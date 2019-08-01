Политика и бизнес: где работают бывшие хоккеисты

Один из самых популярных российских хоккеистов Александр Овечкин может завершить профессиональную карьеру через два года. Контракт россиянина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» истекает по окончании сезона-2020/21, после чего, как признался Овечкин, он может задуматься об уходе из спорта.

«У меня еще два года контракта. В следующем году, возможно, будет локаут (временная остановка работы лиги с прекращением выплаты зарплаты игрокам — «Газета.Ru»), поэтому посмотрим, где буду играть»,

— сказал хоккеист на пресс-конференции.

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33-летний капитан «Вашингтона» также пояснил, что решение о завершении карьеры будет принимать исходя из того, в каком физическом состоянии будет находиться на тот момент. По словам форварда, в дальнейшем он хочет больше времени уделять семье. Напомним, что в прошедшем сезоне Овечкин провел 62 матча, включая выступления в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, а также игры чемпионата мира — 2019.

«Все будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально», — отметил Овечкин.

Касаемо возможных планов после завершения карьеры, хоккеист не исключает, что свяжет свою жизнь с госслужбой. В частности, трехкратный чемпион мира не стал отрицать, что смог бы рассмотреть вариант работы в Минспорта России, действующим главой которого является Павел Колобков.

«Возглавлю ли я Министерство спорта России? Давайте посмотрим, потом будет все видно»,

— отметил хоккеист.

Овечкин играет на профессиональном уровне с 2005 года, а начинал карьеру в московском «Динамо». Наибольшую известность форвард получил благодаря выступлениям в НХЛ, где его задрафтовал «Вашингтон». Год назад россиянин помог своей команде добиться победы в Кубке Стэнли. В составе «столичных» он по восемь раз попадал в первую сборную всех звезд лиги и брал трофей лучшему снайперу чемпионата в сезоне. В свитере сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира.

Интересно, что в обновленном рейтинге Forbes Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых российских знаменитостей.

Согласно оценкам журнала, доход хоккеиста за год составил $14,5 млн. При этом большую часть его дохода составляет именно зарплата по контракту с «Кэпиталз».

Если Овечкин решит после завершения карьеры вернуться в Россию из Соединенных Штатов, где проживает последние десять лет, начав политическую карьеру, то последует примеру многих известных в прошлом хоккеистов. Так, прославленный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов стал видным государственным деятелем. Двукратный олимпийский чемпион сейчас является депутатом Госдумы, а до этого занимал различные посты, связанные с деятельностью в спортивной сфере.

Такой же путь выбрал и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк. После завершения карьеры он был избран депутатом Государственной думы, а также возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

С 2006 года трехкратный олимпийский чемпион занимает пост президента Федерации хоккея России.

Однако есть и примеры, когда хоккеисты после завершения карьеры начинали заниматься бизнесом и агентской деятельностью. «Профессор» отечественного хоккея Игорь Ларионов ушел из хоккея в 44 года, после чего стал известным скаутом и агентом в США. И это, по его словам, приносит ему удовольствие.

Бывали и случаи, что судьба спортсменов вне катка складывалась печально. Советский хоккеист Александр Альметов, несмотря на золото Олимпийских игр и четырех чемпионатов мира, рано завершил карьеру — всего в 27 лет.

Альметов пытался улететь на ПМЖ в Штаты, однако уже спустя год вернулся. А в СССР позднее стал землекопом на Ваганьковском кладбище.

Туда хоккеиста устраивал другой олимпийский чемпион Генрих Сидоренков.

Еще один интересный случай произошел с обладателем золота Игр-1992 в Альбервиле и бывшим капитаном сборной России Виталием Прохоровым. Долгое время форвард выступал в столичном «Спартаке», а на драфте был выбран клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз». За океаном карьера у Прохорова не пошла, после чего он вернулся в «Спартак». По окончании карьеры хоккеист занялся бизнесом, однако в один момент принял решение добровольно уйти в монастырь.

На Валааме экс-спортсмен провел два года, где, по его словам, переосмыслил свою жизнь.

Монахом Прохорову стать не удалось, и он вернулся в спорт, возглавив юношескую сборную России.