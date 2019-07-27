20 млн мало: экс-ученица Тутберидзе просит денег

Российская фигуристка Анастасия Тараканова столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после того, как покинула в апреле в группу Евгения Плющенко и перешла к своему первому тренеру Светлане Пановой. Весной в своем инстаграме спортсменка записала видеообращение, в котором заявила о поиске спонсора на новый сезон.

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Тогда Тараканова объяснила это тем, что ее прежний спонсор остался на старом катке и теперь ей необходимо найти нового. Кроме проблемы денег фигуристка также поделилась с подписчиками тем, что пока не выбрала музыку к новым программам, и попросила своих фанатов помочь.

Спустя несколько месяцев стало ясно, что реальную помощь Анастасия так и не получила. Фигуристка столкнулась с волной критики за свое обращение. Она сама призналась, что за поиск спонсора ее только осуждали.

«Несколько месяцев назад я сняла видеообращение, где рассказала, что ищу спонсора. Думала, что это видео как-то мне поможет в его поиске, но, к моему глубочайшему сожалению, я получила только волну осуждения и критики», — заявила Тараканова.

Она также рассказала, что в России спонсорами в основном становятся родители спортсменов. Ни для кого не секрет, что фигурное катание является очень затратным видом спорта. Анастасия поделилась, что за 12 лет карьеры в нее вложили около 20 млн рублей. При этом теперь родители оказались не в состоянии поддержать Тараканову финансово.

«Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих, по стечению ряда обстоятельств, она очень серьезная, и вложить им еще более трех миллионов, которые нужны мне на новый сезон, не представляется возможным», — добавила фигуристка.

Из-за проблем с финансированием Тараканова не смогла попасть на сборы к Рафаэлю Арутюняну. Для этой поездки необходимо было собрать достаточно большую сумму, однако у семьи фигуристки это не вышло. Именно поэтому Анастасия поставила перед собой цель найти спонсора.

Девушка также отметила, что не понимает, почему у российских болельщиков такие вещи вызывают только негатив.

В сравнение она привела европейцев, которые готовы помогать не только своим фигуристам, но и иностранным. Тараканова заявила, что пока получился только небольшую помощь от девушки не из России, которая единственная откликнулась на просьбу спортсменки.

«Очень надеюсь, что такое положение вещей изменится, и когда людей будут просить о помощи, они перестанут тыкать пальцем в федерацию, правительство и кого-либо еще», — заключила Тараканова.

Стоит отметить, что Тараканова не первый раз оказывается в центре скандалов. В активе фигуристки есть два достаточно громких ухода от именитых тренеров – в конце сезона-2017/18 Анастасия ушла из группы Этери Тутберидзе, а после этого сезона рассталась с Евгением Плющенко.

Уход Таракановой от Тутберидзе остался относительно незамеченным из-за того, что группу специалиста Анастасия покинула почти что одновременно с серебряным призером Олимпийских игр – 2018 Евгенией Медведевой. Скандальный уход двукратной чемпионки мира и ее переезд в Канаду затмили Тараканову.

А вот расставание с Плющенко вышло громким. Причем с самого начала все было достаточно мирно – Тараканова преподнесла наставнику букет, тепло попрощалась с ним. Она не поступала как Медведева – не разрывала соглашение без объяснения причин, поблагодарила и попрощалась. Но все оказалось не так просто.

Спустя некоторое время в своем инстаграме Плющенко опубликовал пост, в котором раскрыл реальную, по его словам, причину ухода Анастасии из его группы. Он обвинил фигуристку в постоянных истериках, заявил, что именно из-за них спортсменка не смогла добиться необходимых результатов. Тараканову такое возмутило, слова бывшего наставника она опровергла.

Однако Анастасия тоже не стала молчать и отметила, что Плющенко сам вел себя не совсем корректно и правильно.

Фигуристка рассказала, что по ходу тренировок столкнулась с большим количеством обещаний, которые не выполнялись.

«На самом деле, он тоже должен меня понять. Как только мы пришли в академию, нам сразу пообещали большой лед. Когда я отобралась на финал Гран-при, мне сказали: «Будет большой лед, его доделают». Уже после финала пообещали, что все будет перед первенством России. В общем, так его мы и не дождались», — призналась фигуристка.