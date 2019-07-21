Праздник без россиян: пловец-фрик завоевал медаль. LIVE

Вот такие результаты по времени:
Эх, россиянка финишировала только пятой. В финал Чимрова уже не попадет и за медали на 100 м баттерфляем не поборется.
Женщины понеслись! Чимрова, к сожалению, со старта начала проигрывать полкорпуса. Эх, ужасный старт... сейчас она пока четвертая.
В следующем квалификационном заплыве баттерфляем 100 м выступит россиянка Светлана Чимрова!
Очень быстро прошел этот заплыв на 100 м — победила француженка Ваттель. Но это еще не означает медаль — в баттерфляе идет пока квалификация.
А вот сейчас женщины сражаются на 100 м баттерфляем!
И побеждает Сунь Ян! Не смогли навязать ему конкуренцию Рапсус (Литва) и Хортон (Австралия), которые преследовали его всю дистанцию. Но Хортону хотя бы досталось серебро, а итальянец Детти взял бронзу. Рапсус же вообще оказался на четвертом месте.
Сунь Ян идет первым! Его атакует литовец и австралиец! Решающая сотня метров!
Пловцы стартовали очень бодро — многие шли по времени мирового рекорда, но на третьей сотне метров начали отставать на секунду. Видимо, побить достижение не удастся.
Заплыв мужчин начался! В нем участвует, кстати, скандальный китаец Сунь Ян, который разбивал молотком допинг-пробы и остался безнаказанным. Посмотрим, что он покажет.
Первым будет финал среди мужчин. К сожалению, россияне сюда не пробились.
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финалов по плаванию на 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.