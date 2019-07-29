«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых

Алана Мамаева, супруга бывшего полузащитника «Краснодара» и сборной России Павла Мамаева, рассказала, куда пропали заработанные ее мужем деньги.

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Не так давно жена спортсмена выложила на своей страничке в соцсети пост с объявлением о продаже одного из автомобилей семьи Мамаевых — речь шла о черном «Гелендвагене», чья цена составляет в среднем 18 млн рублей. На девушку тут же посыпалось большое количество комментариев, отговаривающих потенциальных покупателей от приобретения машины. Подписчики Аланы были уверены, что полузащитник неоднократно нарушал на ней правила дорожного движения, а штрафы так и остались неоплаченными.

Позже Алана публикацию удалила, а затем прояснила, что решилась продать машину абсолютно не по той причине, о которой рассуждала аудитория у нее на странице. Как сообщает «СтарХит»,

модель пошла на такой шаг из-за плохих отношений со свекром, который, по словам девушки, забрал у Аланы все деньги.

«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин!» — написала Мамаева в «сторис» на своей странице в инстаграме.

Стоит отметить, что, пока супруга пытается найти финансы на обеспечение семьи (у пары растет двое детей), Павел вместе с другим футболистом, форвардом «Зенита» Александром Кокориным с начала июля находятся в исправительной колонии (ИК) №4 Белгородской области.

После перевода спортсменов в ИК прессе стали известны подробности новой жизни опальных игроков. Так, по словам директора колонии, Кокорина и Мамаева поселили рядом. У Александра больная нога, поэтому обоим игрокам нашли место на первом этаже. Если бы они сказали, что не хотят быть вместе и, к примеру, надоели друг другу в изоляторе, то руководство колонии «разбросало бы их по разным отрядам». Но друзья выразили желание поселиться рядом, чтобы «легче входить в эту жизнь».

Также стало известно, что футболисты будут работать в швейном тюремном цеху по восемь часов в день — шесть раз в неделю. За это Кокорин и Мамаев будут получать по 11 280 рублей рублей в месяц.

«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет: «За что им платить 11 200?!» — иронизировал Павел.

Что касается нападающего «Зенита», то Кокорин поведал о своем тюремном рационе, пообещав стараться держать форму.

«Я на воле никогда не ел колбасу, шоколадки. Ну, может, редко... А здесь есть возможность. Но мы стараемся следить за весом», — подчеркнул футболист.

О питании арестантов высказался и директор колонии.

«Особого рациона у игроков нет — будут есть то, что положено осужденным. Шампанское нельзя? Именно, шампанское нельзя. Вообще никакого алкоголя, он здесь совершенно запрещен. Даже квас не позволено пить, потому что там тоже содержится алкоголь. Только минералка, соки и вода», — отметил директор.

Однако, несмотря на невзгоды, Мамаев заявлял, что арестанты не намерены страдать на глазах у всей страны и намерены достойно преодолеть выпавшие на их долю трудности.

«Если кто-то ждет от нас слез и так далее — их не будет. На судах говорили, что мы смеемся, еще что-то… Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась. Как были на свободе всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии... Ту школу, которую здесь прошли, мы бы не смогли получить на свободе. Как для мужчины это был огромный урок»,

— цитировали Мамаева «Вести».

Ранее о пребывании Кокорина и Мамаева в заключении рассказала и журналистка Ольга Скабеева.

По словам телеведущей, в бараке, где содержатся спортсмены, также находятся 22 человека. Сокамерниками спортсменов являются малолетний убийца и несовершеннолетний правонарушитель, виновный в мошенничестве. Спят отбывающие наказание на двухъярусных койках, а постельное белье им меняют раз в неделю.

Напомним, что 13 июня Московский городской суд рассмотрел апелляцию Кокорина и Мамаева. Обвинение брату Александра Кокорина Кириллу тогда переквалифицировали со 116 статьи на 115 (часть 2) УК РФ. Сроки лишения свободы игроков остались без изменений.

Апелляция была их последним шансом на освобождение: в начале мая 2019 года братья Кокорины, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий получили реальные сроки, до последнего заседания они находились в СИЗО.

Напомним, что в октябре прошлого года футболисты в нетрезвом состоянии стали участниками конфликтов с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком. Впоследствии братья Кокорины осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев.