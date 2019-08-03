«Вел бой не в своей манере»: вдова Дадашева о смерти мужа

Супруга боксера Максима Дадашева, который скончался через три дня после поединка с пуэрториканским спортсменом Субриэлем Матиасом, Елизавета Апушкина рассказала о подробностях смертельного боя своего мужа. Также она поведала о том, с какими трудностями столкнулась после смерти своего мужа.

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Трагический бой состоялся 20 июля и продлился 11 раундов. Только после того, как Дадашеву стало совсем плохо, поединок было решено остановить. Елизавета отметила, что с самого начала что-то пошло не так, ведь муж боксировал не в своей обычной манере.

«Это отметила не только я, но и хорошо знающий его бывший тренер и все, кто следил за боями Максима продолжительное время. Он вел бой абсолютно не в том ключе, который обсуждал накануне.

А где-то в четвертом раунде стало понятно, что с ним что-то происходит – он как будто ловил баланс, не мог правильно поставить ногу, как будто нарушилась координация», — признавалась Апушкина в интервью «СЭ».

Супруга Дадашева заявила, что рефери Кенни Шевалье был обязан прекратить бой раньше и вызвать врача к Максиму, который пропускал слишком много ударов. По словам Апушкиной, ее муж был настоящим бойцом, и, если бы поединок не был остановлен, он бы вышел на ринг и продолжил боксировать, несмотря на свое состояние.

«Именно для того, чтобы исключить подобное, в ринге и находится рефери! Все прекрасно знают, что спортсмены при мощнейшем выбросе адреналина не в состоянии адекватно оценить степень угрозы. Поэтому задача рефери – вовремя остановить бой. Он должен в первую очередь защитить спортсмена от серьезных травм, не говоря уже о его жизни!» — заявила Елизавета.

Апушкиной не было в момент боя рядом с мужем, однако она уверена, что помощь боксеру была оказана не самым надлежащим образом. Ведь ринг Дадашев покинул самостоятельно, его вели под руки, а у самого боксера подкашивались ноги. По словам Елизаветы, в этом случае организаторы боя должны были вынести носилки и обложить голову пострадавшего боксера льдом.

Апушкина собирается подавать иски против Атлетической комиссии штата Мэриленд и судиться с рефери. Она выразила мнение, что если бы бой был остановлен раньше, то ее супруга можно было бы спасти.

Елизавета привела в пример видеозапись, которая появилась в интернете через некоторое время после поединка. На ней слышно, как тренер боксера кричит: «Макс хватит! Макс, очень много! Останови бой!». По словам жены спортсмена, Дадашев слышал, что ему говорили, однако не понимал смысла. Состояние боксера заметили и болельщики, которые присутствовали на поединке. Они требовали прекратить бой, однако их тоже никто не услышал.

Елизавета также рассказал, что о коме ее мужа ей никто не сообщил, она выясняла все самостоятельно.

«Мне никто не сообщил, я сама позвонила Донатасу – тренеру по физподготовке Макса. И все время до приезда в Америку была на связи с ним. У этого человека огромное сердце. Я безумно благодарна ему. Он единственный, кто находился у постели Макса и днем, и ночью. Переживал за него всей душой, отвечал на мои звонки в любое время дня и ночи. Переводил, что говорили врачи», — поделилась она.

Процесс перевоза тела погибшего боксера сильно растянулся. На транспортировку Дадашева в Санкт-Петербург ушло около полутора недель. Апушкина объяснила это бюрократическими проблемами. По ее словам, для того, чтобы перевести тело из США в Россию необходимо собрать и заверить очень много бумаг. Отдельно Елизавета отметила помощь Федерации бокса России и ее гендиректора Умара Кремлева, который быстро сумел достать билеты в Америку, а также помог с организацией похорон.

После смерти Дадашева появилась информация, что у спортсмена были серьезные проблемы со здоровьем десять лет назад. Об этом рассказал знакомый Максима Денис Гольцов. Однако Елизавета опровергла эти слова, отметив, что у нее есть сомнения только по последнему обследованию супруга перед боем. В остальном Дадашев был абсолютно здоров.

«Максим до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, стал неоднократным призером чемпионатов России, выступал на международных играх.

Неужели вы считаете, что десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями, не выявили бы серьезное заболевание, и его допустили бы к боям?»

— заключила Апушкина.

Российский боксер будет похоронен 4 августа в Петергофе.