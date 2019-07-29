«Ему лучше не выпендриваться»: зачем СБР давит на Логинова

Отношения Александра Логинова с руководством Союза биатлонистов России (СБР) начинают накаляться. Перед новым сезоном один из лучших биатлонистов страны и четырехкратный чемпион Европы по-прежнему отказывается подписать контракт с национальной федерацией, что, начиная с нового сезона, является обязательным.

О нежелании Логинова соглашаться с условиями, которые выдвинул СБР, ряд СМИ сообщал еще в начале июня, однако с того момента переговоры так и не сдвинулись с места.

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С комментарием относительно данной проблемы выступил новый руководитель тренерского совета СБР Евгений Редькин, который в конце июня 2019 года сменил на данном посту Максима Кугаевского. В своем обращении функционер поставил Логинову ультиматум, заявив, что в случае неподписания соглашения биатлонист рискует быть недопущенным до любых соревнований в составе российской команды.

«Есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще.

Логинов — молодец, но не стоит думать, что он такой один. У нас есть много людей, которые в ближайшие годы могут стать такими же сильными. Поэтому Логинову лучше не выпендриваться. Я понимаю, что есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте», — приводит слова Редькина «Спорт-Экспресс».

Сам Логинов ситуацию с подписанием контракта с СБР никак не комментирует. О том, какие условия выдвинуло ему руководство ведомства, также неизвестно.

Однако очевидно, что сам биатлонист рассчитывает на увеличение гонорара в соответствии с результатами, показанными им в прошлом сезоне, по итогам которого он занял второе место в личном зачете Кубка мира, уступив только звездному норвежцу Йоханнесу Бё, а также завоевал два золота, три серебра и пять бронзовых наград, став лучшим среди россиян.

Кроме того, известно, что в условиях контракта может быть прописан комплект спортивного инвентаря и экипировки, которую выбирает именно СБР, с чем, возможно, также не согласен Логинов.

Ясность в конфликт интересов внес личный тренер спортсмена Александр Касперович, посетовавший на юридические неточности в тексте контракта, предложенного Союзом биатлонистов России.

Также специалист упрекнул Редькина в некорректном поведении по отношению к Логинову.

«Нельзя бросать такие вещи в медийное поле. Как бы эти высказывания не обернулись бумерангом в обратную сторону. Все, кто знают Логинова, прекрасно понимают: Саша никогда не ставил финансы на первый план.

Вопрос разрешится. Не надо только раздувать из этого какую-то трагедию! Надо с Александром поговорить, выслушать. Может, он чего-то не понимает», — цитирует Касперовича «Спорт день за днем».

Также личный тренер Логинова отметил, что не стоит обращать много внимания на тот факт, что его подопечный остался единственным из биатлонистов сборной, кто до сих пор не подписал соглашение с СБР.

«На него очень сложно влиять. Александр — взрослый и самостоятельный человек. Вы хотите, чтобы был стадный инстинкт: если все подписали контракт, то и он должен?» — вопросил Касперович.

Президент Союза Владимир Драчев ранее вскользь прокомментировал ситуацию 27-летнего спортсмена, заявив, что неоднократно общался с Александром лично, но прийти к консенсусу сторонам так и не удалось.

«Мы работаем над этим вопросом. Есть определенные нюансы, на которые Логинов обратил внимание, их еще нужно обсудить. Но в целом понимание у нас есть. Мы много раз встречались: и с ним, и с командой в целом»,

— говорил глава СБР.

Примечательно, что проблема с подписанием соглашения возникла не только с Логиновым, но и с другим именитым российским биатлонистом Евгением Гараничевым, который стал по итогам прошлого сезона в Кубке мира лучшим отечественным спортсменом после Александра.

Гараничев на протяжении месяца отказывался идти на условия, выдвинутые СБР, однако в конечном итоге свою подпись биатлонист в договоре все-таки поставил. Причем, как утверждал тренер команды Тюменской области, за которую выступает Гараничев, Максим Кугаевский, проблема заключалась лишь в том, что биатлонист попросту не видел текста договора, который ему предлагался.

До начала следующего сезона есть еще много времени. Кубок мира стартует только в декабре, а Логинов пока что участвует в соревнованиях по летнему биатлону. Потому беспокоиться о том, что стороны все-таки пожмут по рукам, вряд ли нужно. Вопрос заключается только в том, кто пойдет на уступки.

Учитывая статус Логинова как лучшего и самого стабильного биатлониста страны на сегодняшний день, можно прийти к выводу, что это придется сделать именно Союзу биатлонистов России.

С похожим мнением выступил и экс-глава СБР, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его словам, новому руководителю тренерского совета нет смысла ставить Логинову ультиматум, ведь это может привести к печальным последствиям.

«Редькин грозит не пустить Логинова на соревнования? Но с кем в таком случае мы будем выступать? Или Редькин сам побежит с большим животом?

Я на стороне Логинова. На его месте тоже не стал бы ничего подписывать. Он лучший спортсмен и имеет право диктовать свои условия», — приводит слова Тихонова RT.