«Лучше бы киевское «Динамо», чем это»: кто ждет Россию в Европе

«Спартак» — «Тун»

Московский «Спартак» получил в соперники по третьему раунду квалификации Лиги Европы команду «Тун» из одноименного швейцарского городка с населением 40 тысяч человек.

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Это название мало кто слышал из футбольных болельщиков до этого момента, поскольку клуб даже на уровне чемпионата Швейцарии (Суперлиги) не показывает выдающихся результатов.

В прошлом сезоне «Туну» удалось впервые за долгое время забраться на четвертую строчку, добыв 46 очков, в то время как победитель национального первенства «Янг Бойз» набрал 91.

Разница в уровне колоссальная, так что даже относительно высокое место в чемпионате не должно смущать «Спартак».

Особенно учитывая, что в швейцарской Суперлиге всего десять команд, и «Тун», по сути, едва перевалил за середину таблицы.

В последние годы эта команда занимала восьмое и шестые места в чемпионате, прозябая без еврокубков и вспоминая далекий 2005 год, когда клуб занял самую высокую в своей истории строчку в Суперлиге — вторую, и через два отборочных раунда пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Соперниками «Туна» по группе тогда стали лондонский «Арсенал», амстердамский «Аякс» и пражская «Спарта».

Ради приема таких команд даже пришлось арендовать более крупный стадион в соседнем Берне, поскольку арена «Туна» не соответствовала требованиям еврокубков.

В группе швейцарцы, кстати, заняли не последнее, а третье место, чему были безумно рады.

Если же говорить о самом свежем выступлении «Туна» на европейской арене, то это было четыре года назад — в сезоне-2015/16. Накануне клуб занял четвертое место в чемпионате и попал в квалификацию Лиги Европы — ровно такая же ситуация, как сейчас.

«Тун» стартовал тогда со второго квалификационного раунда, пройдя израильский «Хапоэль Беер-Шева» и «Вадуц» из Лихтенштейна, однако в групповой этап так и не пробился, уступив в раунде плей-офф пражской «Спарте».

Сможет ли «Тун» на этот раз превзойти достижения четырехлетней давности и пройти «Спартак»? Очень сомнительно.

«В Швейцарии только «Базель» представляет большую угрозу, с остальными можно играть, — цитирует Sport24 ветерана красно-белых Валерия Рейнгольда. — Хотя пока по играм чемпионата России о «Спартаке» складывается двоякое впечатление, но «Тун» абсолютно по зубам красно-белым.

Конечно, не стоит забывать, что «Спартак» в последнее время вылетал в квалификации Лиги Европы от «Легии», «Санкт-Галлена» и «АЕКа».

Сейчас слабые команды будут отсеиваться, и важно, чтобы «Спартак» не оказался в этой мусорной корзине».

Первый матч состоится 8 августа в Швейцарии, а ответный — 15-го числа в Москве.

«Спартак» начнет свой путь в Лиге Европы матчем против швейцарского «Туна»!



Первая игра пройдет в гостях 8 августа. Ответная – 15 августа на «Открытие Арене».https://t.co/DqLGoyY0sm#Спартак #ЛигаЕвропы #ВпередСпартак pic.twitter.com/vMmqpc5Ovo — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 июля 2019 г.

«Краснодар» — «Порту»

«Краснодар» тоже начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, но не Лиги Европы, а гораздо более престижной Лиги чемпионов.

И соперник, который попался «быкам», под стать турниру: «Порту» в прошлом сезоне финишировал вторым в португальской Примейре, уступив только «Бенфике».

Более того, «драконы» весьма успешно выступили в Лиге чемпионов, выйдя из группы с первого места, выбив в 1/8 финала итальянскую «Рому» и проиграв в 1/4 только будущему победителю турнира — «Ливерпулю».

Здесь ситуация прямо противоположная той, что царит в паре «Спартак» — «Тун»: очевидным фаворитом кажется гораздо более опытный «Порту», в то время как для «Краснодара» эти матчи вообще станут первыми в рамках Лиги чемпионов в истории клуба.

Любопытно, что в первый раз на жеребьевке «быкам» досталось киевское «Динамо», но из-за политического напряжения между Россией и Украиной организаторы сделали вторую попытку — и уже в этом случае выпал «Порту».

«Безусловно, киевское «Динамо» стало бы более предпочтительным соперником, нежели клуб из Португалии. «Порту» — это лигочемпионовский боец, и с ним будет очень тяжело. Наверное, это один из самых неприятных соперников», — сказал экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров порталу Sportbox.

Еще одним неприятным фактором для черно-зеленых является травма опытного полузащитника Юрия Газинского, который выбыл на долгий срок.

Однако и у «Порту» наблюдаются некоторые проблемы с составом — это уже совсем не та команда, что была в прошлом сезоне.

Из защиты ушел в «Реал» Эдер Милитао, а в «Атлетико» — Фелипе Монтейро. Опорная зона потеряла Эктора Эрреру и Ясина Брахими. Даже на вратарской позиции неожиданно образовалась дыра: из-за инфаркта основной голкипер Икер Касильяс перешел на должность функционера в клубе, а место в рамке занял молодой Диогу Коште, который еще неизвестно как себя проявит.

Только с нападением у «Порту» все в порядке. Туда, кстати, недавно был подписан из «Спартака» нападающий Зе Луиш, отлично знакомый с командами чемпионата России.

«Какую роль сыграет в этом противостоянии Зе Луиш? С одной стороны, в «Краснодаре» отлично знают его возможности. С другой — футболисты, играющие против команды из своей бывшей лиги, способны найти дополнительные ресурсы для того, чтобы показать себя как можно ярче.

Дальше два пути — или мы увидим невероятное выступление Зе Луиша, или же он провалится»,

— предположил бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в комментарии «СЭ».

Первый матч пройдет 7 августа на поле «Краснодара», а ответный — на стадионе «Драгау» 13-го числа.

Стали известны точные даты и время начала матчей с участием "Краснодара" и "Порту" в третьем отборочном раунде #ЛЧ



Дома сыграем 7 августа. Начало матча в 20:00



В гостях - 13 августа. Начало в 22:00 (МСК)



О старте продажи билетов на домашний матч мы сообщим дополнительно pic.twitter.com/dQ4aui535d — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 июля 2019 г.

«Арсенал» — «Бней Иегуда». Или нет?

Тульский «Арсенал» узнал, что в третьем квалификационном раунде Лиги Европы его будет ждать израильская «Бней Иегуда» — та самая команда, которая в сезоне-2017/18 чуть не сотворила сенсацию в противостоянии с петербургским «Зенитом» в рамках того же самого раунда отбора ЛЕ.

У себя дома израильтяне обыграли российский гранд (1:0), и были всего в шаге от того, чтобы сравнять счет по сумме двух встреч, однако еще один гол закатить так и не смогли. В итоге питерцы прошли в следующий этап квалификации благодаря домашней победе (2:0), выиграв это противостояние с общим счетом 2:1.

Теперь же с неуступчивой «Бней Иегудой» может встретиться «Арсенал», однако для этого ему нужно сначала обыграть во втором раунде азербайджанский «Нефтчи».

Первая встреча состоится уже 25 июля в Туле, а ответная — 1 августа в Баку.