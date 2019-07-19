Разбивал допинг-пробы молотком: как накажут пловца-фрика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало наказать китайского пловца Сунь Яна, который год назад со скандалом отказался сдавать допинг-тест. Ранее Международная федерация водных видов (ФИНА) не стала дисквалифицировать трехкратного олимпийского чемпиона, установив, что он не нарушал антидопинговых правил, хотя инцидент случился при довольно странных обстоятельствах. Яна допустили до чемпионата мира, однако других спортсменов это возмутило. WADA поддержало позицию атлетов.

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В сентябре прошлого года в дом Яна наведались допинг-офицеры IDTM (организация, уполномоченная ФИНА), однако получили жесткий отпор. Как сообщается в отчете антидопинговой панели ФИНА на 59 страниц, который оказался в распоряжении издания The Sunday Times, во время визита представителей антидопинговых служб мать спортсмена по необъяснимым причинам попросила охранника принести в комнату молоток.

После непродолжительного общения с допинг-офицерами Ян якобы накричал на комиссара и отказался сдавать допинг-тест, сославшись на том, что у инспектировавших его людей не было документов, удостоверяющих личность.

Через некоторое время в доме атлета появился врач национальной сборной Китая по плаванию.

Прибывший на место медик команды обвинил допинг-офицера в некомпетентности. По его указанию Ян согласился на сдачу одной пробы — крови, однако от анализа мочи отказался наотрез.

Когда происходил непосредственно сам процесс сбора биологических материалов, то комиссар IDTM в соседней комнате услышал звук разбившегося стекла. Несмотря на очевидные предпосылки нарушения правил, допинг-офицеры закрыли на это глаза.

Как и на то, что Сунь в момент сдачи анализа несколько раз покидал комнату, что категорически запрещено. В отчете отмечалось, что это именно врач сборной Китая предложил Суню разбить пробирки с кровью, чтобы испортить образцы.

Но главная странность состояла в том, что ФИНА, которая была уведомлена о произошедшем, не смогла вынесли наказанию Яну из-за проблем с документацией, ограничившись лишь предупреждением.

В произошедшее было вынуждено вмешаться Всемирное антидопинговое агентство (WADA), оспорившее это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если в конечном итоге девятикратного чемпиона мира признают виновным в уклонении от допинг-теста, то ему грозит серьезное наказание — вплоть до пожизненной дисквалификации.

При этом, что интересно, команда китайского пловца и вовсе продолжала настаивать, что никаких нарушений не было. В ФИНА утверждают, что Сунь не виноват, поскольку сбор проб, инициированный организацией IDTM, не обладает юридической силой.

«Офицер, который брал у него кровь, не обладал достаточной квалификацией по правилам китайской системы здравоохранения. Поэтому Сунь Ян не виноват в этой ситуации»,

— говорил врач китайского спортсмена.

В мире плавания вряд ли есть более безумный спортсмен, чем Ян. У него уже были проблемы с допингом. В 2014 году китаец был дисквалифицирован на три месяца из-за положительного теста на триметазидин.

Спортсмен уверял, что применял препарат для лечения болей в грудной клетке, когда у него были проблемы с сердцем, но ему никто не поверил.

Триметазидин через некоторое время был исключен из списка стимуляторов, но остался в листе запрещенных веществ. Поэтому если вина китайца в эпизоде годовой давности будет доказана, то это будет уже рецидив.

Собственно, отреагировать на скандальный допинг-сбор WADA заставили представители федераций плавания других стран. Сунь Яна ведь все ненавидят: то он брызгается водой в соперника, то едва не дерется с бразильской пловчихой, то попадается на допинге, то разобьет иномарку.

Спортсмены так возмутились, что китайца допустили до чемпионата мира – 2019 в корейском Кванджу, который стартует 21 июля, что призвали немедленно его отстранить.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Лилли Кинг считает Яна виновным в нарушении антидопинговых правил. Она призвала внимательно разобраться в ситуации.

«Лично мне не нравится подход ФИНА к допинг-контролю. Она (федерация) могла бы начать с того, чтобы не позволить спортсменам, которые уничтожили допинг-пробы, участвовать в соревнованиях. Это же очень подозрительно! Печально, что мы все боремся с допингом, а рядом происходит подобное. Я не знаю, что нужно сделать, но ситуация должна измениться», — приводит слова Кинг France24.

27-летний Ян в воде — это просто машина, особенный спортсмен с неординарной техникой. Его главный соперник на Олимпиаде в Рио Мак Хортон заставил китайца плакать, когда отобрал у него золото в 400-метровке вольным стилем. Австралиец открыто называет Суня «жуликом, накаченным допингом», но за Яном стоит едва ли не вся нация. Например, они закидали Хортона гневными комментариями в социальных сетях.

В частности, один из китайских болельщиков пожелал Хортону, чтобы его убил кенгуру. Из-за этого Мак закрыл аккаунт.

Понятно, что в Китае Ян практически национальное достояние. Его обожают за готовность делать резкие заявление и давать отпор ненавистникам. Правда, во всем остальном мире китайца считают высокомерным и безумным провокатором, который еще и сидит на допинге.