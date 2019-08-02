Новый вингер в Петербурге: «Зенит» купил игрока «Барселоны»

После скромных приобретений своих воспитанников Алексея Сутормина и Александра Васютина, а также бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса петербургский «Зенит» провернул очередную сделку, ставшую, пожалуй, самой громкой за все летнее трансферное окно в России. Новичком сине-бело-голубых стал еще один представитель самой большой южноамериканской страны, вингер «Барселоны» Малком.

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«Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Мы приветствуем Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!» — говорится на официальном сайте петербуржцев, где пресс-служба клуба также опубликовала два объемных материала, посвященного бразильскому полузащитнику.

Малком — в «Зените»!



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Все подробности: https://t.co/eUVjBLAPux#ДавайМалком pic.twitter.com/bh56ZJ74LO — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 2, 2019

Со своими теперь уже бывшими одноклубниками 22-летний бразилец попрощался еще 31 июля. На следующий же день «Барселона», опубликовав отчет об очередном тренировочном занятии, обратила внимание на то, что Малком в составе каталонцев уже отсутствует, объяснив это тем, что «игрок решает вопросы относительно будущего своей карьеры».

Entrenamiento de los jugadores disponibles en el campo Tito Vilanova. Malcom no se entrena con permiso del club para resolver su futuro



Tambiйn entrenan Iсaki Peсa, M. Wague, Guillem, Monchu, Collado, Riqui Puig y C. Pйrez del @FCBarcelonaB pic.twitter.com/NhaiArWZ4t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2019

1 августа же молодой вингер отправился в Санкт-Петербург, где обсудил с «Зенитом» условия личного контракта, а также подготовился к прохождению медицинского обследования. Вместе с Малкомом в городе на Неве был замечен и спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Сам футболист, к слову, в своем Instagram Stories выложил видеозапись, на которой отчетливо видна одна из улиц Санкт-Петербурга.

Новичок «Зенита» Малком в Санкт-Петербурге

Интересно, что еще до официального объявления о трансфере в магазине петербуржцев появился макет с футболкой Малкома, на которой был отображен восьмой игровой номер.

Об условиях перехода официально не сообщается. Однако, как сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в клубе, общая стоимость трансфера составит почти €50 млн. Отмечается, что петербуржцы заплатили «Барселоне» за Малкома почти €40 млн, а еще чуть более €10 млн будет выплачено агентам и самому игроку за подписание договора. Кроме того, по информации известного французского журналиста Мохамеда Бухафси, «Зенит» даст сине-гранатовым €5 млн в качестве бонусов, которые прописаны в контракте, который, к слову, рассчитан на пять лет.

Что касается зарплаты, то, как утверждают источники, Малком будет получать в главном клубе Петербурга €6,5 млн за сезон.

При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя интерес к бразильскому вингеру еще до его официального подписания, заявил, что «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита».

«В этом смысле перекосов не будет», — приводит слова Медведева «Фонтанка».

Интересно, что именно «Зенит» являлся главным претендентом на Малкома, однако трансферу бразильца в Россию могли помешать в Европе. Так, молодым вингером активно интересовался английский «Эвертон» и даже пытался перехватить игрока в свой стан. Однако Малком лично отказал «ирискам» в связи с тем, что уже договорился о переходе в «Зенит». Причем, как сообщает Sport.es, предложение питербуржцем оказалось более выгодным с финансовой точки зрения, чем условия «Эвертона». Положили глаз на Малкома и во Франции. По данным итальянского журналиста Даниэле Лонго, в услугах бразильца был заинтересован «ПСЖ». В частности, спортивный директор парижан Леонардо связался с «Барселоной» о сделке, однако в руководстве каталонцев сообщили о достижении соглашения с «Зенитом».

Малком является воспитанником одного из самых успешных клубов Бразилии «Коринтианса». Проведя за основной состав «мушкетеров» два сезона, он перешел во французский «Бордо», за который выступал в период с 2016 по 2018 год. За это время бразилец провел 96 матчей, забил 23 мяча и отметился 16-ю результативными передачами.

Летом 2018 года активный интерес к вингеру проявляла итальянская «Рома». Малком даже договорился с римлянами о переходе, однако всего через сутки после этого перебрался в «Барселону», которая заплатила «Бордо» €41 млн. В прошедшем сезоне бразилец сыграл в 24 встречах, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. В составе каталонцев Малком также стал чемпионом Испании и выиграл Кубок страны.