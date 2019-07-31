Развал чемпионского состава: Адриано сбежал из «Спартака»

После ухода одного из лучших полузащитников Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству и точности передач Фернандо московский «Спартак» покинул еще один бразилец. 30 июля стало известно, что красно-белые расстались со своим звездным нападающим Луисом Адриано. Свою карьеру 32-летний форвард продолжит в одном из самых успешных клубов Бразилии и по совместительству самой титулованной команде страны «Палмейрасе». О трансфере Адриано сообщила пресс-служба зелено-белых.

Um aquecimento do que estб por vir: lances e gols do Luiz Adriano! Confere aн



Inscreva-se na TV Palmeiras/FAM https://t.co/OMwkvqQP8p#AvantiPalestra pic.twitter.com/OhunfEL2PZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2019

Условия сделки не разглашаются, однако, как утверждает ESPN, бразилец перешел в «Палмейрас» бесплатно — на правах свободного агента. Таким образом, Адриано разорвал контракт со «Спартаком», который был рассчитан до июля 2020 года.

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Примечательно, что сами красно-белые об уходе своего звездного форварда до сих пор не объявили — игрок до сих пор находится в списке команды на официальном сайте москвичей, а также считается заявленным за «Спартак» на сайте РПЛ. Вероятно, данный технический вопрос является делом времени, а пресс-служба клуба лишь готовит прощальное письмо с соответствующим видеосопровождением, как это было с другими футболистами, покинувшими «народную» команду этим летом.

Отмечается, что Адриано подписал с действующим чемпионом Бразилии четырехлетний контракт. Сам форвард уже успел обратиться к болельщикам «Палмейраса», поблагодарив их за слова поддержки.

«Фанаты «Палмейраса», спасибо за все сообщения и теплый прием. Я очень рад, что смог прийти к согласию с таким великим клубом. Мне близки цели, которые ставит перед собой «Палмейрас». Я прихожу сюда, чтобы показать максимум своих возможностей, а также завоевывать новые трофеи», — приводит слова Адриано пресс-служба зелено-белых.

Fala, Luiz Adriano!

Jб tem recado do novo reforзo do Verdгo para a #FamнliaPalmeiras! #AvantiPalestra pic.twitter.com/DY3PZCikdi — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2019

При этом бразилец еще выступил в адрес фанатов красно-белых, как это сделал, например, тот же ушедший в в китайский «Бейцзин Гоань» Фернандо, опубликовавший трогательную видеозапись, на которой он вместе со своей супругой назвал «Спартак» своей семьей и выразил сожаление с тем, что ему и клубу пришлось расстаться. Примечателен трансфер Адриано еще и тем, что еще перед началом сезона он ставил перед собой задачу не только побороться вместе с командой за титулы, но и стать лучшим бомбардиром первенства.

«В моих личных планах на следующий сезон — стать лучшим бомбардиром чемпионата, а что касается командных — выиграть как можно больше матчей. Выходить на поле и всегда выкладываться на максимум», — приводит слова Адриано пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне бразилец уже успел отличиться. В его активе остался один мяч, забитый в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова», когда он реализовал пенальти. И, как оказалось, последний.

Разговоры о возможном уходе Адриано начались еще по ходу прошлого сезона, однако до конкретных переговоров дело так и не дошло. Известно, что на нападающего этим летом всерьез интересовался еще один бразильский клуб — «Фламенго». По данным интернет-портала Goal, руководство команды из Рио-де-Жанейро даже предлагало «Спартаку» небольшую сумму компенсации, однако стороны не смогли договориться о личном контракте с футболистом. В Москве Адриано зарабатывал около €4 млн в год, но во «Фламенго» оказались не готовы умерить финансовые аппетиты нападающего.

Луис Адриано покидает Европу



Мы говорим ему obrigado и вспоминаем лучшие голы за "Шахтер" и "Спартак". Boa sorte!@LuizAdriano_9 | @Palmeiras | @fcsm_official | @FCShakhtar pic.twitter.com/zOAJvE9DHb — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 30, 2019

В Бразилии 32-летнему форварду скучать не придется. Вместе с ним в крупнейшую страну Южной Америки отправится и его спутница из России Екатерина Дорожко, с которой Адриано начал свои отношения около года назад.

