Олимпиады.

Официальный сайт Олимпийских игр — 2020 в Токио

Чтобы рассмотреть конкретные населенные пункты, где и когда пройдет эстафета, на официальном сайте соревнований можно кликнуть определенную префектуру. Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

Официальный сайт Олимпийских игр — 2020 в Токио

«Олимпийский огонь начинает свое путешествие по Японии с Фукусимы, освещая путь через 47 префектур страны. Когда священное пламя соединится с сердцами японцев, божественный огонь будет гореть еще ярче. Эта эстафета призвана объединить каждого из нас», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Официальный сайт Олимпийских игр — 2020 в Токио

В российском МИДе данную ситуацию еще не прокомментировали, однако, по мнению заместителя комитета Совета Федерации по международным делами Андрея Климова, Россия должна направить ноту протеста.

«В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их законная территория», — цитирует Климова РБК.

О необходимости обратить внимание на действия организаторов Олимпиады-2020 заявила и олимпийская чемпионка — 2006 и депутат Госдумы Светлана Журова, которая назвала ситуацию с размещением российских островов на карте Японии провокацией.

«Надо сделать им замечание и я думаю, что они должны его исправить. Нужно сначала ноту написать, как это положено, а потом уже дальше принимать какие-то меры. Но на сборную это не должно никак повлиять. Это другой уровень выяснения отношений, на дипломатическом уровне, на государственном, но точно не на спортивном», — приводит слова Журовой НСН.

Диалог России и Японии относительно Курильских островов начался еще в 1855 году, когда страны подписали Симодский трактат о торговле и границах, согласно которому японцы завладели Итурупом, Кунаширом, а также входившими в состав Малой Курильской гряды Шикотаном и островами Хабомаи. При этом остальные острова Курил были признаны российскими, а Сахалином владели обе страны одновременно. Через 20 лет ситуация резко изменилась. По новому Санкт-Петербургскому договору Россия уступила все свои Курильские острова Японии, получив в обмен на это Сахалин.

После же отношения между двумя странами резко ухудшились. Пик конфликта пришелся на начало XX века, когда в феврале 1904 года развязалась Русско-японская война. Портсмутским мирным договором от 5 сентября 1905 года была зафиксирована победа Японии и переход Сахалина в состав ее территории. Спустя несколько десятков лет СССР вступил в конфликт с Японией в рамках Второй мировой войны.

По условиям Ялтинского соглашения, которые подписали СССР, США и Великобритания, после поражения японцев все Курильские острова, а также южная часть Сахалина с прилегающими к нему островами были переданы Советскому Союзу.

При этом Япония по сей день данный договор не признает, из-за чего между странами продолжается диалог о заключении мирного соглашения. Позиция японцев заключается в возвращении четырех островов Южных Курил, после чего власти Страны восходящего солнца согласятся подписать мирный договор. Россия же в первую очередь намерена заключить соглашение и только после этого начать переговоры по территориальному вопросу.

Одна из последних встреч, на которой были обсуждены очередные детали заключения мирного договора, состоялась в январе 2019 года. Со стороны России выступил глава государства Владимир Путин, со стороны Японии — премьер-министр страны Синдзо Абэ. Считается, что японцы были бы готовы согласиться подписать соглашение при условии передачи в состав своей территории островов Шикотан и Хабомаи, отказавшись от Итурупа и Кунашира.

Россия не раз заявляла, что ее суверенитет над Курилами соответствует нормам международного права.

Что касается Олимпийских игр, которые пройдут летом 2020 года в Токио, то столица Игр была выбрана еще в сентябре 2013 года в Буэнос-Айресе. Главными кандидатами на проведение соревнований помимо Токио были Стамбул и Мадрид. Победитель голосования был выбран во втором туре, куда столица Испании не попала. В итоге за Токио было отдано 60 голосов, за Стамбул — 36. Для столицы Японии грядущие летние Игры станут вторыми в истории. Ранее Токио принимал Олимпиаду в 1964 году, победителем медального зачета которой стала сборная США.