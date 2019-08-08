«Исход может быть любым»: как «Спартак» сыграет с «Туном»

Московский «Спартак» 8 августа проведет выездную встречу с «Туном» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Многие эксперты считают, что есть много факторов, которые могут не позволить красно-белым добиться желаемого результата.

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Козыри москвичей

Уже известно, что «Спартаку» в матч не смогут помочь новички команды — нападающий Джордан Ларссон и полузащитник Гус Тил, пополнившие клуб этим летом. Однако бывший вратарь красно-белых Руслан Нигматуллин считает, что обоймы «Спартака» должно хватить для победу над «Туном». По словам экс-голкипера сборной России, спартаковцы обладают хорошей глубиной состава, что поможет им компенсировать отсутствие некоторых футболистов.

«Олег Кононов легко может найти варианты замен на скамейке запасных, которая у красно-белых достаточно длинная», — цитирует Нигматуллина газета «Известия».

Кроме того, Нигматуллин отметил, что швед и голландец могли не успеть полностью адаптироваться в команде, поэтому их потеря не должна быть ощутимой.

Такого же мнения придерживается российский тренер Ринат Билялетдинов. Он уверен, что десятикратные чемпионы страны способны преодолеть 3-й квалификационный раунд, имея в своем распоряжении исполнителей хорошего уровня. В частности, специалист выделяет Романа Зобнина, Аяза Гулиева, Айртона и Зелимхана Бакаева. Он подчеркнул, что их действия на поле помогли подопечным Кононова продержаться в меньшинстве во втором тайме встречи 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (0:0).

С бывшим наставником казанского «Рубина» и «СКА-Хабаровск» согласен защитник немецкого «Аугсбурга» Марек Сухи, который выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год и отыграл минувший сезон в чемпионате Швейцарии за «Базель». Чешский футболист считает, что красно-белые превосходят в классе соперника, а также советует москвичам обратить внимание на форварда Симоне Раппа.

За «Спартак» помимо более дорого и классного состава будет говорить и мотивация. Так, экс-нападающий петербургского «Зенита» Александр Панов уверен, что красно-белые будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачи на внутреннем первенстве и в еврокубках сыграют на максимуме своих возможностей.

По его мнению, московской команде в этом поможет настрой порадовать поклонников и желание новичка команды Андре Шюррле быстро закрепиться в ее составе.

«Шюррле был поражен поддержкой «Спартака» во второй половине противостояния с «Динамо» и очень постарается не разочаровать трибуны», — приводит слова Панова «Советский спорт».

Бывший футболист убежден, что все это позволит москвичам быть более мотивированными в игре с «Туном», чем в ответном матче со швейцарским «Санкт-Галленом» на стадии четвертого квалификационного раунда Лиги Европы в 2014 году, когда красно-белые потерпели поражение и сенсационно не попали в еврокубки.

В пользу соперника

Что же касается другой точки зрения, то некоторые эксперты считают, что в составе «Спартака» есть изъяны. Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев обратил внимание на то, что сейчас спартаковцы располагают добротными игроками, но находятся в стадии перестройки, из-за чего их действия на поле далеки от идеала. Специалист подчеркивает, что такие проблемы могут помешать подопечным Кононова победить.

Кроме того, опасается за результат встречи экс-игрок сборной России Роман Павлюченко. По его мнению, красно-белым будет тяжело на европейской арене, и ничья в первой игре с «Туном» станет приемлемым итогом.

«Сейчас очень трудно понять, что из себя представляет моя бывшая команда. Поэтому исход может быть любым», — передает слова Павлюченко Sport24.

Бывший форвард «Спартака» Валерий Масалитин согласен с Павлюченко, а также отметил проблемы многократных чемпионов России в обороне. Он считает, что важным для красно-белых станет везения для в игре.

«Основная особенность перестройки – непредсказуемость. Так что может быть всякое», — заявил Масалитин.

Возглавляющий будущего соперника «Спартака» Марк Шнайдер заявил, что отлично знаком с методиками Джеффа Сайбена, который победил клуб Леонида Федуна в евросезоне-2014/2015.

Специалист отметил, что его подопечные верят в успех в противостоянии с именитой командой.

«Если не настроен добиться максимального результата – выходить на матч бессмысленно. Мы рады возможности потягаться силами с серьезным соперником», — сказал Шнайдер.

Президент «Туна» Маркус Люти также настроен на сенсацию. Он утверждает, что любой аутсайдер способен одержать большую победу. Во время его работы швейцарцы неизменно участвуют в Лиге Европы и пробивались в Лигу чемпионов.

«Наша команда одолевала коллективы, значительно превосходящие спартаковцев в классе. Да и вообще футбол всегда непредсказуем», — поделился ожиданиями Люти.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в Швейцарии и начнется в 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Москве 15 августа.