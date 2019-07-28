«Просто зверь»: как Холлоуэй уничтожил легенду UFC

Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля. Бой продлился все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу Холлоуэйю — 29-28, 29-28, 29-28.

Изначально можно было спрогнозировать, что Холлоуэй и Эдгар проведут в клетке положенные 25 минут. Хотя чемпион силен в ударной технике и предпочитает заканчивать намного раньше, но его соперником стал один из лучших и самых опытных борцов в мире.

Фрэнки был чемпионом UFC еще в 2010-м — примерно в то время Холлоуэй только начинал выступать.

Как и предполагалось, оба бойца сделали ставку на свои сильные стороны: Макс изматывал соперника и использовал правый апперкот, которым Эдгара в прошлом году впервые в карьере отправил в нокаут Брайан Ортега, а Фрэнки пытался перевести бой в партер, но столкнулся с колоссальным сопротивлением.

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Казалось, что главной проблемой чемпиона станут именно проходы в ноги от Эдгара, потому что раньше он ни разу не встречался с борцом такого уровня, а его борьба в партере оставляет желать лучшего. Однако к концу первого раунда стало ясно, что геймплан и следование ему Холлоуэй поднял на совершенно новый для себя уровень.

За одну пятиминутку Фрэнки семь раз пытался сбросить соперника на канвас, однако успешной была лишь одна попытка, да и то после которой Макс, отвыкший лежать на земле, сразу поднялся, не получив никакого урона. По этому же сценарию продлились и остальные раунды, а Холлоуэй так ни разу и не позволил Эдгару сделать ничего опасного.

Более того, чемпион отвечал мощнейшими ударами, не только перебив соперника по количеству, но и по точности, на несколько секунд отправив Фрэнки в состояние грогги.

Победа Холлоуэйя была очевидной, но Эдгара больше расстроили оценки. Он не предполагал, что проиграл чемпиону по всем статьям, потому и опустил голову, услышал, что все раунды отходят Максу. После такого девять из десяти бойцов прямо в октагоне объявили бы о завершении карьеры, да еще и в 37 лет. Фрэнки же кратко ответил, что ему нужно обдумать свое будущее, после чего он может поменять весовую категорию.

Эдгару уже давно советуют перейти в легкий вес, а в бою с Холлоуэйем в очередной раз подтвердилось, что по антропометрии Фрэнки совсем не соответствует чемпионским амбициям в этом дивизионе.

Ведь он не только уступает соперникам по росту (168 см), но и оказывается совершенно неконкурентоспособным против длинноруких бойцов вроде Холлоуэйя.

Невзирая на все обстоятельства боя, для Макса поединок стал одним из лучших в карьере. Он дважды бил бывшего короля полулегковесов Жозе Алду, а Эдгар, который должен был стать его самым неудобным соперником, и вовсе оказался разгромлен без единого шанса. В обновленном рейтинге UFC он наверняка серьезно прибавит в позициях, а его доминирование в дивизионе сравнимо с тем, что сейчас делает Джон Джонс.

«Фрэнки Эдгар — мужик. По его лицу видно, что он оставил все силы. Но Макс просто зверь! Лучший чемпион полулегкой весовой категории в истории»,

— написал чемпион тяжелого веса Даниэль Кормье в своем твиттере.

После боя с Максом Фрэнки удалось установить уникальное достижение — общее количество проведенного Эдгаром времени в октагоне в UFC перевалило за семь часов, а это абсолютный рекорд. Однако опыт не всегда решает.

Холлоуэй расчистил весь дивизион на пути к тому, чтобы считаться величайшим в истории. Но на этом его дозор не заканчивается — на титул в конкурентном полулегком весе претендует Александр Волкановски, потерпевший лишь одно поражение в карьере, а также Забит Магомедшарипов. Если Холлоуэй все же встретится с россиянином, то можно гарантировать, что скучно не будет.

Макс хоть и перебил всех ударником с борцами, но с высококлассными бойцами ушу-саньда еще не встречался.

Существует вероятность, что следующий претендент будет определяться именно между Магомедшариповым и Волкановски, если в эту разборку не вмешается еще и Ортега. Забит не знает поражений в UFC и уже прошел нескольких топов, а после победы над Джереми Стивенсоном заявил, что хочет драться с победителем боя Волкановски или Ортегой, чтобы претендовать на пояс. Не исключено, что ближайшее будущее дивизиона будет определено в Москве, где, по слухам, Забит может возглавить номерной турнир в ноябре.

Что касается других важных событий UFC 240 в Эдмонтоне, то в со-главном бою вечера Крис Сайборг впервые вышла в октагон после декласса от Аманды Нуньес, вернувшись на победную тропу благодаря удачному выступлению против молодой звезды UFC Фелиции Спенсер. Бывшая чемпионка женского полулегкого веса не смогла финишировать свою соперницу, но нещадно избивала ее все пять раундов. Теперь Сайборг рассчитывает на реванш с Нуньес.

В еще одном поединке, интересном российскому зрителю, Арман Царукян добыл первую победу в UFC, победив канадца Оливье Обин-Мерсье единогласным решением судей.

Этнический армянин с российским паспортом в апреле стал открытием турнира UFC в Санкт-Петербурге, дав конкурентный бой Ислама Махачеву, взяв бонус вечера. Теперь у легкого дивизиона главной бойцовской лиги мира появился новый российский проспект, которому, однако, до Хабиба Нурмагомедова еще слишком далеко.