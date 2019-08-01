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Политика и бизнес: где работают бывшие хоккеисты

Овечкин высказался о завершении карьеры через два года

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что может завершить карьеру через два года. Кроме того, трехкратный чемпион мира не исключил, что после ухода из хоккея поступит на госслужбу. «Газета.Ru» вспоминает, чем известные хоккеисты занимались после завершения выступлений.

Один из самых популярных российских хоккеистов Александр Овечкин может завершить профессиональную карьеру через два года. Контракт россиянина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» истекает по окончании сезона-2020/21, после чего, как признался Овечкин, он может задуматься об уходе из спорта.

«У меня еще два года контракта. В следующем году, возможно, будет локаут (временная остановка работы лиги с прекращением выплаты зарплаты игрокам — «Газета.Ru»), поэтому посмотрим, где буду играть»,

— сказал хоккеист на пресс-конференции.

33-летний капитан «Вашингтона» также пояснил, что решение о завершении карьеры будет принимать исходя из того, в каком физическом состоянии будет находиться на тот момент. По словам форварда, в дальнейшем он хочет больше времени уделять семье. Напомним, что в прошедшем сезоне Овечкин провел 62 матча, включая выступления в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, а также игры чемпионата мира — 2019.

«Все будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально», — отметил Овечкин.

Касаемо возможных планов после завершения карьеры, хоккеист не исключает, что свяжет свою жизнь с госслужбой. В частности, трехкратный чемпион мира не стал отрицать, что смог бы рассмотреть вариант работы в Минспорта России, действующим главой которого является Павел Колобков.

«Возглавлю ли я Министерство спорта России? Давайте посмотрим, потом будет все видно»,

— отметил хоккеист.

Овечкин играет на профессиональном уровне с 2005 года, а начинал карьеру в московском «Динамо». Наибольшую известность форвард получил благодаря выступлениям в НХЛ, где его задрафтовал «Вашингтон». Год назад россиянин помог своей команде добиться победы в Кубке Стэнли. В составе «столичных» он по восемь раз попадал в первую сборную всех звезд лиги и брал трофей лучшему снайперу чемпионата в сезоне. В свитере сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира.

Интересно, что в обновленном рейтинге Forbes Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых российских знаменитостей.

Согласно оценкам журнала, доход хоккеиста за год составил $14,5 млн. При этом большую часть его дохода составляет именно зарплата по контракту с «Кэпиталз».

Если Овечкин решит после завершения карьеры вернуться в Россию из Соединенных Штатов, где проживает последние десять лет, начав политическую карьеру, то последует примеру многих известных в прошлом хоккеистов. Так, прославленный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов стал видным государственным деятелем. Двукратный олимпийский чемпион сейчас является депутатом Госдумы, а до этого занимал различные посты, связанные с деятельностью в спортивной сфере.

Такой же путь выбрал и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк. После завершения карьеры он был избран депутатом Государственной думы, а также возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

С 2006 года трехкратный олимпийский чемпион занимает пост президента Федерации хоккея России.

Однако есть и примеры, когда хоккеисты после завершения карьеры начинали заниматься бизнесом и агентской деятельностью. «Профессор» отечественного хоккея Игорь Ларионов ушел из хоккея в 44 года, после чего стал известным скаутом и агентом в США. И это, по его словам, приносит ему удовольствие.

Бывали и случаи, что судьба спортсменов вне катка складывалась печально. Советский хоккеист Александр Альметов, несмотря на золото Олимпийских игр и четырех чемпионатов мира, рано завершил карьеру — всего в 27 лет.

Альметов пытался улететь на ПМЖ в Штаты, однако уже спустя год вернулся. А в СССР позднее стал землекопом на Ваганьковском кладбище.

Туда хоккеиста устраивал другой олимпийский чемпион Генрих Сидоренков.

Еще один интересный случай произошел с обладателем золота Игр-1992 в Альбервиле и бывшим капитаном сборной России Виталием Прохоровым. Долгое время форвард выступал в столичном «Спартаке», а на драфте был выбран клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз». За океаном карьера у Прохорова не пошла, после чего он вернулся в «Спартак». По окончании карьеры хоккеист занялся бизнесом, однако в один момент принял решение добровольно уйти в монастырь.

На Валааме экс-спортсмен провел два года, где, по его словам, переосмыслил свою жизнь.

Монахом Прохорову стать не удалось, и он вернулся в спорт, возглавив юношескую сборную России.