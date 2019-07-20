Раздробили череп коньком: трагедия фигуристки Бережной

Фигуристка Елена Бережная известна по своим выступлениям в паре с Антоном Сихарулидзе. Вместе они выигрывали Олимпийские игры в 2002, завоевывали золото двух чемпионатов мира подряд – в 1998 и 1999 годах. В Ванкувере в 2001 Бережная и Сихарулидзе стали серебряными призерами мирового первенства.

Реклама

Есть в их копилке и золотые медали чемпионатов Европы, однако после одного из них пара оказалась замешана в громком допинговом скандале. В 2002 году в пробе Бережной был найден запрещенный препарат – псевдоэфедрин. Сама фигуристка объясняла это тем, что принимала лекарство от простуды, в котором и содержался допинг. Тогда Елена получила трехмесячную дисквалификацию.

Однако мало кто знает, что до Сихарулидзе у Бережной был еще один партнер, отношения с которым складывались не самым лучшим образом.

Фигуриста звали Олег Шляхов, и известен он тем, что однажды он чуть не убил свою партнершу.

Тренироваться вместе 14-летняя Бережная и 19-летний Шляхов начали в 1991 году. Тогда от фигуриста уже сбежало семь партнерш. На тот момент тренер Владимир Захаров, который тренировал Елену, искал для нее пару и выбор пал на свободного Олега.

Пара должна была представлять Латвию, примечательно, что так было решено по настоянию мамы фигуриста. Перед Бережной и Шляховым открывалась перспектива выступать на крупных турнирах.

Первым значимым соревнованием для них стал чемпионат Европы в 1993 году. Тогда пара заняла восьмую строчку. Дальше были и Олимпийские игры в 1994, где фигуристы вновь были восьмыми, и победный финал Гран-при в 1995-м. Вместе Бережная и Шляхов откатали четыре сезона.

Это время было совсем непростым для Елены. Сама она потом вспоминала, что партнер был груб с ней и даже бил за малейшие провинности. Чуть что не получалось – Бережная получала кулаком. По ее словам, самые большие проблемы начались, когда пришли победы на крупных турнирах.

«Сначала бил, чтобы не видел никто, и прощения просил.

А когда начали выигрывать на крупных соревнованиях, будто с ума сошел. Стоило допустить ошибку, он заводился с места в карьер, орал, набрасывался с кулаками.

Есть люди вокруг нас, нет – ему было уже все равно», — вспоминала спортсменка.

Примечательно, что мать Шляхова знала о проблемах сына и предпочитала их решать неординарным способом – ходила вместе с ним к различным экстрасенсам, надеясь, что они смогут снять порчу с ее сына. А Елене ставила компрессы после побоев и велела терпеть.

В 1994 году, когда пара тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством легендарного тренера Тамары Москвиной, не выдерживала уже и она. Отношения пары специалист называла рабством и призывала Бережную уйти от сумасшедшего партнера.

Однако, несмотря на все проблемы, Елена продолжала кататься в паре с Олегом. На петербургском льду она и познакомилась с Сихарулидзе. Сначала Елена и Антон крепко подружились, а уже затем стали встречаться. Они скрывали свои отношения, потому что их пары – а тогда Сихарулидзе выступал вместе с Марией Петровой – были прямыми конкурентами на льду. Однако Шляхов вскоре узнал об этом и вновь отреагировал не самым адекватным образом – следил за ними, караулил на улице, устраивал разборки.

О том, что у Шляхова были проблемы с психикой, рассказывал и его тренер Олег Васильев, который тренировал фигуриста и Елену Сырохватову, его партнершу, с которой он выступал после Бережной.

«Олег был больным человеком. Состоял на учете в психоневрологическом диспансере в Риге. Ему необходимо было постоянно принимать медикаменты. В обычной жизни никакой угрозы обществу он не представлял. Но на фоне высоких спортивных нагрузок, тренировок переставал контролировать себя. Мог ударить партнершу, кого-нибудь еще. А уже через пять минут забыть об этом», — поделился как-то в интервью изданию Online812 специалист.

Трагедия, которая могла поставить крест не только на спортивной карьере Елены, но и на ее здоровье, произошла 6 января 1996 года. Тогда Бережная и Шляхов тренировались в Риге перед чемпионатом Европы, до которого оставалась неделя.

На утренней тренировке паре предстояло отработать параллельное вращение в либеле – с отведенной назад прямой ногой.

«Вдруг совсем близко от себя я увидела конек Шляхова. Хотела крикнуть: «Что ты делаешь!» – но не успела. Удар в висок, я падаю: на льду расплывается алое кровавое пятно. Острой боли не было, я оставалась в сознании и наблюдала за всем словно со стороны»,

— вспоминала Елена.

Фигуристку экстренно доставили в больницу, наложили швы. Однако на протяжении всего времени она молчала. Изначально это списывали на стресс, только потом врачи поняли, что конек не только раздробил ей череп, но и повредил речевой центр. Бережная все понимала, однако не могла произнести ни слова. Ей предстояли тяжелые операции, из-за которых она долгое время провела в больнице.

О том, чтобы пара Бережной и Шляхова продолжила свое существование, не могло быть и речи. Хоть Олег и извинялся за этот инцидент, обещал, что фигуристку поставят на ноги уже к чемпионату мира, дальше спортсмены работать вместе не могли. Реакция Шляхова вновь поразила многих – он долго возмущался, припоминая, сколько денег было вложено в Елену.

Сихарулидзе прилетел к возлюбленной сразу после чемпионата Европы. Месяц он провел с ней в Риге, помогая восстанавливаться, а после увез в Петербург. Реабилитация Бережной шла медленно и с трудом, но речь к ней вернулась спустя какое-то время. Пусть сначала Елена говорила с трудом, медленно, заикалась, но говорила. С бывшим партнером с тех пор она не общалась.

Антон и Тамара Москвина не верили в том, что фигуристка когда-нибудь вновь сможет выступать на профессиональном уровне. Во время восстановления Елена много времени проводила с Сихарулидзе на катке, однако ограничивалась только элементарными упражнениями. Но через девять месяцев после травмы – осенью 1996-го года — пара уже приступила к серьезным тренировкам. А в январе 1997 – Бережная и Сихарулидзе стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Расстались Антон и Елена в 2002 году, однако еще несколько лет выступали вместе в ледовых шоу. Несмотря на разрыв романтических отношений, пара сумела сохранить теплую дружбу. Антон даже стал крестным первого ребенка Елены – сына Тристана, которого она родила в 2007 году от британского фигуриста Стивена Казинса.