«Отвечаю всем и сразу — мы улетаем вместе. Хватит писать мне о том, что наша сказка закончилась. У нас все только начинается!» — написала Дорожко у себя в Instagram Stories.

Не окажется скучно и «Спартаку». Правда, москвичам до веселья на данный момент далеко. С уходом Адриано красно-белые не только лишились очередного игрока из чемпионского состава (ранее этим летом клуб покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Зе Луиш и Сальваторе Боккетти, которые привели команду к долгожданному титулу), но и важное атакующее звено.

Теперь в заявке команды Олега Кононова на сезон в линии нападения осталось в общей сложности девять игроков, из которых только двое заиграны за основу — Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе. Остальные же — Илья Голятов, Святослав Кожедуб, Сильванус Нимели, Александр Руденко, Идриса Самбу и Тиуб Тиерно наряду с 17-летним воспитанником академии Асланом Муталиевым — с большой долей вероятности дальше «Спартака-2» не продвинутся. С кем Кононов намерен решать задачи на этот сезон — неясно. На данный момент «Спартак» располагается лишь на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, одержав одну победу в трех матчах, попутно сыграв вничью и потерпев одно поражение.

С другой стороны клуб сделал очевидный шаг после расставания с Зе Луишем. Ранее, когда за «Спартак» еще выступал Квинси Промес, связка нидерландского вингера вместе с Зе Луишем и Луисом Адриано считалась одной из самых лучших в России. С уходом каждого из игроков коэффициент полезного действия атакующей линии красно-белых стремительно падал.

Особенно это коснулось Адриано, который отлично взаимодействовал в паре с Зе Луишем, однако с уходом кабовердинца в «Порту» 32-летний бразилец осознал, что больше «Спартаку» он пользы принести не сможет. С его уходом упростилась задача и для новичка москвичей Эсекьеля Понсе.

Оба игрока являются ярко выраженными центральными форвардами, однако из-за этого появиться на поле вместе не могли. Кононов решил данный вопрос оригинально, но нерационально, просто сместив аргентинского нападающего на фланг, откуда от него толку чуть. Теперь же Понсе займет свою привычную позицию.

Вместе с этим выглядят совершенно безоружными атакующие фланги «Спартака». В распоряжении Кононова имеется Георгий Мелкадзе и Александр Ташаев, однако ни тот, ни другой закрепиться в основе по-прежнему не могут. Не удалось это и Александру Ломовицкому, в конечном итоге подписавшего арендное соглашение с тульским «Арсеналом». Сейчас же ярко выраженными вингерами «Спартака» являются Зелимхан Бакаев и приобретенный этим летом у «Ростова» Резиуан Мирзов. Насколько они подходят для выполнения серьезных задач — сказать сложно. Однако данные кандидатуры вызывают на данный момент только сомнения, как и вся команда в целом.

В связи с этим руководство красно-белых намеренно работать не только с трансферами на выход, но и делать приобретения. Одними из самых вероятных, по информации ряда СМИ, являются аренда с правом обязательного выкупа немецкого нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, а также покупка форварда «Норрчепинга» Йордана Ларссона, сына известного экс-игрока «Барселоны» Хенрика Ларссона. Они же рассматриваются именно на позиции фланговых нападающих.

Однако трансферная кампания «Спартака» не рассматривалась бы с позиции скептицизма, если бы была проведена еще в июне. Получается, что команда Олега Кононова провела полноценный сбор во время летнего межсезонья с одним коллективом, а входит в сезон с другим. Так, стан красно-белых уже покинули восемь игроков. Сейчас «Спартак» сделал то, что должен был сделать еще в сезоне-2017/18, когда командой руководил Массимо Каррера. Каким образом Кононов будет встраивать в свою игровую модель — если таковая вообще имеется — новичков, которых еще следует подписать официально, неизвестно. При этом у «Спартака» на очереди не только ряд сложнейших матчей в РПЛ — против «Динамо», ЦСКА и «Зенита», — но и старт в квалификационном раунде Лиги Европы. Кадровые проблемы красно-белых не позволяют быть и близко уверенными в том, что команда сумеет справиться со скромным швейцарским «Туном».