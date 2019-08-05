Новый рекорд: что Магуайр даст «Манчестер Юнайтед»

Десять лет назад 80 млн фунтов позволили мадридскому «Реалу» приобрести безусловную мировую суперзвезду Криштиану Роналду. Теперь уже сам «Манчестер Юнайтед» за ту же сумму покупает центрального защитника Гарри Магуайра, игрока, конечно, известного и даже звездного, но все-таки вряд ли относящегося к лучшим в своем амплуа.

До сих пор самым дорогим трансфером в истории среди защитников была покупка «Ливерпулем» у «Саутгемптона» голландца Вирджила ван Дейка за €84 млн. Трансфер Магуайра дороже по нынешнему курсу на €3,155 млн.

При этом сравнивать по статусу двух этих коллег по амплуа достаточно сложно. Ван Дейк с ходу начал оправдывать заплаченную за него сумму и за полтора года в красной футболке ни разу не позволил обыграть себя один в один!

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Впервые это случилось только в прошедшем накануне матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1), в котором команда Юргена Клоппа уступила в серии пенальти. Там пройти столпа обороны мерсисайдцев один в один удалось Габриэлу Жезусу.

Ван Дейк за время в «Ливерпуле» дважды доходил до финала Лиги чемпионов, выиграв трофей в минувшем сезоне, стал капитаном сборной Нидерландов, выйдя с ней в финал Лиги наций и превратился в кандидата на «Золотой мяч», чего с защитниками не случалось с 2006 года, когда Фабио Каннаваро на волне успеха сборной Италии на чемпионате мира забрал главный индивидуальный трофей мирового футбола.

После этого «ЗМ» выиграл бразилец Кака, а потом началась эра Криштиану Роналду и Лионеля Месси, на протяжении десяти лет никому не отдававших приз и поделивших его между собой равномерно.

Вручение трофея хорватскому центральному полузащитнику Луке Модричу по итогам 2018 года выглядело словно революция, потому что игрок мадридского «Реала» не славится большой результативностью.

Так что нельзя недооценивать тот факт, что ван Дейка сейчас называют реальным претендентом на «Золотой мяч» и, пожалуй, единственным реальным конкурентом все того же Месси.

Что касается Магуайра, то в его карьере пока нет серьезных достижений, кроме четвертого места на ЧМ-2018 со сборной страны и полуфинала Лиги наций, где Англия уступила как раз Нидерландам ван Дейка.

Два последних сезона Магуайр провел в «Лестере», куда пришел из «Халл Сити», так что к сенсационному чемпионскому составу «лис» трехлетней давности он не имеет отношения.

Тем не менее защитник зарекомендовал себя образцовым профессионалом и стал столпом обороны команды, которая дважды подряд финишировала в АПЛ на достаточно высоком, учитывая уровень конкуренции в чемпионате, девятом месте.

В первый год Магуайр принял участие вообще во всех 38 матчах чемпионата, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами, а в прошлом сезоне отыграл 31 встречу, забив трижды.

188-сантиметровый защитник является опаснейшей опйцией на стандартах у чужих ворот, но не менее хорош и при обороне собственной штрафной от воздушных угроз.

Кроме того, Магуайр является образцом современного защитника в плане технического оснащения. Он обладает шикарной передачей как на короткие, так и на длинные расстояние.

Вероятно, именно это умение и стало ключевым для наставника манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера, искавшего защитника, который будет уверенно чувствовать себя под высоким прессингом соперников, чем в АПЛ занимаются 18 из 19-ти оппонентов «МЮ», а также будет способен одной передачей отрезать большую часть игроков противоположной стороны.

О желании приобрести Магуайра публично говорил уже после оформления его трансфера в «МЮ» наставник чемпионов Англии двух последних лет «Манчестера Сити» Хосеп Гвардиола, что автоматически является знаком качестве и признанием диспетчерских умений игрока, ведь «горожане» выходят из обороны исключительно низом.

Единственным реальным вопросом, возникающим после перехода Магуайра в «МЮ», является его скорость. Гарри никогда не был быстрым игроком и может испытывать проблемы против резвых форвардов, когда у тех будет мяч в ногах и свободное пространство.

Само по себе это не было бы критичным, находись рядом с ним в центре быстрый партнер, но в распоряжении Сульшера нет такого центрального защитника. Им мог бы стать француз Эрик Байи, но он получил очередную тяжелую травму и рискует пропустить весь начинающийся сезон.

Но в любом случае приобретение Магуайра является для красной части Манчестера качественным усилением, которое приближает состав «красных дьяволов» по качеству к «Ман Сити» и «Ливерпулю» и практически сравнивает с «Тоттенхэмом» и «Челси».

Если под руководством Сульшера в новом сезоне «Юнайтед» сумеет вернуться в топ-4 и пробиться в Лигу чемпионов, то цена в 80 млн фунтов никого не будет смущать. Тем более купить Магуайра дешевле на нынешнем рынке все равно не представлялось возможным.

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