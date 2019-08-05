Жребий брошен: с кем «Спартаку» играть в Лиге Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы. Так, противостоять московскому «Спартаку», в случае его успешного прохождения третьего квалификационного раунда, будет победитель пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).

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Красно-белые переживают смутные времена — команду лихорадит, активная группа фанатов призывает к отставке главного тренера Олега Кононова и задает бессчетное количество вопросов руководству клуба. Невзрачную игру и продажу большого количества игроков Леонид Федун и Томас Цорн решили исправить покупкой новичков — звездного чемпиона мира из Германии Андре Шюррле, сына бывшей звезды шведского футбола Хенрика Ларрсона — Йордана, а также аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.

Однако и это не помогло «Спартаку» в последнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Блеклая нулевая ничья вкупе с новым потоком критики в адрес Кононова надежд на светлое будущее, и уж тем более успешное выступление в Лиге Европы не вселяют.

8 августа «Спартаку» предстоит сразиться со швейцарским «Туном». Шесть лет назад москвичи уже встречались в Лиге Европы со швейцарцами. Для болельщиков красно-белых этот матч надолго останется в памяти. Тогда в Химках голов нападающих сборной Армении Араса Озбилиза и Юры Мовсиняна не хватило даже для ничейного результата...«Санкт-Галлен» забил четыре.

Тогда, в эпоху Валерия Карпина, «Спартак» также находился в подвешенном состоянии. Сейчас же атмосфера в команде еще более накалена. Чего ждать от красно-белых не знают даже они сами.

«Краснодару» же потенциально достанется победитель пары «Олимпиакос» (Греция) — «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Греческий клуб является самым титулованным в своей стране — на его счету рекордные 44 победы в чемпионате Греции, а также 20 Кубков страны. Лучшим же результатом клуба из Пирея в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал в сезоне-1998/99 (тогда по сумме двух матчей он уступил туринскому «Ювентусу»). Истории же «Истанбула» намного меньше лет. Клуб был основан в 1990 и главных своих успехов добился в последние три сезона — дважды вице-чемпион Турции, а также бронзовый призер турецкой Суперлиги.

Различаются и места клубов в рейтинге УЕФА: 35-е у «Олимпиакоса» и 118-е у «Истанбула». «Краснодар» же занимает в этом списке 43-ю позицию.

Однако, для того, чтобы сразится с кем-то из них, «Краснодару» необходимо обыграть соперника куда более сильного и именитого — «Порту». Первый матч российской команды с португальцами пройдет 7 августа в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 13 августа в Португалии.

Встречи в рамках плей-офф квалификации турнира пройдут 20, 21, 27 и 28 августа.

«Порту» по праву считается фаворитом пары с «Краснодаром». Одной из главных причин для подобного мнения является более сбалансированный состав португальцев во главе с мексиканским капитаном Эктором Эррерой и главной ударной силой клуба — бразильским форвардом Тикинью. К тому же, стоит отметь переход экс-спартаковца Зе Луиша, который лично поражал ворота «Краснодара» целых пять раз.

Игра «Краснодара», его философия, руководство клуба импонируют многим любителям футбол в России.

Президент клуба Сергей Галицкий — человек, создавший клуб, который хочется поддерживать на международной арене. После летних каникул «быки» смотрятся относительно неплохо. Однако к команде было много вопросов на старте сезона — три подряд поражения (от «Урала» и «Крыльев» в товарищеских матчах и от «Ахмата» в первом туре РПЛ). Примечательно, что за эти три матча был забит только один мяч при пяти пропущенных.

Однако затем последовали две победы в РПЛ и обидная для «Краснодара» ничья в Петербурге. Обидная еще и оттого, что мяч форварда «Зенита» Артема Дзюбы был забит после нарушения правил.

Чем хороша структура квалификации в Лиге чемпионов, так это тем, что нельзя выбрать «удобного» для себя соперника.

Это значит, что потенциальный соперник россиян в случае прохода в следующий раунд определится без какого-либо участия «Краснодара». И «Олимпиакос», и «Истанбул», за который совсем недавно выступал защитник сборной России Федор Кудряшов, уровнем заметно ниже «Порту», но при этом обладают огненной аурой своих стран и своих ярых фанатов. Играть на выезде при турецких или греческих ультрас всегда сложно, а порой просто опасно.

Первоочередная задача подопечных Мурада Мусаева, который де-факто является главным тренером команды, в Лиге чемпионов является выстраивание как можно более четкой игры в обороне в первом матче против португальцев. Победа с минимальным счетом при отсутствии пропущенных мячей или нулевая ничья оставят краснодарцам неплохие шансы на позитивный исход в матче ответном, где, в случае пропущенного гола, можно будет бросить в атаку все силы и даже вратаря Матвея Сафонова.