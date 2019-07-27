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Остановить чемпиона: Холлоуэй против Эдгара. LIVE

UFC San Antonio. Макс Холлоуэй — Фрэнки Эдгар. ОНЛАЙН

В канадском Эдмонтоне проходит турнир UFC San Antonio. В главном бою вечера за титул чемпиона в полулегком весе сражаются Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Трансляция
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05:15

Открывает главный кард встреча Марк-Андре Баррио и Кшиштофа Йотко. Для канадца это второй бой в UFC, а дебютный, кстати, он проиграл. Йотко же шел на серии из трех поражений, одно из которых закрыл лишь недавно.

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05:10

Фрэнки Эдгар, один из главных ветеранов лиги, вернется сегодня после годового отсутствия. В апреле прошлого года экс-чемпион победил Каба Свонсона, а вот чуть раньше был нокаутирован Брайаном Ортегой. После этого говорили, что карьере Эдгара уже конец. Но сегодня он в Эдмонтоне и дерется за титул.

05:05

Вторым боем-хедлайном карда будет сражение Крис Сайборг и Фелиши Спенсер. Все поединки главного карда сегодняшнего турнира:

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05:00

На UFC San Antonio в канадском Эдмонтоне на Rogers Place за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар.