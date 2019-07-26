«С американкой было бы интереснее»: как Ефимова порвала мир

Чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, вышел на финишную прямую — до окончания первенства остается два дня. 26 июля прошло сразу несколько финалов, в трех из которых победа досталась российским спортсменам.

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Самым громким и ожидаемым получилось золото Юлии Ефимовой. В полуфинале на дистанции 200 м брассом она показала лучший результат и в финальном заплыве, разумеется, была фаворитом. Особенно учитывая то, что

США не удалось оспорить дисквалификацию Лилли Кинг. В итоге опечаленная скандалом американка смотрела за победой своей главной соперницы с трибун.

Справедливости ради, без Кинг финал получился предсказуемым. Ефимова создала себе уверенное преимущество, сразу взяв хороший темп и выиграв все «полтинники». Ближайшая преследовательница россиянки — представительница ЮАР Татьяна Шенмакер — отстала более чем на две секунды. Третьей к финишу приплыла канадка Сидни Пикрем.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Женщины. 200 м брассом

1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.20,17

2. Татьяна Шенмакер (ЮАР) — +2,35

3. Сидни Пикрем (Канада) — +2,73

Ефимова отреагировала на свою победу очень сдержанно — отсутствие Кинг наложило определенный отпечаток на триумф. Однако это не отменяет того, что повод как следует отметить у нее был —

Юлия завоевала свое шестое золото чемпионата мира в карьере и догнала по этому показателю своего соотечественника Александра Попова, четырехкратного олимпийского чемпиона.

После заплыва россиянка призналась, что ее сильно мотивировал провал на апрельском чемпионате России. Тогда преодоление этой дистанции заняло на три секунды больше, чем сейчас, и такой мощный ее прогресс не может не радовать в преддверии Игр в Токио.

«Каждый год я приезжала и на одном уровне плыла чемпионат России, а в этом году девчонки подтянулись, что дало мне дополнительный стимул. Я, наконец, собралась и начала работать. Счастлива, что такое случилось, это меня только подстегивает», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Для Ефимовой эта медаль стала уже второй на чемпионате мира — 2019. Ранее она завоевала серебро на дистанции 100 м брассом, где уступила все той же Кинг. Юлия призналась, что хотела бы участия американки и на 200 м, однако выразила уверенность, что отсутствие принципиальной соперницы никак не ставит под сомнение ее победу.

«Единственное — в борьбе всегда интереснее. Я бы могла проплыть еще быстрее.

Хотя на самом деле сегодня я сделала все, что могла. Если бы стала второй, мне был бы пипец!

Перед финалом было немного волнительно, потому что вчера я плыла очень быстро и после заплыва реально устала. Также были переживания насчет того, что девчонки сегодня будут быстрее», — поведала Юлия.

Нет сомнений, что 27-летняя Ефимова в Кванджу выложилась на полную. И, что расстраивает, из-за этого она пропустит этапы Кубка мира и чемпионат Европы на короткой воде в Глазго. При этом пловчиха отметила, что брать отпуск не намерена.

«Я отказываюсь от выступления на короткой воде. Отдыхать эти полгода не буду — просто нацелена тренироваться без соревнований, за исключением, может быть, двух турниров в США.

Я очень устала после этапов Кубка мира, у меня были травмы, было нелегко физически и психологически, поэтому в этом году я отказываюсь от всех соревнований и буду спокойно тренироваться и готовиться к отборам», — заключила Ефимова.

Вторым символом сегодняшних российских побед стал Евгений Рылов. На дистанции 200 м на спине ему противостоял мощный американец Райан Мерфи.

Вплоть до завершающего «полтинника» они шли впритык, но на самом финише Мерфи захлебнулся и потерял в ходе, в итоге уступив россиянину чуть менее секунды.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,40

2. Райан Мерфи (США) — +0,72

3. Люк Гринбанк (Великобритания) — +2,45

И если победа Ефимовой — история про вынос в одну калитку, то золото Рылова тем ценнее, что у него действительно был сильный оппонент. Это подтверждает и интервью чемпиона после заплыва, где он с глубокой досадой говорил, что недоволен своим выступлением и хотел бы проплыть еще быстрее.

«Надеялся, что результат будет лучше, но не все получилось. Посмотрим, что скажет тренер, я сам пока не знаю, в чем причина. Либо перенервничал, либо лучше подготовился на 100 м, чем на 200 м. Золото? Главное — прогресс, а медали сами придут»,

— сказал Рылов.

Разочарование пловца понятно — последние три года он никак не прогрессирует по времени.

