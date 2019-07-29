Справка об инфекции: почему тело Дадашева не везут в Россию

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США почти неделю назад, 23 июля, однако тело до сих пор не было доставлено на родину. Ранее сообщалось, что его должны были транспортировать в Санкт-Петербург во вторник, 30 июля, однако рейс пришлось отложить.

«Тело будет отправлено в Россию в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами»,

— заявил представитель Федерации бокса России в комментарии ТАСС.

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Что же за трудности могли возникнуть при оформлении разрешения на перевозку? По информации портала kp.ru, вдова погибшего Елизавета Апушкина, которая экстренно вылетела в США и провела рядом со спортсменом его последние минуты, еще не собрала всех необходимых документов для транспортировки.

В частности, не хватает письменного подтверждения того, что в трупе не обнаружено опасной инфекции.

Об этом заявил бывший наставник Дадашева Руслан Дотдаев.

«Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому справку получим сегодня, в понедельник (29 июля. — «Газета.Ru»)», — заверил тренер.

Также Дотдаев назвал примерный день похорон боксера.

«Это произойдет в четверг или пятницу, то есть 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься, станет известно позже», — отметил специалист, еще раз подчеркнув, что большой задержки с перевозкой тела не предвидится.

Напомним, Дадашев скончался из-за тяжелой травмы, полученной в бою за звание обязательного претендента на титульный поединок под эгидой Международной боксерской федерации (IBF).

Россиянин продержался 11 раундов из 12-ти, получив за это время более 300 (!) ударов от своего соперника — представителя Пуэрто-Рико Субриэля Матиаса.

В конце концов, Дадашев практически перестал реагировать на атаки оппонента, что изрядно насторожило его тренера Бадди Макгирта. После минуты жарких уговоров американский специалист объявил о досрочной сдаче, несмотря на вялые возражения своего подопечного, который качал головой.

Однако даже это спасительное решение было принято слишком поздно.

По дороге в раздевалку Дадашев дважды опускался на пол, несмотря на помощь двух сопровождающих, а затем его начало тошнить.

Тогда боксера положили на носилки и экстренно доставили в больницу, где обнаружился отек мозга. Спортсмен перенес хирургическое вмешательство и был погружен в медикаментозную кому, однако его сердце не выдержало высоких нагрузок и спустя три дня перестало биться.

Один из бывших наставников россиянина Олег Соколов позже вспоминал, что в юном возрасте Максим перенес вирусный менингит (воспаление оболочки мозга) и чуть не скончался в больнице. По словам тренера, уже тогда он советовал Дадашеву завершить спортивную карьеру, однако тот не послушался.

Специалист сделал вывод, что уйти из бокса спортсмену якобы помешали люди из его близкого окружения, которые рассчитывали получить выгоду от его успехов на ринге.

Информацию о болезни Дадашева подтверждал и бывший боксер Денис Гольцов, который вместе с погибшим входил в состав сборной Санкт-Петербурга.

«У Макса был перерыв — после победного чемпионата России 2007 года.

Возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Его откачали, но пропускать удары было нельзя уже.

Об этом знали только близкие», — цитирует Гольцова Sports.ru.

Однако вдова Дадашева отрицает сведения о якобы имевшемся недуге у спортсмена.

«У него никогда не было менингита!!! Не верьте СМИ!» — написала Апушкина в комментариях к свежему посту в инстаграме спортсмена, который сейчас находится под ее контролем.

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В данный момент подписчики пытаются убедить женщину опубликовать отдельную запись на эту тему, так что, возможно, в ближайшее время появится больше сведений по этому поводу.

Пока же Апушкина сообщила, что считает главным виновником гибели ее мужа рефери поединка — Кенни Шевалье.

По мнению женщины, он не остановил бой вовремя, хотя видел обоих боксеров с близкого расстояния и должен был понять, что с Дадашевым творится что-то неладное.

«Сами спортсмены никогда не сдаются: они привыкли к боли, и их воля намного сильнее человеческих возможностей! Макс никогда не сдался бы — это его мечта, его жизнь... Именно поэтому в ринге есть рефери!» — написала Апушкина в отдельном посте.

Вдова подчеркнула, что Шевалье даже не пытался подойти к Дадашеву и узнать, как тот себя чувствует, а также не просил врача провести срочный осмотр боксера во время перерыва, несмотря на большое количество пропущенных ударов.

«Если бы тренер не остановил бой, рефери вызвал бы его и на 12-й раунд! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге!» — завершила свое обращение Апушкина.

Желание судиться с организаторами поединка ранее высказывал и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Правда, функционер, в отличие от Апушкиной, допускает возможность того, что Дадашев все же испытывал некие проблемы со здоровьем, которые медицинская комиссия могла не заметить из-за халатности.

Несмотря на некоторые разногласия, подавать в суд стороны будут совместно.

«Иск еще не подавали. Чтобы его сформировать, нам нужен ответ комиссии Мэриленда по поводу претензий к организации, документы. Мы будем делать это совместно с супругой Дадашева.

Думаю, этот процесс начнется уже после похорон», — цитирует Кремлева РИА «Новости».