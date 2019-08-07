«Это его дело»: как отец Хабиба звал Конора в Дагестан

До боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье остается месяц. Для россиянина это будет вторая защита чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, а соперника Хабиба считают едва ли не слабейшим вариантом, который мог ему достаться. Тем не менее в команде Орла (прозвище Нурмагомедова – «Газета.Ru») не разделяют позитивных настроений, отдавая должное Порье.

Если Хабиб проиграет американцу, то потеряет не только титул, но и статус непобежденного, поэтому встреча с Порье будет одной из самых важных в его карьере.

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Несмотря на давление, которое оказывается на чемпиона, для него есть приятные моменты. UFC 242 состоится в Абу-Даби, а в карде турнира подерутся его соотечественники – Ислам Махачев встретится с Дави Рамусом, Майрбек Тайсумов — с Карлосом Феррейрой, а Шамиль Абдурахимов проведет бой против Кертиса Блейдса.

Что важно, Хабиб впервые в рамках своей карьеры в UFC проведет бой в комфортных для себя условиях. В США, где Нурмагомедов обычно проводит поединки, фанаты его не жалуют, если не сказать ненавидят. И, самое главное, в Абу-Даби сможет присутствовать его отец и по совместительству тренер Абдулманап Нурмагомедов, который не может сопровождать сына в Штатах из-за отсутствия визы.

Сам Нурмагомедов-старший считает, что это станет огромным преимуществом команды Хабиба.

«В отличие от США в Эмираты гораздо легче попасть, никаких проблем с визой. Поэтому многие наши болельщики смогут посетить этот бой, билеты заранее куплены. Для меня и для нашего окружения это очень хорошо.

Если помните, на бое против Конора Макгрегора я не мог присутствовать из-за того, что визу мне не дали, сейчас все по-другому.

Для нас это как домашний поединок: мало того, что будет 21 человек нашей команды, много родственников туда поедет, просто соотечественников и земляков», — сказал отец Хабиба в интервью «Советскому спорту».

Касаемо соперника Хабиба – Дастина Порье, команда россиянина в рамках подготовки к бою, стердаунов и пресс-конференции отзывается о нем крайне положительно, хотя и очевидно, что для Нурмагомедова он должен стать простым испытанием. Это понимает и отец Хабиба – по его мнению, у Порье не так уж и много сильных сторон.

«На руках он действительно очень силен, но тактически мы его обыграем. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона, какая может быть недооценка? К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе «поражения» цифра «ноль». Я хочу, чтобы так было до конца нашей карьеры», — заверил Нурмагомедов-старший.

Напомним, что 30-летний Порье получил право на бой с Хабибом после победы над Максом Холлоуэйем за титул временного чемпиона. Однако произошло это во многом из-за того, что Тони Фергюсон в то время «боролся с голосами в своей голове», поэтому не мог драться.

При этом отец Хабиба считает, что главное – это не имя соперника, а текущая форма.

«На пути у Хабиба было много сильных бойцов. Я считаю, что тот же Эл Яквинта был очень серьезным соперником. Дело не в фамилиях, а в том, в какой форме мы подходим к бою. Против Дастина мы разработали отличную тактическую схему, надеюсь, она сработает. Порье – хороший ударник, но это не тот соперник, который способен обыграть нас на всей дистанции боя. Если будем в стойке, то шансы равны, если переведем в партер, то все будет предсказуемо», — сказал тренер.

Поскольку в схватке с Порье многим видится однозначный исход, то уже ходят разговоры о следующем сопернике Хабиба. Им станет Тони Фергюсон, однако UFC крайне заинтересован в том, чтобы в будущем Нурмагомедов провел реванш против Конора Макгрегора. В октябре прошлого года россиянин разгромно победил ирландца и защитил титул, а после боя устроил массовую драку, за которую получил дисквалификацию.

Проблема для организации реванша состоит в том, что Макгрегор свою последнюю победу одерживал три года назад, а держится высоко в рейтингах UFC во многом благодаря прошлым заслугам и неравнодушному к нему отношению со стороны президента лиги Даны Уайта.

Для Хабиба бой неинтересен еще и тем, что первая встреча проходила в условиях жесточайшего трэштока, оскорблений, что переросло в драку после поединка. В частности, в рамках раскрутки турнира Макгрегор неуважительно высказывался о семье Нурмагомедова и его религии. Но, так или иначе, отец Хабиба простил ирландца.

И даже, как признался, несколько раз приглашал его посетить Дагестан — Конор на примирительную поездку не решился.

«Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником... Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство», — рассказал Нурамагомедов-старший.

Однако информационная война между Хабибом и Макгрегором продолжается, несмотря на благосклонность отца чемпиона – он не отрицает, что реванш возможен при условии, что Конор заслужит этот бой. Не так давно ирландец в социальных сетях сравнил супругу Нурмагомедова с полотенцем, оскорбив таким образом мусульманские обычаи. После этого он был раскритикован даже собственными болельщиками-мусульманами, а поездка в Дагестан видится чем-то невероятным.

Так или иначе, но если Конор вернется, то в любом случае будет на хорошем счету и получит достойного соперника. Другое дело, что ему сейчас больше интересны денежные поединки того уровня, что был с Нурмагомедовым, но ради реванша ему точно придется драться с менее статусными бойцами, а это Макгрегору уже не слишком интересно.