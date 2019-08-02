От футбола до альпинизма: десятка самых опасных видов спорта

10. Футбол

Футбол является, бесспорно, самым массовым видом спорта в мире и кажется относительно безопасным. Конечно, как и в любом другом контактном виде, в нем неизбежны травмы и даже несчастные случаи, иногда приводящие к летальным исходам, но такое возможно вообще везде.

Правда, есть у «игры миллионов» и два маркера, заставляющих отнести ее к самым опасным видам спорта. Во-первых, обычной травмой футболиста является разрыв крестообразной связки и другие повреждения колена, что бывает не только у профессионалов и оказывают ощутимое влияние на дальнейшую жизнь.

Второй проблемой футбола являются сотрясения мозга — 8% играющих в футбол зарабатывали эту опасную травму. Только в двух видах спорта процент полученных сотрясений выше — в хоккее и сноуборде. Но в том же хоккее имеющиеся и являющиеся проблемой 12% компенсируются в целом куда меньшей травматичностью. Кроме того, на льду постоянно борются с этой проблемой, меняя правила, в то время как в футболе разве что вводят видеоповторы, которые на сотрясения никак не влияют.

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9. ММА

Многие считают смешанные единоборства едва ли не самым красивым видом спорта на земле, где два мастера боевых искусств демонстрируют свое мастерство в клетке. Проблема в том, что на всех уровнях, далеко не всегда силы равны, что достаточно критично в виде, где главной целью является нанесение повреждений оппоненту.

Травмы, в том числе те, что могут привести к серьезным последствиям, могут случиться в любой момент не только в поединках, но и в тренировочном процессе, а профессионалы еще и изнуряют себя сгонкой веса, от которой Хабиб Нурмагомедов чуть не умер перед боем с Тони Фергюсоном, из-за чего вынужден был сняться.

8. Гимнастика

Гимнастика — красивый и атлетичный вид спорта, поющий оду человеческому телу и его гибкости. Этим видом начинают заниматься в раннем детстве, приобретая силу и эластичность мышц, однако одна маленькая ошибка может привести к фатальным последствиям и стоить спортсмену здоровья на всю оставшуюся жизнь, в которой не будет уже ни гимнастики, ни реализации мечтаний.

Возможно, процент травм в гимнастике и не так высок, но вот их набор ужасает: переломы запястья и позвоночника, травмы шеи, хронические повреждения голеностопного сустава и те же самые сотрясения мозга.

7. Серфинг

О серфинге тоже непривычно думать как о чем-то опасном, а таким его в итоге делают далеко не гипотетические встречи с подплывшим к океанскому берегу залетными акулами.

Серферы — настоящие романтики, наслаждающиеся волнами, солнцем и ветром. Они носятся по воде на огромной скорости и рискуют сломать себе шею, не справившись с волной или наткнувшись на риф. Причем, чем выше мастерство спортсмена, тем опаснее его положение, так как он выбирает самые сложные и рискованные трюки.

6. Баскетбол

Баскетбол, называемый его поклонниками «лучшей игрой с мячом», достаточно массовый вид спорта, но при этом — абсолютный рекордсмен по травмам. Согласно исследованию американских статистиков, ежегодно занятия баскетболом приводят к почти полумиллиону повреждений!

Именно баскетбол приносит наибольшее количество повреждений и взрослым спортсменам, находящимся в возрасте от 20 до 30 лет. Ну а рывки на паркете в разные стороны несут такие «приятные» вещи, как повреждения колена и — особенно — разрывы ахиллова сухожилия. Последнее ведет к тому, что человек уже не может восстановить прежние скорость и резкость.

5. Регби

Регби — один из самых сложных видов спорта, известных человеку, а уровень опасности в нем находится на безумном уровне, сравнимом только с храбростью людей, занимающихся этой игрой.

Регбисты выходят на поле без какой-либо защиты за исключением шлемов, которые используют не все игроки. Во время матча спортсмены постоянно бьют друг друга, а еще в процессе борьбы наступают друг другу на ноги жесткими шипами. В регби нет места подлости и не так много именно грубости, но это все равно ничего не меняет — игра опасна для организма спортсменов на протяжении всех 90 минут каждого матча и способна привести к абсолютно любым травмам.

4. Американский футбол

К американскому футболу в нашей стране отношение часто несколько пренебрежительное. Мол, что это за спорт, где на 20 секунд игрового процесса идет минута паузы, а спортсмены экипированы, словно они средневековые рыцари. И, конечно, сравнивают этот спорт с благородным регби, где при примерно той же сути нет пауз и защиты.

Вот только важно понимать, что сила ударов в американском футболе превосходит регбийную во много раз, а потому без защиты спортсмены просто отправляли бы друг друга на тот свет пачками.

Но и без того американский футбол нередко приводит к трагическим последствиям. Карьера игрока Национальной футбольной лиги в среднем длится жалкие четыре сезона, за которые тот успевает в лучшем случае приобрести хронические проблемы со здоровьем, а в худшем нуждается еще и в психологической помощи.

3. Авто- и мотоспорт

Гонки всегда были одним из самых опасных видов спорта. Ежегодно на треках гибнут десятки спортсменов, хотя к нашему времени безопасность шагнула очень далеко вперед.

Кому пожелаешь врезаться в стену на скорости в 200 км/ч с риском, что автомобиль загорится? В этом случае, как правило, не спасает и защитный костюм. Можно вспомнить пример Ники Лауды, который героически вернулся в «Формулу-1», но все равно до конца жизни мучился с последствиями аварии, когда горел заживо.

А у мотогонщиков авария на полном ходу и вовсе приводит к свободному полету с возможностью угодить под колеса продолжающих соревнования.

2. Бокс

После случаев последнего времени, самым громким из которых стала смерть российского бойца Максима Дадашева, скончавшегося в больнице в США через четыре дня после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, приведшего к операции из-за отека мозга, об опасности бокса заговорили особенно громко.

Но факт в том, что боксеры умирали всегда. И будут продолжать умирать. Если ты всю жизнь получаешь удары по голове, то это сказывается на здоровье обязательно. Правда, не всегда нужен накопительный эффект — иногда все может кончиться печально и от одного, даже случайного попадания.

1. Альпинизм

Вы вряд ли ожидали, что на вершине нашего рейтинга окажется этот вид спорта, но альпинизм остается самым опасным спортом, которым занимаются люди. Покорение гор — страсть, но вместе с тем и ужасно опасное дело.

Ежегодно только на Эвересте гибнут десятки людей, но это только всего лишь одна гора. Для восхождения на вершины необходима отменная подготовка, но даже она не гарантирует и 90% безопасности.

Убить в горах может практически что угодно. Обвал, лавина, неверный шаг... Но самым страшным остается кислородное голодание, неизбежное на большой высоте и пагубно влияющее на организм человека.