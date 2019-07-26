Испугались Россию? Госдеп срочно нашел визу для Кузнецовой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, поднявшая скандал в прессе из-за того, что ее не пускают в Соединенные Штаты для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Citi Open — 2019, в ближайшее время все же сможет посетить Америку. Об этом сообщил пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан, заявивший, что ситуация с визой разрешена, однако Кузнецова якобы сама ранее не отвечала на их звонки.

«Мы видели сообщения СМИ о ситуации с теннисисткой Светланой Кузнецовой и ее проблемами с визой. Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может отправиться в США для участия в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждет»,

— написал политик в своем аккаунте в твиттере.

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Напомним, что 25 июля Кузнецова объявила о снятии с турнира в Вашингтоне. Причиной отказа от участия в соревновании, в котором изначально Светлана рассчитывала выступить и побороться за победу, заключалась в истечении срока американской визы атлетки.

Кузнецова рассказала, что подала все документы для оформления новой визы, однако так и не получила никакого ответа с февраля. Она подчеркнула, что сталкивается с такой ситуацией впервые в карьере, поскольку раньше всегда подавала документы на визу в Москве, и никаких проблем не было. При этом теннисистка постоянно участвовала в турнирах на территории США с 16 лет.

По словам спортсменки, она обратилась в консульство для разъяснения вопроса, однако там ей отметили, что «дело на рассмотрении».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вмешался в ситуацию, заявив, что российская сторона сделала все для благополучного разрешения вопроса.

И ради Кузнецовой действительно задействовали весомые ресурсы. Дошло до того, что посольство России в Штатах направило ноту протеста в американский Госдепартамент.

В российском дипломатическом ведомстве уверены, что теннисистка стала «очередной жертвой затянувшихся административных процедур», потребовав «прекратить дискриминационную политику в отношении российских участников международных мероприятий».

Фактически инцидент оказался исчерпан менее чем за сутки после того, как нота протеста оказалась в Госдепартаменте. При этом, что интересно, документы для оформления американской визы Кузнецова подала еще полгода назад. Последние три месяца теннисистка, как она отметила, находилась в состоянии постоянного стресса.

«Документы были поданы в феврале, так что уже в мае стало ясно: что-то идет не так. Мне многие пишут, что нужно было действовать иначе и оформлять визу в Европе, но у меня в запасе было семь месяцев. Не могла подумать, что откажут. На это нет никаких веских причин.

С чем это может быть связано? По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения.

Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США?» — цитирует спортсменку RT.

Кузнецова выразила надежду, что ее случай не является политическим вопросом. Однако принять участие в турнире в Вашингтоне россиянка вряд ли не сможет, поскольку соревнования стартуют уже завтра, 27 июля. Тем не менее очень важно, что, если виза Кузнецовой действительно готова, то это позволит ей поехать на последний турнир «Большого шлема» в сезоне — US Open, который стартует через месяц.

«Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис!» — сетовала атлетка.

Напомним, что 34-летняя Кузнецова является действующей победительницей турнира в Вашингтоне. В прошлом году она в финале обыграла хорватку Донну Векич. В текущем сезоне россиянка приняла участие в семи турнирах, включая престижные «Ролан Гаррос» и Уимблдон, однако оба соревнования покинула еще на стадии первого круга.

Ближайшей целью россиянки будет US Open, который пройдет на хардовых покрытиях Нью-Йорка с 26 августа по 8 сентября.

Прецедент с Кузнецовой уже не первый, когда российских спортсменов лишают возможности выступать на соревнованиях в Штатах. С такими же проблемами сталкивались ранее многие бойцы смешанных единоборств (MMA), — например, Майрбек Тайсумов и Рамазан Эмеев, до сих пор вынужденные драться на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Европе.

Один из самых известных случаев произошел также с легкоатлетом Сергеем Шубенковым: он все-таки получил визу, но на соревнования уже не успел, — то же самое случилось и с Кузнецовой.