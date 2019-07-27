Остановить чемпиона: Холлоуэй против Эдгара. LIVE

Открывает главный кард встреча Марк-Андре Баррио и Кшиштофа Йотко. Для канадца это второй бой в UFC, а дебютный, кстати, он проиграл. Йотко же шел на серии из трех поражений, одно из которых закрыл лишь недавно.
Фрэнки Эдгар, один из главных ветеранов лиги, вернется сегодня после годового отсутствия. В апреле прошлого года экс-чемпион победил Каба Свонсона, а вот чуть раньше был нокаутирован Брайаном Ортегой. После этого говорили, что карьере Эдгара уже конец. Но сегодня он в Эдмонтоне и дерется за титул.
Вторым боем-хедлайном карда будет сражение Крис Сайборг и Фелиши Спенсер. Все поединки главного карда сегодняшнего турнира:
На UFC San Antonio в канадском Эдмонтоне на Rogers Place за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар.