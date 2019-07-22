«Лучше бы киевское «Динамо», чем это»: кто ждет Россию в Европе

«Спартак» — «Тун»
Московский «Спартак» получил в соперники по третьему раунду квалификации Лиги Европы команду «Тун» из одноименного швейцарского городка с населением 40 тысяч человек.
Это название мало кто слышал из футбольных болельщиков до этого момента, поскольку клуб даже на уровне чемпионата Швейцарии (Суперлиги) не показывает выдающихся результатов.
В прошлом сезоне «Туну» удалось впервые за долгое время забраться на четвертую строчку, добыв 46 очков, в то время как победитель национального первенства «Янг Бойз» набрал 91.
Разница в уровне колоссальная, так что даже относительно высокое место в чемпионате не должно смущать «Спартак».
Особенно учитывая, что в швейцарской Суперлиге всего десять команд, и «Тун», по сути, едва перевалил за середину таблицы.
В последние годы эта команда занимала восьмое и шестые места в чемпионате, прозябая без еврокубков и вспоминая далекий 2005 год, когда клуб занял самую высокую в своей истории строчку в Суперлиге — вторую, и через два отборочных раунда пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Соперниками «Туна» по группе тогда стали лондонский «Арсенал», амстердамский «Аякс» и пражская «Спарта».
Ради приема таких команд даже пришлось арендовать более крупный стадион в соседнем Берне, поскольку арена «Туна» не соответствовала требованиям еврокубков.
В группе швейцарцы, кстати, заняли не последнее, а третье место, чему были безумно рады.
Если же говорить о самом свежем выступлении «Туна» на европейской арене, то это было четыре года назад — в сезоне-2015/16. Накануне клуб занял четвертое место в чемпионате и попал в квалификацию Лиги Европы — ровно такая же ситуация, как сейчас.
«Тун» стартовал тогда со второго квалификационного раунда, пройдя израильский «Хапоэль Беер-Шева» и «Вадуц» из Лихтенштейна, однако в групповой этап так и не пробился, уступив в раунде плей-офф пражской «Спарте».
Сможет ли «Тун» на этот раз превзойти достижения четырехлетней давности и пройти «Спартак»? Очень сомнительно.
«В Швейцарии только «Базель» представляет большую угрозу, с остальными можно играть, — цитирует Sport24 ветерана красно-белых Валерия Рейнгольда. — Хотя пока по играм чемпионата России о «Спартаке» складывается двоякое впечатление, но «Тун» абсолютно по зубам красно-белым.
Конечно, не стоит забывать, что «Спартак» в последнее время вылетал в квалификации Лиги Европы от «Легии», «Санкт-Галлена» и «АЕКа».
Сейчас слабые команды будут отсеиваться, и важно, чтобы «Спартак» не оказался в этой мусорной корзине».
Первый матч состоится 8 августа в Швейцарии, а ответный — 15-го числа в Москве.
«Краснодар» — «Порту»
«Краснодар» тоже начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, но не Лиги Европы, а гораздо более престижной Лиги чемпионов.
И соперник, который попался «быкам», под стать турниру: «Порту» в прошлом сезоне финишировал вторым в португальской Примейре, уступив только «Бенфике».
Более того, «драконы» весьма успешно выступили в Лиге чемпионов, выйдя из группы с первого места, выбив в 1/8 финала итальянскую «Рому» и проиграв в 1/4 только будущему победителю турнира — «Ливерпулю».
Здесь ситуация прямо противоположная той, что царит в паре «Спартак» — «Тун»: очевидным фаворитом кажется гораздо более опытный «Порту», в то время как для «Краснодара» эти матчи вообще станут первыми в рамках Лиги чемпионов в истории клуба.
Любопытно, что в первый раз на жеребьевке «быкам» досталось киевское «Динамо», но из-за политического напряжения между Россией и Украиной организаторы сделали вторую попытку — и уже в этом случае выпал «Порту».
«Безусловно, киевское «Динамо» стало бы более предпочтительным соперником, нежели клуб из Португалии. «Порту» — это лигочемпионовский боец, и с ним будет очень тяжело. Наверное, это один из самых неприятных соперников», — сказал экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров порталу Sportbox.
Еще одним неприятным фактором для черно-зеленых является травма опытного полузащитника Юрия Газинского, который выбыл на долгий срок.
Однако и у «Порту» наблюдаются некоторые проблемы с составом — это уже совсем не та команда, что была в прошлом сезоне.
Из защиты ушел в «Реал» Эдер Милитао, а в «Атлетико» — Фелипе Монтейро. Опорная зона потеряла Эктора Эрреру и Ясина Брахими. Даже на вратарской позиции неожиданно образовалась дыра: из-за инфаркта основной голкипер Икер Касильяс перешел на должность функционера в клубе, а место в рамке занял молодой Диогу Коште, который еще неизвестно как себя проявит.
Только с нападением у «Порту» все в порядке. Туда, кстати, недавно был подписан из «Спартака» нападающий Зе Луиш, отлично знакомый с командами чемпионата России.
«Какую роль сыграет в этом противостоянии Зе Луиш? С одной стороны, в «Краснодаре» отлично знают его возможности. С другой — футболисты, играющие против команды из своей бывшей лиги, способны найти дополнительные ресурсы для того, чтобы показать себя как можно ярче.
Дальше два пути — или мы увидим невероятное выступление Зе Луиша, или же он провалится»,
— предположил бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в комментарии «СЭ».
Первый матч пройдет 7 августа на поле «Краснодара», а ответный — на стадионе «Драгау» 13-го числа.
«Арсенал» — «Бней Иегуда». Или нет?
Тульский «Арсенал» узнал, что в третьем квалификационном раунде Лиги Европы его будет ждать израильская «Бней Иегуда» — та самая команда, которая в сезоне-2017/18 чуть не сотворила сенсацию в противостоянии с петербургским «Зенитом» в рамках того же самого раунда отбора ЛЕ.
У себя дома израильтяне обыграли российский гранд (1:0), и были всего в шаге от того, чтобы сравнять счет по сумме двух встреч, однако еще один гол закатить так и не смогли. В итоге питерцы прошли в следующий этап квалификации благодаря домашней победе (2:0), выиграв это противостояние с общим счетом 2:1.
Теперь же с неуступчивой «Бней Иегудой» может встретиться «Арсенал», однако для этого ему нужно сначала обыграть во втором раунде азербайджанский «Нефтчи».
Первая встреча состоится уже 25 июля в Туле, а ответная — 1 августа в Баку.