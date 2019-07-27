Остановить чемпиона: Холлоуэй против Эдгара. LIVE

Фрэнки Эдгар, один из главных ветеранов лиги, вернется сегодня после годового отсутствия. В апреле прошлого года экс-чемпион победил Каба Свонсона, а вот чуть раньше был нокаутирован Брайаном Ортегой. После этого говорили, что карьере Эдгара уже конец. Но сегодня он в Эдмонтоне и дерется за титул.