Праздник без россиян: пловец-фрик завоевал медаль. LIVE

close Китайской пловец Сунь Ян в финальном заплыве на 400 м среди мужчина на Азиатских играх 2018 года. Китайской пловец Сунь Ян в финальном заплыве на 400 м среди мужчина на Азиатских играх 2018 года. Reuters