«Даже сейчас я не улучшил его на пару сотых и не поставил свой личный рекорд. Да, я выиграл, но спорт строится на прогрессе, а не на победах», — считает спортсмен.

22-летний Рылов уже имеет за плечами бронзу Олимпиады, два золота чемпионата мира, но признается, что его мотивация на Играх в Токио будет особенной — он хочет новую машину.

«В последнее время в выходные дни я очень люблю кататься на машине, спонтанно поехать куда-нибудь. Открываю для себя новые места, новые парки. Машина у меня та, что подарили за выступление на Олимпиаде. Так что, скажу честно, есть стимул успешно выступить в следующем году», — признался Рылов.

Еще одну золотую медаль России принес Антон Чупков, причем он стал единственным из отечественных спортсменов, кто был полностью доволен своим выступлением, поскольку установил новый мировой рекорд.

На дистанции 200 м брассом россиянин показал результат 2 минуты 6,12 секунды.

Что интересно, предыдущее достижение — 2017 года — принадлежало японцу Иппэю Ватанабэ, который участвовал и в этом заплыве, однако финишировал лишь третьим.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 200 м брассом

1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,12 (мировой рекорд)

2. Мэттью Уилсон (Австралия) — +0,56

3. Иппей Ватанабе (Япония) — +0,61

Примечательно, что перед последними 50 метрами Чупков шел только пятым, но выдал просто безумный финиш, сравнявшись с уставшим австралийцем Уилсоном, и в итоге коснулся борта раньше остальных.

«Я никого не видел: ушел в себя и считал циклы. Задача была дотерпеть. О рекорде мира даже не думал, просто перед заплывом понимал, что если покажу свой лучший результат, то по-любому будет и мировой рекорд», — заявил спортсмен.

Завершал игровой день финал в эстафете 4х200 м вольным стилем у мужчин. На победу сборной России было рассчитывать тяжело — все-таки в соперниках были австралийцы и британцы, мировые лидеры в этом виде. Отечественная команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина в итоге стала второй. И этот результат явно недооценивают.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. Эстафета. 4х200 м вольным стилем

1. Австралия (Клайд Льюис, Кайл Чалмерс, Александр Грэм, Мак Хортон) — 7.00,85

2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Мартин Малютин) — 7.01,81

3. США (Эндрю Селискар, Блейк Пьерони, Зак Эппл, Таунли Хэс) — 7.01,98

Золото ожидаемо досталось австралийцам, а вот судьба остальных наград решалась в драматичной борьбе. Британцы в итоге и вовсе провалились, зато конкуренцию сборной России составила команда Соединенных Штатов.

И огромная заслуга в этом серебре принадлежит Малютину, который плыл на последнем этапе, — именно он догнал и перегнал остальных соперников, лишь немного уступив Австралии.

После заплыва российские эстафетчики с пониманием отнеслись к тому, что их серебро привлекло меньше внимания, чем успехи Ефимовой, Рылова и Чупкова, однако выразили уверенность, что их результат является не менее выдающимся. Ведь «гордость нации» (неофициальное название эстафеты. — «Газета.Ru»), по мнению спортсменов, — это один из самых тяжелых и зрелищных видов.

«Понимаем, что сейчас, после трех золотых заплывов и мирового рекорда у Антона, мы отошли на второй план, но у нас получился довольно-таки неплохой результат, он дорогого стоит»,

— считает Вековищев.

«Выходили на заплыв биться насмерть. Думали, что основными соперниками будут британцы, с которыми у нас личные счеты, поскольку на чемпионате мира в Будапеште и последнем чемпионате Европы они нас побеждали. И тут мы хотели взять реванш. Думаю, это удалось — они даже не попали в призы», — уверен пловец.

Что касается других важных событий дня, то американец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, продемонстрировав результат 49,50 секунды. Предыдущее достижение принадлежало великому Майклу Фелпсу.

Еще одной крупной победой для США стало выступление Реган Смит на дистанции 200 м на спине.

Она обновила рекорд семилетней давности, побив достижение своей соотечественницы Мисси Франклин.

По итогам соревновательного дня в копилке сборной России стало на четыре медали больше — три золота и одно серебро. После этого в медальном зачете чемпионата мира по-прежнему лидирует национальная команда Китая, завоевавшая 16 золотых, десять серебряных и три бронзовых награды, а Россия (10-8-4) переместилась на вторую строчку. Тройку лидеров замыкает США (7-8-9). Мировое первенство завершится 28 июля.