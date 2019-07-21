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Праздник без россиян: пловец-фрик завоевал медаль. LIVE

Онлайн-трансляция финалов на 400 м вольным стилем на ЧМ по водным видам спорта

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Китайской пловец Сунь Ян в финальном заплыве на 400 м среди мужчина на Азиатских играх 2018 года. Китайской пловец Сунь Ян в финальном заплыве на 400 м среди мужчина на Азиатских играх 2018 года.
Китайской пловец Сунь Ян в финальном заплыве на 400 м среди мужчина на Азиатских играх 2018 года.

Китайской пловец Сунь Ян в финальном заплыве на 400 м среди мужчина на Азиатских играх 2018 года.

Reuters
В корейском Кванджу проходят финалы по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Мужчины и женщины соревнуются на дистанции 400 м вольным стилем, также проходят эстафеты 4х100 среди мужских и женских команд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:24

Вот такие результаты по времени:

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14:22

Эх, россиянка финишировала только пятой. В финал Чимрова уже не попадет и за медали на 100 м баттерфляем не поборется.

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14:21

Женщины понеслись! Чимрова, к сожалению, со старта начала проигрывать полкорпуса. Эх, ужасный старт... сейчас она пока четвертая.

14:19

В следующем квалификационном заплыве баттерфляем 100 м выступит россиянка Светлана Чимрова!

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14:16

Очень быстро прошел этот заплыв на 100 м — победила француженка Ваттель. Но это еще не означает медаль — в баттерфляе идет пока квалификация.

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14:13

А вот сейчас женщины сражаются на 100 м баттерфляем!

14:10

И побеждает Сунь Ян! Не смогли навязать ему конкуренцию Рапсус (Литва) и Хортон (Австралия), которые преследовали его всю дистанцию. Но Хортону хотя бы досталось серебро, а итальянец Детти взял бронзу. Рапсус же вообще оказался на четвертом месте.

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14:09

Сунь Ян идет первым! Его атакует литовец и австралиец! Решающая сотня метров!

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14:07

Пловцы стартовали очень бодро — многие шли по времени мирового рекорда, но на третьей сотне метров начали отставать на секунду. Видимо, побить достижение не удастся.

14:05

Заплыв мужчин начался! В нем участвует, кстати, скандальный китаец Сунь Ян, который разбивал молотком допинг-пробы и остался безнаказанным. Посмотрим, что он покажет.

14:02

Первым будет финал среди мужчин. К сожалению, россияне сюда не пробились.

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14:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финалов по плаванию на 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.