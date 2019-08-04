VAR не помог: «Зенит» ушел от поражения после спорного гола

Центральный матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги, в котором еще не терявший очков действующий чемпион — санкт-петербургский «Зенит» принимал «Краснодар» — бронзового призера последнего сезона, одержавшего две победы после поражения в премьерном поединке РПЛ.

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«Зенит» и «Краснодар» участвуют в этом году в Лиге чемпионов, причем «быкам» уже в ближайшее время предстоит квалификационная встреча с португальским «Порту», и являются главными фаворитами всего чемпионата, возможно, наряду со столичным «Локомотивом».

Но абсолютно точно обе команды провели самые громкие трансферные компании этого лета (если, конечно, говорить о покупках, а не о продажах). «Зенит» не потерял никого из лидеров, сделав три мощных трансфера.

Сначала клуб пополнил бразильский защитник Дуглас Сантос из «Гамбурга», затем из-под носа у казанского «Рубина» был уведен полузащитник Алексей Сутормин и, наконец, перед самой субботней встречей случился главный трансфер российского лета — за €40 млн и €5 млн бонусов у испанской «Барселоны» был куплен бразильский вингер Малком.

«Краснодар» же, потеряв ряд важных игроков (Маурисио и Шарль Каборе ушли, Виктор Классон и Юрий Газинский надолго выбыли с травмами), приобрел мощную группу игроков: Руслана Камболова, Кайо, Юнеса Намли, Тони де Вильену, Маркуса Берга и Реми Кабелла, ставшего самой дорогой покупкой в истории клуба (€13 млн).

Правда, если кто-то ждал искрометного матча с россыпью голевых моментов, то ожиданиям не суждено было оправдаться. Все понимали значение противостояния, а потому действовали предельно собрано и осторожно.

Преимущество было на стороне хозяев, которые смотрелись поострее в первом тайме, а во втором вообще придавили команду Мурада Мусаева, но уже в концовке «Краснодар» нашел свой шанс, заставив Дугласа Сантоса в безобидной ситуации отправить мяч в свои ворота.

Однако удержать победу «быкам» не удалось. Уже в добавленное время контратака «Зенита» привела к выходу Артема Дзюбы один на один с Матвеем Сафоновым после передачи Сердара Азмуна и изящному «черпачку» капитана сборной России, принесшему итоговую ничью.

В результате несколько неожиданно возник скандал, связанный с судейством. И это тем удивительнее, что на игре работала система видеопомощи арбитрам VAR.

Футболисты «Краснодара» сразу же окружили главного рефери встречи Алексея Еськова, требуя у него зафиксировать нарушение в начале голевой атаки питерцев, когда мяч потерял упавший в центре поля де Вильена. По мнению игроков «Краснодара», там имел место фол Бранислава Ивановича.

Однако работавший в комнате VAR Виталий Мешков не увидел ничего противозаконного, и Еськов даже не пошел смотреть момент.

«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов, — цитирует Sport24 возмущенного бывшего арбитра Сергея Хусаинова.

— Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!»

А вот Бранислав Иванович категорично заявил в микст-зоне после игры, что ни о каком нарушении там не могло быть и речи.

Как всегда ярко выступил президент сине-бело-голубых Алексей Медведев, славящийся своими высказываниями. Функционер заявил, что во втором тайме соперник всего лишь пару раз пересек центр поля.

А гол в наши ворота – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было, — цитирует Медведева ТАСС.

— Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще».

А вот глава департамента судейства РПЛ Александр Егоров пока ситуацию не комментировал. Впрочем, он никогда не дает оценок своим подопечным, пока тур не закончился, а вот в начале следующей недели стоит ожидать экспертной оценки руководителя арбитров.