Новый вингер в Петербурге: «Зенит» купил игрока «Барселоны»

После скромных приобретений своих воспитанников Алексея Сутормина и Александра Васютина, а также бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса петербургский «Зенит» провернул очередную сделку, ставшую, пожалуй, самой громкой за все летнее трансферное окно в России. Новичком сине-бело-голубых стал еще один представитель самой большой южноамериканской страны, вингер «Барселоны» Малком.
«Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Мы приветствуем Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!» — говорится на официальном сайте петербуржцев, где пресс-служба клуба также опубликовала два объемных материала, посвященного бразильскому полузащитнику.
Со своими теперь уже бывшими одноклубниками 22-летний бразилец попрощался еще 31 июля. На следующий же день «Барселона», опубликовав отчет об очередном тренировочном занятии, обратила внимание на то, что Малком в составе каталонцев уже отсутствует, объяснив это тем, что «игрок решает вопросы относительно будущего своей карьеры».
1 августа же молодой вингер отправился в Санкт-Петербург, где обсудил с «Зенитом» условия личного контракта, а также подготовился к прохождению медицинского обследования. Вместе с Малкомом в городе на Неве был замечен и спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Сам футболист, к слову, в своем Instagram Stories выложил видеозапись, на которой отчетливо видна одна из улиц Санкт-Петербурга.
Интересно, что еще до официального объявления о трансфере в магазине петербуржцев появился макет с футболкой Малкома, на которой был отображен восьмой игровой номер.
Об условиях перехода официально не сообщается. Однако, как сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в клубе, общая стоимость трансфера составит почти €50 млн. Отмечается, что петербуржцы заплатили «Барселоне» за Малкома почти €40 млн, а еще чуть более €10 млн будет выплачено агентам и самому игроку за подписание договора. Кроме того, по информации известного французского журналиста Мохамеда Бухафси, «Зенит» даст сине-гранатовым €5 млн в качестве бонусов, которые прописаны в контракте, который, к слову, рассчитан на пять лет.
Что касается зарплаты, то, как утверждают источники, Малком будет получать в главном клубе Петербурга €6,5 млн за сезон.
При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя интерес к бразильскому вингеру еще до его официального подписания, заявил, что «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита».
«В этом смысле перекосов не будет», — приводит слова Медведева «Фонтанка».
Интересно, что именно «Зенит» являлся главным претендентом на Малкома, однако трансферу бразильца в Россию могли помешать в Европе. Так, молодым вингером активно интересовался английский «Эвертон» и даже пытался перехватить игрока в свой стан. Однако Малком лично отказал «ирискам» в связи с тем, что уже договорился о переходе в «Зенит». Причем, как сообщает Sport.es, предложение питербуржцем оказалось более выгодным с финансовой точки зрения, чем условия «Эвертона». Положили глаз на Малкома и во Франции. По данным итальянского журналиста Даниэле Лонго, в услугах бразильца был заинтересован «ПСЖ». В частности, спортивный директор парижан Леонардо связался с «Барселоной» о сделке, однако в руководстве каталонцев сообщили о достижении соглашения с «Зенитом».
Малком является воспитанником одного из самых успешных клубов Бразилии «Коринтианса». Проведя за основной состав «мушкетеров» два сезона, он перешел во французский «Бордо», за который выступал в период с 2016 по 2018 год. За это время бразилец провел 96 матчей, забил 23 мяча и отметился 16-ю результативными передачами.
Летом 2018 года активный интерес к вингеру проявляла итальянская «Рома». Малком даже договорился с римлянами о переходе, однако всего через сутки после этого перебрался в «Барселону», которая заплатила «Бордо» €41 млн. В прошедшем сезоне бразилец сыграл в 24 встречах, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. В составе каталонцев Малком также стал чемпионом Испании и выиграл Кубок страны.