Нулевое дерби: как играли «Спартак» и «Динамо»

Еще перед началом матча болельщики обеих команд настраивались на игру со смешанными чувствами. Оба клуба начали очередной сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) крайне неровно. И у «Спартака», и у «Динамо» накануне очного противостояния была равная статистика: по одной победе, ничьей и поражению и соответственно — по четырем набранным очкам.

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Бело-голубые располагались выше своего принципиального соперника в турнирной таблице лишь по благодаря меньшему количеству пропущенных мячей по сравнению с коллективом Олега Кононова. Какого результата ожидать от своей команды, не знали ни те, ни другие. Однако последние новости, пожалуй, более воодушевили номинальных гостей. Так, в середине недели «Спартак» расстался с бразильским полузащитником Фернандо, на котором по сути держался весь центр поля красно-белых, а также игровая модель команды. Пессимизма у болельщиков «Спартака» в отношении своей команды добавлял и факт обидного поражения от «Тамбова» в третьем туре. Отсутствие центрообразующего элемента очевидно ослабило коллектив Олега Кононова. «Спартак», к слову, в перерыве матча с «Динамо» включил прощальный ролик, посвященный бразильцу, на котором зафиксировали его самые красивые голы в футболке красно-белых.

Изменения в коллективе отметил и вице-капитан красно-белых Роман Зобнин, который накануне дерби дал клубной пресс-службе большое интервью. Он, кстати, стал главным героем предматчевой программы, что, собственно, логично: 25-летний полузащитник провел чуть больше трех лет в составе «Динамо».

«Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив и мы будем снова радовать болельщиков победами», — заявил Зобнин.

Рома на обложке pic.twitter.com/OOiTtPJ4iN — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) August 3, 2019

О главных изменениях этого летнего межсезонья «Спартак» также «отчитался» накануне дерби с «Динамо» и представил новичков команды перед СМИ. Среди них оказались полузащитник Резиуан Мирзов, а также нападающие Эсекьель Понсе, Андре Шюррле и Йордан Ларссон. Россиянин и аргентинец уже успели дебютировать за красно-белых, Шюррле и Ларссон же прибыли в расположение клуба только-только. Более того, шведский форвард и по совместительству сын известного экс-игрока «Барселоны» Хенрика Ларссона матч с «Динамо» пропустил и перед игрой тренировался лишь по индивидуальной программе. Впрочем, на стадионе швед присутствовал и незадолго до матча дал небольшую автограф-сессию. Шюррле же, прибывший в «Спартак» чуть ранее, в заявку команды на встречу с бело-голубыми был включен, но остался в запасе.

«Динамо» также не осталось без серьезных изменений в составе. 1 августа стан бело-голубых покинул малийский полузащитник Самба Соу, перешедший в английский «Ноттингем Форест». Особо примечательным же из игроков коллектива Дмитрия Хохлова встреча со «Спартаком», вероятно, стала для Сергея Паршивлюка, который до сих пор является самым молодым капитаном красно-белых в истории клуба. Накануне дерби он высказался относительно своей несбывшейся мечты провести всю карьеру за «Спартак».

«Воспитанники больших команд, играющие в них всю жизнь, – счастливчики. Большинство из них думает: «А, что там, меня все хотят». Так не работает. Ко мне это понимание пришло, когда ушёл из «Спартака». В «Ростове» я провел два замечательных года, время в «Анжи» меня тоже закалило. Я всегда говорил, что, если буду нужен своей команде, готов провести в ней всю жизнь. Для меня эталон преданности – Джеррард. Его хотели «Реал» и «Челси», а он оставался в «Ливерпуле». Джеррард – true legend. Моя история показала, что всё может пойти не так, как мы хотим. Сейчас я в «Динамо» и готов жертвовать всем ради него», — приводит слова Паршивлюка Sports.ru.

На игру со «Спартаком» он также вышел в стартовом составе. Болельщики красно-белых, к слову, встретили его овациями.

Команды же фанаты встретили красочным перфомансом. Фанаты «Спартака» как и обычно вывесили большой баннер с призывом «Рвать всех», сопроводив картину взрывом петард. Болельщики бело-голубых же ответили более гуманной вывеской, подчеркнув свою значимость в жизни «Динамо».

Впрочем, спустя некоторые время болельщики хозяев на речевку динамовцев ответили оригинально, хоть и грубо.

С первых же минут матча команды приступили к атакующей игре в обе стороны, при этом мячом больше владели красно-белые. Первыми опасный момент создали гости.

Жоазинью прорвался по левому флангу и выполнил поперечную передачу в район 11-метровой отметки, куда подключился Артур Юсупов. Никем не прикрытый полузащитник «Динамо» мяч обработал и попытался пробить на технику, но с выстрелом Юсупова легко справился голкипер «Спартака» Александр Максименко.

Красно-белые спустя пять минут ответили не менее опасно.

Аяз Гулиев удачно сыграл на подхвате у чужой штрафной и пошел в дриблинг, накрутив сразу двух защитников бело-голубых. Несмотря на то, что момент для удара 7-й номер «Спартака» упустил, ему все-таки удалось выполнить прострел в центр штрафной. На передачу Аяза никто из его партнеров ответить не смог.

Еще один шанс открыть счет также был у красно-белых. Роман Зобнин после подачи Джано с углового сделал опасную скидку на дальнюю штангу, где дежурил одинокий Жиго. Французскому защитнику не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть передачу и закрепить свою фамилию на табло стадиона.

На этом игровыми эпизодами обе команды решили ограничиться, однако огня добавило удаление Понсе.

Аргентинский форвард откликнулся на заброс Зелимхана Бакаева и выбежал на Антона Шунина. Голкипер «Динамо» оказался первым на мяче, но Понсе слишком высоко задрал ногу, попав вратарю гостей шипами в живот. За это новичок «Спартака» получил прямую красную карточку, из-за чего теперь рискует получить длительную дисквалификацию.

На второй тайм красно-белые вышли обновленным составом, а именно позицию форварда закрыл Шюррле, заменивший Джано. Долго адаптироваться чемпиону мира в составе сборной Германии не пришлось. В первой же контратаке Андре исполнил сольный проход и, сблизившись со штрафной, пробил. Мяч после рикошета едва не залетел в ближний угол, но Шунин спас.

Через несколько минут выручать свою команду пришлось уже Максименко, который после опаснейшего удара Усюпова вытащил мяч из «девятки».

С приближением конца матча команды предпочли сделать ставку на сохранность ворот, однако за пять минут до окончания основного времени встречи хозяева могли решить судьбу старейшего дерби.

Так, «Спартак» вышел в контратаку четыре в три, которую разогнал Зобнин. Вице-капитан красно-белых же и решил взять игру на себя, пробив с линии штрафной. Однако удар у полузащитника не получился, и мяч пролетел сильно выше ворот.

К основному времени встречи Владислав Безбородов еще пять минут, и этим едва не воспользовался Жиго, который чуть не замкнул навес с фланга. Как итог — 0:0, московское дерби завершилось миром.