«Это беспокоит»: почему «Спартак» не смог забить «Динамо»

3 августа на стадионе «Открытие Арена» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось старейшее московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. По ходу матча перспективнее выглядели номинальные гости. Бело-голубые чаще владели мячом, а также нанесли больше ударов по сравнению со своим принципиальным соперником. Уже на третьей минуте открыть счет мог полузащитник «Динамо» Артур Юсупов, получивший пас на линии штрафной после прохода Жоаозиньо, однако с ударом россиянина справился голкипер хозяев Александр Максименко. 21-летний вратарь, к слову, стал по итогам встречи лучшим игроком матча, совершив шесть классных сейвов. Один из таких голкипер красно-белых продемонстрировал в начале второй 45-минутке, вытащив мяч из «девятки» после выстрела все того же Юсупова.

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«Спартак» же обошелся несколькими опасными контрвыпадами. Особенно перспективным момент случился уже в самой концовке встречи, когда красно-белые выбегали четыре в три. Однако Роман Зобнин, разогнавший атаку, решил не пасовать на свободного Резиуана Мирзова, а взять игру на себя.

Пробив с линии штрафной площади, вице-капитан «Спартака» запустил мяч сильно выше ворот Антона Шунина.

После игры полузащитник признался, что нанести точный удар ему помешали его «кривые ноги».

«Надо тренировать такие моменты. Возможно, я более полезен в другом и имею другие сильные качества. Наверное, мне стоило отдать пас на Мирзова, но я решил взять ответственность на себя и промазал, за что и извиняюсь перед своими одноклубниками», — заявил Зобнин.

К слову, матч с «Динамо» стал для «Спартака» уже четвертым в этом сезоне, когда красно-белые не могут огорчить ворота соперника с игры. Ранее все мячи — а именно три — были забиты со стандартных положений. Похожая проблема была у «Спартака» еще в прошлом сезоне при Массимо Каррере, но на этот раз отчитываться за результат приходится нынешнему главному тренеру команды Олегу Кононову.

«Нас всех это беспокоит: меня как главного тренера, футболистов и болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем все изменится», — заявил Кононов на пресс-конференции.

Одним из ключевых моментов матча стало удаление нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе. Аргентинец на 34-й минуте грубо сыграл против Шунина, высоко задрав ногу в борьбе за верховой мяч и попав шипами вратарю в живот.

За данное нарушение правил Понсе был моментально удален с поля.

Впрочем, Кононов посчитал, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов мог обойтись без прямой красной карточки в отношении форварда.

«Это был абсолютно игровой момент. Понсе был очень настойчив. Он всегда борется за каждый момент. До конца. Возможно, он не увидел, что Шунин вышел из ворот, и поэтому сыграл ногой вперед. Увидь он вратаря, не стал бы так поступать», — заступился за своего подопечного наставник «Спартака».

Коллега Кононова и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, комментируя игру своей команды, выразил недовольство в связи с тем фактом, что моментов у ворот красно-белых его подопечные создали недостаточно.

«Да, мы были в большинстве, но не сказал бы, что игра не получилась. «Спартак» хорошо оборонялся и не дал нам создать явных голевых моментов. У нас были только полумоменты. Если бы сыграли чуть точнее, то смогли бы забить», — заявил Хохлов.

Еще одним ярким пятном матча стал дебют новичка «Спартака» Андре Шюррле. Чемпион мира в составе сборной Германии 2014 года отыграл весь второй тайм. Однако, как заявил сам форвард, получилось это во многом вынужденно. Как раз из-за удаления Понсе.

«Главный тренер спросил у меня перед матчем, сколько времени я готов сыграть. Я ответил, что минут 15-20, может, чуть больше. В итоге после удаления Понсе тренер в перерыве спросил, могу ли я отыграть 45», — сказал Шюррле.

Шюррле: 'Тренер перед матчем спросил, сколько я готов сыграть. Я ответил, что, может, 15-20 минут. После удаления Понсе Кононов в перерыве спросил, могу ли я отыграть 45' pic.twitter.com/TLaRhm2QSu — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) August 3, 2019

Также, комментируя свой переход в «Спартак», немец подчеркнул, что перед подписанием контракта советовался со своими соотечественниками и партнерами по сборной, которые положительно оценили его вариант переезда в Москву.

«Общался с Марио Гетце, постоянно нахожусь на связи и с другими друзьями. Все говорили, что Москва — это отличный город, а «Спартак» — отличная команда», — подчеркнул он.

Дебют Шюррле оценил капитан красно-белых Георгий Джикия, вспомнивший эпизод, когда немец впервые появился в раздевалке команды.

«Он зашел, а один из наших игроков сказал: «Эх, а было время, когда раньше я играл за Шюррле на приставке, а теперь он сидит рядом с нами». Это помогает психологически. Все знают, что Андре — классный игрок. Мы поможем ему поскорее адаптироваться, а также надеемся, что он поможет команде», — заявил Джикия.

Джикия о Шюррле: 'Он классный игрок. Поможем ему побыстрее адаптироваться, и надеемся, что он принесет пользу команде'. pic.twitter.com/Sk8uiT1XY7 — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) August 3, 2019

Следующий матч у «Спартака» пройдет уже в ближайший четверг. 8 августа подопечные Кононова отправятся в Швейцарию, где сыграют с «Туном» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. К слову, капитан красно-белых успел успокоить болельщиков, которые уже настроились на отрицательный исход противостояния.

«Мы еще даже не вылетели, а уже тревога какая-то. Спокойно. Все будет хорошо», — заявил Джикия.

«Динамо» же 10 августа в рамках 5-го тура РПЛ предстоит пройти испытание действующим чемпионом России петербургским «Зенитом».