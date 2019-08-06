Контрольный прокат: ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

В подмосковном Новогорске разгар контрольных предсезонных прокатов среди фигуристов-юниоров. Во время произвольных прокатов среди девушек-одиночник одна из учениц именитого тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева чисто исполнила тулуп в четыре оборота. Программа 13-летней фигуристки была поставлена под музыку известной группы Muse, в рамках выступления спортсменка также показала двойной аксель и тройной риттбергер, совместив его с несколькими каскадами.

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Сама Валиева заявила, что не имела никаких психологических проблем перед исполнением номера. Но при этом, по словам фигуристки, ее беспокоит техническое выполнение всех элементов, которые ей поставил тренерский штаб.

«На данный момент я думаю об элементах, а не о музыке, но мне эта группа нравится. Не считаю, что я сейчас в идеальной форме, из десяти семь баллов»,

— цитирует Валиеву ТАСС.

Ранее стало известно, что талантливая российская фигуристка вошла в состав юниорской национальной сборной на третий этап Гран-при в Риге, который пройдет с 4 по 7 сентября. Там Валиева выступит вместе со своим партнером по катку «Хрустальный» из школы «Самбо-70» Даниилом Самсоновым, действующим чемпионом юниорского первенства России, а также воспитанницей московской детско-юношеской спортивной школы ЦСКА Викторией Васильевой.

Интересно, что еще зимой Этери Тутберидзе неоднозначно высказалась в отношении Валиевой, назвав ее программу в образе «Девочки на шаре» лучшей за сезон-2018/19.

«Моя любимая программа года», — написала Тутберидзе у себя в инстаграме на английском языке.

Короткую программу Валиева демонстрирует под музыку Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик». Образ максимально приближен к главной героине картины легендарного художника Пабло Пикассо. Этому способствует и наряд фигуристки.

Костюм Валиевой создала известный дизайнер в мире российского фигурного катания Ольга Рябенко, которая, по ее словам, потратила немало сил и времени на его изготовление.

Сама программа включает в себя тройной флип, а также двойной аксель вместе с каскадом тройной лутц + тройной тулуп. Четверной прыжок Валиевой же входит в состав произвольной программы.

Номер с «Девочкой на шаре» во многом помог Валиевой выиграть Кубок Москвы. Что же до самой карьеры юной фигуристки, которой уже сейчас пророчат золото Олимпийских игр зимой 2022 года в Пекине, то спортсменка встала на коньки в казанском РСДЮСШОР, после чего в 2012 году переехала в Москву, где несколько лет занималась в СШОР «Москвич» под руководством Ксении Ивановой и Натальи Дубинской. Перед началом прошлого сезона под свою опеку Валиеву взяла Этери Тутберидзе.

Новый талант был представлен на прошедшем в 2018 году московском этапе Гран-при на арене «Мегаспорт», где Камила, собственно, и продемонстрировала программу «Девочки на шаре». Эксперты отмечают у Валиевой особенную пластику и работу корпусом и руками. Так, юная фигуристка своей техникой во многом напоминает олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую, хотя в тренерском штабе спортсменки уверены, что их подопечная способна добиться более высоких достижений по сравнению с Юлией. В новом сезоне Камила сможет дебютировать на международных соревнованиях.

Сама же Валиева на данный момент работает над сальховом в четыре оборота, а также тройным акселем.

В своей карьере 13-летняя фигуристка дважды выигрывала первенство России: по разу в группе младшего и старшего возрастов. В прошлом сезоне юная спортсменка побеждала на внутренних чемпионатах Москвы и турнире «Надежды России». Ее лучшим результатом в карьере остаются набранные 273,51 балла в Твери на первенстве России, где она обошла свою партнершу по «Хрустальному» Софью Акатьеву и воспитанницу ДСЮШОР ЦСКА Софью Самоделкину, которые набрали 262,22 и 255,41 балла соответственно.