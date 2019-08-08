«Надеюсь на Олимпиаду»: кого Тутберидзе обучила четверному

Сразу семеро молодых представителей команды Этери Тутберидзе выступили на предсезонных контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске — это Даниил Самсонов, Егор Рухин, Георгий Куница, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых и 14-летняя Алена Канышева.

Последняя в группу прославленной наставницы пришла весной, что, однако, не помешало девочке спустя месяц показать свой первый четверной тулуп на тренировке и заявить о себе как о новой звездочке в юниорском фигурном катании.

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К слову, ранее Канышева уже занималась в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», но в 2015 перешла в московскую школу «Снежные барсы». По окончании прошлого сезона юная фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе. Входящий в ее тренерский штаб российский хореограф Даниил Глейхенгауз, рассказывая о работе над постановкой программ юниоров будущего сезона, отмечал, что Канышевой они сделали две новые программы, которые очень отличаются от того, что она катала раньше.

«Это немного новые для Алены образы. Произвольная программа глубокая, музыка трогает за душу. Если Алена выкатает программу, сможет эмоционально передать то, что заложено, это будет не типично юниорская программа, а с прицелом на взрослые», — цитировал специалиста «Матч ТВ».

В Новогорске демонстрировать четверной тулуп в рамках новой программы Канышева не стала — травма внесла свои коррективы, из-за чего пришлось ограничиться идеальным прокатом с тройными прыжками. Напомним, что об Алене всерьез заговорили после перехода от Светланы Пановой к Тутберидзе — это редко случается в фигурном катании, но трансфер оказался достаточно безболезненным и не получил широкой огласки.

«Скажу так: это не аванс и не удача, а просто большая честь работать в группе у такого тренера», — уверена Канышева.

Алена в завершившемся сезоне стала бронзовым призером Гран-при, во многом благодаря чему на нее возлагают не меньше надежд, чем на главных звезд Тутберидзе. Все-таки на взрослый уровень перешли Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова, поэтому юниорам теперь будет, где развернуться. Однако сама Канышева предельно серьезно настроена перед новым сезоном, честно признаваясь себе в том, что пока ее катание далеко от мирового уровня.

«Я прибавила по сравнению с прошлым годом, но пока не могу назвать свое катание истинно женским. Это приходит с возрастом. Чем девушка старше, тем она осознаннее выступает и более женственно выглядит.

Что изменилось за год? Я стала иначе относиться к своему катанию. В прошлом сезоне на контрольных прокатах чувствовала большой груз ответственности, потому что в первый юниорский год мне важно было сразу хорошо себя показать.

Сейчас стало легче, с одной стороны, с другой — новая группа, новый тренер, хочется преподнести себя по-новому — еще лучше, чем была», — уверена Канышева.

О «женственности» катания юная спортсменка говорит не просто так. Одно из «ноу-хау» Тутберидзе — это именно осмысленные программы, сочетающие в себе не только сложнейшую техническую базу, но и существенные навыки в артистизме — не только квады отличают юниоров Тутберидзе. Так или иначе, но последние годы показывают, что в «Хрустальном» делать нечего, если ты не владеешь четверными прыжками. А у Алены с этим, как оказалось, все в порядке. При этом она осознает, что в команде ее нового тренера намного выше конкуренция.

«Я начинала работать над четверным сальховом еще у прошлого тренера, а тулуп у меня всегда был неплохим прыжком. Когда я пришла к Этери Георгиевне, меня попросили показать аксель, тулуп и сальхов, и мы решили в итоге начать с тулупа, потому что он больше всего был похож на четверной.

В этой группе конкуренция выше. Смотришь на остальных ребят и думаешь: «Почему я не могу сделать так же?»

Раз не получится, два не получится, а на третий возьмешь и сделаешь. И так все по очереди прогрессируют», — сказала она.

Как и все фигуристки, стремящиеся к наибольшим спортивным успехам, Алена мечтает о попадании на Олимпийские игры в Пекине, однако из-за возрастных ограничений девочка может остаться без главного зимнего турнира четырехлетия. Всему виной правило о том, что для участия в соревнованиях на 1 июля 2021 года фигуристу должно исполниться 15 лет.

«Каждый день, можно сказать, пересчитываю, попадаю туда или нет. Мнения разные. Возраст поднимают, не поднимают? Понять пока что очень сложно, но я надеюсь туда поехать, готовлюсь выступать на Олимпиаде», — призналась атлетка в эфире Первого канала.

В этом же сезоне Алене предстоит выступить на этапе юниорского Гран-при во французском Куршевеле, который пройдет с 21 по 24 августа.