«Уже был в реанимации»: подробности жуткой смерти Дадашева

Смерть российского боксера Максима Дадашева могла быть не несчастным случаем. Общественность ищет виноватых среди секундантов спортсмена и судей, однако, как стало известно, ранее Дадашев уже имел серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого, как рассказал боец MMA Денис Гольцов, Максим временно ушел из бокса.

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«Дадашев был веселый парняга. Как боксер упертый, никому не давал расслабиться. На спаррингах постоянно пер вперед, без компромиссов. Всегда был мотивирован. Потом у него был перерыв — после победного чемпионата России — 2007.

Плюс возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали, все нормально...»

— приводит слова Гольцова Sports.ru.

Бывший партнер Дадашева пояснил, что после этой ситуации ему запретили боксировать. Спустя некоторое время Максим принял решение перебраться в США, где начал профессиональную карьеру. К этому его побудили тяжелые жизненные обстоятельства – нужно было зарабатывать.

«Пропускать удары было нельзя уже. Об этом знали только близкие. Поэтому отошел от бокса и начал работать.

Надо было зарабатывать, а что он лучше всего умел? Боксировать. Начал тренироваться и выступать. Думали, что со здоровьем уже все нормально и он полностью восстановился»,

— подчеркнул боец.

Напомним, что Дадашев скончался в одной из американских клиник 23 июля, куда был доставлен после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. В поединке россиянин потерпел первое поражение в карьере, а его тренер Бадди Макгирт был вынужден выбросить полотенце после 11-го раунда, поскольку Максим уже пропустил слишком много ударов.

В подтрибунном помещении 28-летнему боксеру резко стало плохо, а по пути в больницу он потерял сознание. Врачи диагностировали у Дадашева тяжелый отек мозга, приняв решение провести экстренную трепанацию черепа.

Медикам пришлось удалить спортсмену часть черепа, чтобы остановить кровоизлияние и ликвидировать субдуральную гематому. После операции Дадашева ввели в состояние медикаментозной комы, однако из-за операции у него начались осложнения. Смерть боксера наступила в результате остановки сердца.

Многие эксперты и болельщики считают главным виновником гибели боксера тренера Макгирта, а также других секундантов и рефери, которые были ответственны за здоровье Дадашева. Однако, как заявил олимпийской чемпион по боксу Егор Мехонцев, лично знавший скончавшегося, смерть Максима стала скорее несчастным случаем, а не последствием халатности.

«Да, это жестокий спорт. Я знал Максима, мы были на сборах. Он помладше, но мы были вместе во взрослой команде. Максим — хороший, отзывчивый, вежливый парень», — начал он.

При этом чемпион Игр допускает, что тщательный контроль состояния боксера позволил бы команде Дадашева избежать трагедии, поскольку реакцию погибшего могли правильно оценивать только его близкие.

«Когда речь заходит о голове, то ты видишь только то, что снаружи — царапину, гематому. А то, что внутри, — не видно. Может быть кровоизлияние в мозг.

Нужно очень хорошо знать боксера, чтобы понять, что с ним.

Но вы поймите, когда боксер выходит на ринг, в его крови присутствует адреналин, и он притупляет боль, ты ее не чувствуешь», — приводит слова Мехонцева Sport24.

У Дадашева остались жена и маленький сын. Федерация бокса России (ФБР) уже объявила, что проведет расследование в связи с гибелью своего спортсмена, а также будет оказывать всяческую поддержку его семье. Что касается обстоятельств произошедшего, то заслуженный тренер России Александр Зимин, работавший с Николаем Валуевым и Александром Поветкиным, допускает, что американскому тренеру Макгирту не хватило квалификации, чтобы предотвратить смерть своего подопечного.

«Все случилось от того, что рядом с ним не было нашего тренера. У американцев нет глубоких знаний. Нет институтов физкультуры и методик»,

— цитирует Зимина «Спорт день за днем».

«Он видел, что идет дело к плохой ситуации, но, возможно, рассчитывал, что Дадашев нокаутирует соперника в конце боя. И поэтому были такие легкие предупреждения: «я же тебе говорил, надо было сняться». Хотя и видел, что у Максима нет вариантов выиграть», — добавил он.

По словам Зимина, у Дадашева уже наверняка была опухоль, «поскольку за один удар такое не возникает».

«Постоянные пропущенные удары — на тренировке, в спарринге, в боях — приводят к таким осложнениям, как опухоль. Тренер должен был знать его состояние. Если у Максима развивались опухоли, то, наверняка были отклонения, заметные на тренировках. Видимо, он просто терпел, а тренер считал: молодой, ничего страшного, переживет. Не ответственное отношение к здоровью боксеров. Вина его явная», — считает тренер.

Соперник Дадашева за весь бой выбросил 319 ударов (112 — точных). На лице у погибшего были небольшие синяки и царапины, однако на ногах он стоял твердо, держал защиту и даже отвечал, хотя по карточкам судей проигрывал.

Сам Макгирт уверяет, во время тренировок у россиянина не было никаких проблем. На сторону американского тренера встал известный отечественный специалист Эдуард Кравцов, работающий со сборной России.

Согласно его мнению, Макгирт беспокоился о здоровье своего подопечного, именно поэтому и принял решение остановить поединок. При этом Кравцов отметил, что Дадашев был не в лучшей форме во время боя.

На физическом состоянии могла сказаться сгонка веса.

«У меня нет претензий к его команде. Возможно, были какие-то патологии, возможно накопилось по ударам. Кто-то может сказать, что его соперник боксировал в более твердых перчатках, но они подписывали контракт, это не запрещено. Мне показалось, что на Максе сказалась сгонка веса. Было видно, что он не совсем готов», — сказал Кравцов в беседе с «Чемпионат.com».

Дадашев выступал в первом полусреднем весе. В профессионалах он дебютировал в 2016-м году, а все свои поединки провел в Штатах, поэтому в России он не слишком известен. До боя с Матиасом россиянин успел одержать 13 побед (11 — нокаутом), а также завоевать и защитить пояс чемпиона Североамериканской боксерской федерации (NABF).