Прямой подкуп? Что Абэ пообещал Загитовой

Собака для Абэ

23 июля Загитова нанесла визит премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Государственный лидер принял российскую фигуристку в своей резиденции. Абэ поздравил олимпийскую чемпионку со спортивными достижениями, а также рассказал, что ему нравится наблюдать за тем, как растет подаренная Загитовой собака из Японии.

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару»,

— отметил Абэ.

Масару фигуристка назвала собаку своей любимой породы акита-ину, которую ей преподнесли после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане власти японской префектуры Акита. Загитова, известная своей любовью к Японии, после Игр рассказала, что мечтает о таком питомце. На просьбу откликнулась Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину Японии, подарившая россиянке щенка. На церемонии тогда присутствовал Абэ, поэтому с Масару он уже знаком, а о ее судьбе не перестает переживать до сих пор.

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Напомним, что у Загитовой огромная фан-база в Японии, а во время отпуска этим летом она почти месяц находилась в стране, гастролируя с ледовыми шоу. Кроме того, Абэ предложил фигуристке посетить Акиту, однако уже с ее собакой.

«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину»,

— сказал премьер.

17-летняя россиянка поблагодарила политика, однако отметила, что Масару плохо переносит перелеты, поэтому ей надо везти ее не в багажном отсеке, а в салоне самолета.

Глава японского правительства пообещал, что «поговорит со своими коллегами на этот счет».

Гвоздем программы стал подарок, который Загитова вручил политику. Фигуристка в качестве презента преподнесла Абэ плюшевую собаку породы акита-ину. Премьер Японии, получив игрушку из рук россиянки, умилился и рассмеялся.

«Это мне вместо Масару», — пошутил Абэ.

Продолжение следует

Что касается непосредственно подготовки Загитовой к новому сезону, то она уже больше месяца назад приступила к тренировкам с группой Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка объявила, что в короткой программе теперь будет выступать под песню Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Видеофрагмент постановки фигуристка опубликовала в инстаграме.

«Продолжение следует», — заинтриговала спортсменка.

Поклонники фигурного катания заметили любопытный факт: Загитова представила новую программу в таком же стиле, что и Евгения Медведева. Раньше серебряный призер Игр-2018 и бывшая ученица Тутберидзе публиковала такие ролики у себя в социальных сетях, информируя фанатов об изменениях в предстоящем сезоне.

Отреагировала на новую программу Загитовой певица, под песню которой фигуристка будет кататься. 43-летняя израильтянка, известная исполнением традиционных сефардских песен на ладино и собственных композиций на испанском языке, отметила, что ей приятно внимание известной спортсменки к своему творчеству.

«Если я была бы помладше, я бы сказала: «Вау, я сделала это!» Но теперь, когда мне 43 года, и я повидала много всего, я просто счастлива, что смогла доставить ей радость и вдохновить своим творением. Надеюсь, новая программа Загитовой найдет отклик в душах людей по всему миру»,

— написала певица.

Me Voy (с перевода на русский — «Я ухожу») представляет собой лирическую композицию. Согласно сюжету трека, мужчина не может забыть свою бывшую возлюбленную после расставания, задаваясь вопросом, что заставляет его постоянно думать о ней.

«Видишь, душа моя кровоточит», — гласят строки песни.

В оригинале песню Леви исполняет на испанском языке. Все лучше, чем предыдущий выбор хореографа Загитовой Даниила Глейхенгауза Bad Guy от Билли Айлиш, за который его обвинили в плагиате и заставили извиняться.

Ранее уже было обнародовано, что кататься в произвольной программе Загитова будет в образе Клеопатры, а в качестве аудиоряда будут использованы три музыкальные композиции.

Новые номера в исполнении Загитовой можно будет увидеть на контрольных прокатах сборной России в сентябре, а также на этапах Гран-при во Франции и Японии. Соревнования в Гренобле пройдут с 1 по 3 ноября, а в Саппоро — с 22 по 24 ноября.